Η Κατερίνα Λιόλιου ταξίδεψε στο Παρίσι με τον σύντροφό της – Η κοινή φωτογραφία από την Disneyland

Η Κατερίνα Λιόλιου και ο σύντροφός της, Χάρης Παπατζανής, βρέθηκαν στο Παρίσι για μια μικρή απόδραση, επιλέγοντας να περάσουν εκεί την ονομαστική της εορτή την Τρίτη 25 Νοεμβρίου.

Ο Head Manager Of Bookings and Productions της Panik Records μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία τους από τη Disneyland, αποκαλύπτοντας έτσι ένα στιγμιότυπο από το ταξίδι τους στην «Πόλη του Φωτός».

Νωρίτερα, η τραγουδίστρια είχε δημοσιεύσει τις δικές της εικόνες από το ταξίδι, εκφράζοντας πόσο χαρούμενη και ευγνώμων αισθάνεται που βρέθηκε στο Παρίσι ανήμερα της γιορτής της και μάλιστα παρέα με τον άνθρωπο που αγαπά.

Στη λεζάντα της σημείωσε ότι η ημέρα αυτή της γέμισε την καρδιά με ευγνωμοσύνη για τις στιγμές, για τους ανθρώπους που την περιβάλλουν με αγάπη και για όσα βιώνει καθημερινά, μικρά και μεγάλα.

Αναφερόμενη στο Παρίσι, έγραψε πως της θύμισε κάτι απλό αλλά ουσιαστικό: ότι το πιο πολύτιμο στη ζωή είναι όσα σε γεμίζουν φως, ένα χαμόγελο, ένας ζεστός καφές, ένα ήρεμο πρωινό, ή ένας άνθρωπος δίπλα σου που σε κοιτά με αγάπη. Τέλος, ευχαρίστησε όλους για τις ευχές και την αγάπη τους, αλλά και για το ότι αποτελούν μέρος του προσωπικού της «ταξιδιού».

