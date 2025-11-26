Οι INCO τα «έσπασαν» επί σκηνής στο act τους με τη Bodytalk στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι πρόβες των INCO με τη Bodytalk για το MadWalk 2025 by Three Cents ολοκληρώθηκαν, φέρνοντας ένα άρτιο αποτέλεσμα

Το MadWalk 2025 by Three Cents γιόρτασε τα δεκαπέντε του χρόνια μέσα από μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη highlights, εκπλήξεις και εντυπωσιακά acts. Tο μεγαλύτερο fashion-music project επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να γιορτάσει τη μουσική σύμπραξη ανάμεσα στη μόδα και τη μουσική, δημιουργώντας μοναδικά performances που μένουν χαραγμένα για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Το act των INCO με τη Bodytalk αποτέλεσε μια από τις πιο εκρηκτικές και ροκ στιγμές της βραδιάς. Η σκηνή γέμισε ένταση από το πρώτο δευτερόλεπτο, όταν ο Ηλίας Μπόγδανος έκανε είσοδο πάνω σε μια μηχανή, δίνοντας το στίγμα ενός performance που θα εξελισσόταν σε απόλυτη ωδή στην ελευθερία και την αδρεναλίνη. Με το «Το Πάρτυ» να δίνει τον ρυθμό, η μπάντα και τα μοντέλα απέδωσαν μια σκηνική εμπειρία όπου ο ήχος δεν απλώς συνόδευε την πασαρέλα, την απογείωνε.

Ο συγχρονισμός ήταν εντυπωσιακός. Κάθε beat των INCO, κάθε κιθαριστικό ξέσπασμα και κάθε βήμα των μοντέλων έδεναν σε ένα οπτικοακουστικό performance γεμάτο δύναμη και ροκ ένταση. Το αποτέλεσμα ήταν ένα act που έμοιαζε να ξεπηδά από live συναυλία, μεταφέροντας στη σκηνή μια άγρια, ακατέργαστη ενέργεια απόλυτα ταιριαστή με την ταυτότητα της Bodytalk.

Η συλλογή, με τον χαρακτήρα της «Αναγέννησης», συνδέθηκε ιδανικά με τη ροκ ταυτότητα του συγκροτήματος. Τα μοντέλα που φορούχαν τη νέα συλλογή της Bodytalk κινήθηκαν με άνεση στη σκηνή, ντύνοντας την ένταση των INCO και δημιουργώντας ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο fashion performance που συνδύαζε τη νεανικότητα, την ελευθερία και τη street δυναμική.

