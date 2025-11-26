MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 26.11.2025

Ρία Ελληνίδου και Maison Faliakos σε ένα performance που έμοιαζε με παριζιάνικο καμπαρέ στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η συναισθηματική ενέργεια της Ρίας Ελληνίδου συναντά την avant-garde αισθητική του Maison Faliakos στις πρόβες του MadWalk 2025
Μαρία Χατζηγιάννη

Το MadWalk 2025 by Three Cents γιόρτασε τα δεκαπέντε του χρόνια μέσα από μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη highlights, εκπλήξεις και εντυπωσιακά acts. Tο μεγαλύτερο fashion-music project επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να γιορτάσει τη μουσική σύμπραξη ανάμεσα στη μόδα και τη μουσική, δημιουργώντας μοναδικά performances που μένουν χαραγμένα για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Η Ρία Ελληνίδου πλαισίωσε μουσικά το act του Maison Faliakos με μια αισθησιακή και απόλυτα ελεγχόμενη ερμηνεία του «Δεν έχω χρόνο», σε ένα show που εκτυλίχθηκε με τέλειο συγχρονισμό. Η πασαρέλα και η φωνή της ενώθηκαν σε μια συναισθηματικά φορτισμένη εμπειρία, όπου κάθε βήμα και κάθε νότα λειτουργούσαν σε απόλυτη αρμονία. Με τη δυναμική φωνή και την εκρηκτική της παρουσία, η τραγουδίστρια δημιούργησε μια ατμόσφαιρα που ταίριαζε ιδανικά με τις δημιουργίες του brand, αναδεικνύοντας τη σκηνική ταυτότητα του οίκου.

Photo: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Beautiful by Vassilis Zoulias: Μια χρωματιστή, αέρινη απόδραση στο καλοκαίρι με τη Josephine να απογειώνει τη στιγμή στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η συνεργασία της με τον Maison Faliakos απέδειξε πόσο αποτελεσματικά μπορεί να συνδυαστεί μια live ερμηνεία με την υψηλή αισθητική της πασαρέλας, προσφέροντας ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Το act εκτελέστηκε με ακρίβεια και επαγγελματισμό, με την τραγουδίστρια να δίνει από την πρώτη στιγμή τον δικό της, ξεχωριστό τόνο στο show. Η ερμηνεία της απέπνεε αυτοπεποίθηση και έντονο συναίσθημα, ενώ ο απόλυτος συγχρονισμός με το runway και την οπτική ταυτότητα του Maison Faliakos ολοκλήρωσαν μια άρτια σκηνική εμπειρία. Οι λεπτομέρειες της εκτέλεσης, η ενέργεια και η επικοινωνία της με τον χώρο μαρτυρούσαν την πλήρη ετοιμότητα και την άψογη προετοιμασία της performer.

MadWalk 2025 Ρία Ελληνίδου
Photos: Akim Tsatsoulis

Η παρουσία της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025, σε συνεργασία με τον Maison Faliakos, αποτέλεσε μία από τις πιο συναισθηματικές και θεατρικές στιγμές της βραδιάς.

Διάβασε επίσης: Γεμάτο boss vibes και street energy το act Lila-adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Madwalk MadWalk 2025 by Τhree Cents Maison Faliakos Ρία Ελληνίδου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Virescence: Η πράσινη αφύπνιση του Parthenis στο MadWalk 2025 by Three Cents με Papazo και Akyla στο επίκεντρο

Virescence: Η πράσινη αφύπνιση του Parthenis στο MadWalk 2025 by Three Cents με Papazo και Akyla στο επίκεντρο

26.11.2025
Επόμενο
Οι INCO τα «έσπασαν» επί σκηνής στο act τους με τη Bodytalk στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι INCO τα «έσπασαν» επί σκηνής στο act τους με τη Bodytalk στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025

Δες επίσης

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 
Life

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

27.11.2025
Οι Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan έφεραν το Studio 54 πάνω στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Οι Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan έφεραν το Studio 54 πάνω στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

27.11.2025
Tso-Greatness Athens: Η σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents γέμισε ενέργεια και δυναμισμό
Life

Tso-Greatness Athens: Η σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents γέμισε ενέργεια και δυναμισμό

27.11.2025
Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Η Calliope γίνεται η πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Calliope γίνεται η πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Οι INCO τα «έσπασαν» επί σκηνής στο act τους με τη Bodytalk στο MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk

Οι INCO τα «έσπασαν» επί σκηνής στο act τους με τη Bodytalk στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Virescence: Η πράσινη αφύπνιση του Parthenis στο MadWalk 2025 by Three Cents με Papazo και Akyla στο επίκεντρο
Life

Virescence: Η πράσινη αφύπνιση του Parthenis στο MadWalk 2025 by Three Cents με Papazo και Akyla στο επίκεντρο

26.11.2025
Η Ήβη Αδάμου και το 5226 by Celia Kritharioti έβαλαν τους πάντες σε χριστουγεννιάτικο mood στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Ήβη Αδάμου και το 5226 by Celia Kritharioti έβαλαν τους πάντες σε χριστουγεννιάτικο mood στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Beautiful by Vassilis Zoulias: Μια χρωματιστή, αέρινη απόδραση στο καλοκαίρι με τη Josephine να απογειώνει τη στιγμή στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Beautiful by Vassilis Zoulias: Μια χρωματιστή, αέρινη απόδραση στο καλοκαίρι με τη Josephine να απογειώνει τη στιγμή στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα