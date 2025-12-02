MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 02.12.2025

Ο Χρήστος Μάστορας αφιέρωσε on stage τραγούδι στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη μπροστά στη μητέρα του

Η μητέρα του τραγουδιστή ήταν παρούσα σε μια αστεία αλλά ρομαντική στιγμή του ζευγαριού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το μεσημέρι της Δευτέρας 1 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, «Το ΄χουμε», προβλήθηκε ένα γλυκό και αστείο βίντεο με πρωταγωνιστές τον Χρήστο Μάστορα και τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Η στιγμή που κατέγραψε η κάμερα συνέβη στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο τραγουδιστής, με τη μητέρα του να βρίσκεται ανάμεσα στο κοινό.

Στο βίντεο βλέπουμε τον Χρήστο Μάστορα να πλησιάζει τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη και να της λέει με χιούμορ: «Μη γίνουμε viral μόνο ε; A, ρε Γαρυφαλλιά…».

Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη γέλιο και τρυφερότητα, με τον τραγουδιστή να αφιερώνει ένα κομμάτι στην αγαπημένη του. Λίγο αργότερα, ο Χρήστος γονάτισε μπροστά της και τραγούδησε κοιτώντας τη στα μάτια: «Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δε θα ‘χα αντέξει, δε θα μουν εδώ. Αν δε σ’ αγαπούσα τόσο…» Ξαφνικά διέκοψε το τραγούδι και πρόσθεσε με χαμόγελο: «Είναι η μάνα μου εδώ».


Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη τότε πήρε το μικρόφωνο προσπαθώντας να τραγουδήσει, με τον Χρήστο Μάστορα να γελάει και να της λέει παιχνιδιάρικα: «Α ρε αγάπη μου, λίγη φωνή να είχες. Αχ…».

Γαρυφαλλιά Καληφώνη ζευγάρια Χρήστος Μάστορας
02.12.2025
02.12.2025

