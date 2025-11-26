Ρία Ελληνίδου και Maison Faliakos σε ένα performance που έμοιαζε με παριζιάνικο καμπαρέ στο MadWalk 2025 by Three Cents

Το MadWalk 2025 by Three Cents γιόρτασε τα δεκαπέντε του χρόνια μέσα από μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη highlights, εκπλήξεις και εντυπωσιακά acts. Tο μεγαλύτερο fashion-music project επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να γιορτάσει τη μουσική σύμπραξη ανάμεσα στη μόδα και τη μουσική, δημιουργώντας μοναδικά performances που μένουν χαραγμένα για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Η Ρία Ελληνίδου πλαισίωσε μουσικά το act του Maison Faliakos με μια αισθησιακή και απόλυτα ελεγχόμενη ερμηνεία του «Δεν έχω χρόνο», σε ένα show που εκτυλίχθηκε με τέλειο συγχρονισμό. Η πασαρέλα και η φωνή της ενώθηκαν σε μια συναισθηματικά φορτισμένη εμπειρία, όπου κάθε βήμα και κάθε νότα λειτουργούσαν σε απόλυτη αρμονία. Με τη δυναμική φωνή και την εκρηκτική της παρουσία, η τραγουδίστρια δημιούργησε μια ατμόσφαιρα που ταίριαζε ιδανικά με τις δημιουργίες του brand, αναδεικνύοντας τη σκηνική ταυτότητα του οίκου.

Η συνεργασία της με τον Maison Faliakos απέδειξε πόσο αποτελεσματικά μπορεί να συνδυαστεί μια live ερμηνεία με την υψηλή αισθητική της πασαρέλας, προσφέροντας ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Το act εκτελέστηκε με ακρίβεια και επαγγελματισμό, με την τραγουδίστρια να δίνει από την πρώτη στιγμή τον δικό της, ξεχωριστό τόνο στο show. Η ερμηνεία της απέπνεε αυτοπεποίθηση και έντονο συναίσθημα, ενώ ο απόλυτος συγχρονισμός με το runway και την οπτική ταυτότητα του Maison Faliakos ολοκλήρωσαν μια άρτια σκηνική εμπειρία. Οι λεπτομέρειες της εκτέλεσης, η ενέργεια και η επικοινωνία της με τον χώρο μαρτυρούσαν την πλήρη ετοιμότητα και την άψογη προετοιμασία της performer.

Η παρουσία της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025, σε συνεργασία με τον Maison Faliakos, αποτέλεσε μία από τις πιο συναισθηματικές και θεατρικές στιγμές της βραδιάς.

