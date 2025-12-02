MadWalk 2025 by Three Cents
Food 02.12.2025

Αυτή η συνταγή για σοκολατάκια με πραλίνα μελομακάρονο θα σε κάνει να «λιώνεις» σε κάθε μπουκιά

Σοκολατάκια με μπισκότο και πραλίνα μελομακάρονο, γεμάτα γλύκα και γιορτινή γεύση, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η διάθεση για γλυκά είναι στο ζενίθ! Αν ψάχνεις για μια εύκολη και γιορτινή συνταγή που θα εντυπωσιάσει τους φίλους και την οικογένεια, αυτά τα σοκολατάκια με μπισκότο και πραλίνα μελομακάρονο είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Συνδυάζουν την τραγανή υφή του μπισκότου με την πλούσια γεύση της σοκολάτας και των μελομακάρονων, δημιουργώντας ένα απολαυστικό και παιχνιδιάρικο γλυκό.

Η παρασκευή τους είναι απλή και γρήγορη, χωρίς να απαιτεί περίπλοκα υλικά ή εξειδικευμένο εξοπλισμό. Μπορείς να τα φτιάξεις για να τα προσφέρεις σε γιορτινές περιστάσεις ή απλώς για να απολαύσεις ένα γλυκό διάλειμμα με μοναδική γεύση και άρωμα Χριστουγέννων.

melomakarona_cups
Pinterest

Διάβασε επίσης: Το γιορτινό fudge με 2 υλικά που θα βάλει τέλος σε κάθε σου λιγούρα

Υλικά

  • 10 μπισκότα τύπου digestive
  • 70 γρ βούτυρο
  • 3 γεμάτα κουταλιές πραλίνα μελομακάρονο
  • 1 κουβερτούρα
  • 1 κουταλάκι κακάο
melomakarona_sintagi
Pinterest

Εκτέλεση

Θρυμματίζεις πολύ καλά τα μπισκότα και τα μεταφέρεις σε ένα μπολ. Στη συνέχεια, λιώνεις το βούτυρο και το ρίχνεις στα μπισκότα, ανακατεύοντας καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Μοιράζεις το μείγμα σε θήκες σιλικόνης ή θήκες cupcake και πιέζεις ώστε να σταθεί καλά. Σε ένα ξεχωριστό μπολ ανακατεύεις την πραλίνα μελομακάρονο με το κακάο μέχρι να ενωθούν πλήρως τα υλικά και παίρνεις λίγο μείγμα με ένα κουτάλι για να το προσθέσεις πάνω σε κάθε θήκη με το μπισκότο. Στη συνέχεια, λιώνεις την κουβερτούρα σε μπεν μαρί και σκεπάζεις όλες τις θήκες, τοποθετώντας τα σοκολατάκια στο ψυγείο για 15–20 λεπτά μέχρι να σταθεί η σοκολάτα. Αφού η σοκολάτα σταθεί, τα σοκολατάκια είναι έτοιμα για απόλαυση!

Διάβασε επίσης: Ζεστά, γλυκά και αφρώδη: 5 DIY ποτά για αξέχαστες χριστουγεννιάτικες βραδιές

Δες κι αυτό…

