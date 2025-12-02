MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 02.12.2025

Κατερίνα Λιόλιου στο Θέμη Γεωργαντά: «Έχω πει στη Ναταλία Γερμανού να μου γράψει τραγούδι, ακόμα περιμένω»

Κατερίνα Λιόλιου στο Θέμη Γεωργαντά: «Έχω πει στη Ναταλία Γερμανού να μου γράψει τραγούδι, ακόμα περιμένω»
Η αποκαλυπτική συνέντευξη της τραγουδίστριας στην πρεμιέρα του «After Dark» στο OPEN
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πρεμιέρα έκανε η εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά, After Dark το βράδυ του Σαββάτου (29/11) και πρώτη καλεσμένη ήταν η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία άνοιξε την καρδιά της και μίλησε τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική της ζωή.

«Έχω πολλή υπομονή μέσα μου και κάποιες φορές κάποια πράγματα που μπορεί να περνάω, δεν τα δείχνω. Υπήρξε μια περίοδος που είχα απογοητευτεί, γιατί είχα περάσει από διάφορα σχήματα στα οποία άνοιγα το πρόγραμμα. Είχα κάνει και κάποιες προσπάθειες δισκογραφικά, χωρίς να αποφέρουν καρπούς» είπε αρχικά.

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Λιόλιου στο After Dark: «Είμαι πολύ καλή στις δουλειές του σπιτιού»

«Ένιωσα για κάποιους μήνες ότι δεν θα τα καταφέρω. Αμφισβητείς τον εαυτό σου κι είναι άσχημο να το κάνεις. Μετά πείσμωσα και ξεκίνησα ξανά. Είχα άρνηση, δεν ήθελα να πάω στο στούντιο για να ηχογραφήσω τραγούδι».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο της μητρότητας, η τραγουδίστρια είπε: «Δεν είναι κάτι που έχω αποκλείσει και είναι κάτι που ξέρω ότι όταν το αισθανθώ μέσα μου θα το κάνω. Προς το παρόν δεν έχω νιώσει την απίστευτη ανάγκη να το κάνω αυτό».

Μάλιστα, η Κατερίνα Λιόλιου δεν διστάζει να παραδεχθεί πως έχει ζητήσει από τη Ναταλία Γερμανού να της γράψει στίχους για κάποιο επόμενο τραγούδι αλλά δεν έχει λάβει ακόμα απάντηση από εκείνην.


Διάβασε επίσης: Κατερίνα Λιόλιου: Η εξομολόγηση για τον σύντροφό της και το ενδεχόμενο ενός παιδιού

Δες κι αυτό… 

After Dark Open TV Θέμης Γεωργαντάς ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ Ναταλία Γερμανού
