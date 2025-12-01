Κατερίνα Λιόλιου στο After Dark: «Είμαι πολύ καλή στις δουλειές του σπιτιού»

Πρώτη καλεσμένη στην πρεμιέρα του After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά ήταν η Κατερίνα Λιόλιου το βράδυ του Σαββάτου 29/11 και μίλησε για όλους και για όλα.

Μεταξύ άλλων, η δημοφιλής τραγουδίστρια μπήκε στο εξομολογητήριο του Θέμη και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του παρουσιαστή. Μια από αυτές αφορούσε στο να αποκαλύψει σε τι είναι πολύ καλή.

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Λιόλιου ταξίδεψε στο Παρίσι με τον σύντροφό της – Η κοινή φωτογραφία από την Disneyland

Η Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν έδωσε την εξής απάντηση: «Είμαι πάρα πολύ καλή στο να καθαρίζω το σπίτι, είμαι πολύ γρήγορη. Θα τα κάνω σωστά και με λεπτομέρεια και στο τέλος όλα θα φαίνονται ότι βρίσκονται σε μια τάξη και πως όλα τα αντικείμενα βρίσκονται στις θέσεις τους. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει η τάξη, νιώθω ασφάλεια αν όλα τα πράγματα έχουν τις θέσεις τους».





Έπειτα, στην μεταξύ τους συνέντευξη, η τραγουδίστρια μίλησε και για τον σύντροφό της: «Αυτό το κομμάτι της ζωής μου δεν το αναλύω πολύ αλλά δεν το κρύβω κιόλας. Είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία φάση της ζωής μου. Προσωπικά δεν θεωρώ σωστό να κρύβεις τον άνθρωπο σου και μάλιστα, τώρα, τον άνθρωπο που είμαστε μαζί τρία χρόνια! Εντάξει, είμαστε μαζί τρία χρόνια. Είμαστε μαζί και στην προσωπική ζωή και έχω την τύχη να συνεργαζόμαστε. Είναι ένας άνθρωπος που αποτελεί έμπνευση για μένα και έχει αποτελέσει και μέντορας μου τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, βέβαια. Κάνουμε μαζί brainstorming, σχεδιάζουμε πράγματα για το μέλλον για το project, οπότε αισθάνομαι αρκετά τυχερή».





Διάβασε επίσης: Το cozy σπίτι της Κατερίνας Λιόλιου δείχνει πώς το ξύλο και η πέτρα φέρνουν αμέσως στυλ

Δες κι αυτό…