MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 26.11.2025

Beautiful by Vassilis Zoulias: Μια χρωματιστή, αέρινη απόδραση στο καλοκαίρι με τη Josephine να απογειώνει τη στιγμή στο MadWalk 2025 by Three Cents

Madwalk 2025 Josephine
Η σκηνική της παρουσία και η συνεργασία με Ζούλια – Κονδυλάτο έκαναν το act να ξεχωρίζει.
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Josephine ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents και κατάφερε να κλέψει την παράσταση, χαρίζοντας ένα act γεμάτο ένταση, θηλυκότητα και δυναμισμό, ερμηνεύοντας το τραγούδι «I wanna dance with somebody». Από το πρώτο λεπτό, η τραγουδίστρια έδειξε σιγουριά και απόλυτο έλεγχο, μεταφέροντας στο κοινό κάθε συναίσθημα με ακρίβεια και χάρη.

Με ένα performance που ισορροπούσε ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία, η Josephine έδωσε ζωή στη μουσική και στις δημιουργίες των Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδυλάτου, δημιουργώντας ένα μοναδικό πάντρεμα μουσικής, μόδας και σκηνικής παρουσίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του act, η θηλυκή της ενέργεια και η ζωντάνια της συμπλήρωναν κάθε λεπτομέρεια των looks, κάνοντας το runway να «λάμψει» με στυλ και αισθητική.

Madwalk 2025 Josephine
Photo: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Οι Deux Hommes και η Γκάια Μερκούρη σε μια ξεχωριστή σύμπραξη στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η φετινή της παρουσία δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση, ήταν μια ολοκληρωμένη αφήγηση της προσωπικότητάς της μέσα από μουσική, κίνηση και στιλ. Η Josephine περιγράφει τη φετινή της συμμετοχή με τρεις λέξεις: θηλυκή, δυνατή, ζωντανή, και το act της απέδειξε ότι η μόδα και η μουσική μπορούν να συνδυαστούν με μαγικό τρόπο, αφήνοντας το κοινό με αξέχαστες στιγμές.

Το mad.gr ήταν εκεί για να καταγράψει κάθε λεπτομέρεια, μεταφέροντας την ενέργεια και τη μαγεία του παρασκηνίου μέχρι το τελευταίο χειροκρότημα.

Josephine
Photo: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: MadWalk 2024: Τα ντουέτα που μαγνήτισαν όλα τα βλέμματα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Josephine Madwalk MadWalk 2025 MadWalk 2025 by Τhree Cents μόδα μουσική
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Lil Koni x Designers Lab: Η νέα φωνή της urban σκηνής κέρδισε το κοινό στο MadWalk 2025 by Three Cents

Lil Koni x Designers Lab: Η νέα φωνή της urban σκηνής κέρδισε το κοινό στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Επόμενο
Η Ήβη Αδάμου και το 5226 by Celia Kritharioti έβαλαν τους πάντες σε χριστουγεννιάτικο mood στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Ήβη Αδάμου και το 5226 by Celia Kritharioti έβαλαν τους πάντες σε χριστουγεννιάτικο mood στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025

Δες επίσης

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 
Life

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

27.11.2025
Οι Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan έφεραν το Studio 54 πάνω στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Οι Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan έφεραν το Studio 54 πάνω στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

27.11.2025
Tso-Greatness Athens: Η σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents γέμισε ενέργεια και δυναμισμό
Life

Tso-Greatness Athens: Η σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents γέμισε ενέργεια και δυναμισμό

27.11.2025
Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Η Calliope γίνεται η πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Calliope γίνεται η πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Οι INCO τα «έσπασαν» επί σκηνής στο act τους με τη Bodytalk στο MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk

Οι INCO τα «έσπασαν» επί σκηνής στο act τους με τη Bodytalk στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Ρία Ελληνίδου και Maison Faliakos σε ένα performance που έμοιαζε με παριζιάνικο καμπαρέ στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Ρία Ελληνίδου και Maison Faliakos σε ένα performance που έμοιαζε με παριζιάνικο καμπαρέ στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Virescence: Η πράσινη αφύπνιση του Parthenis στο MadWalk 2025 by Three Cents με Papazo και Akyla στο επίκεντρο
Life

Virescence: Η πράσινη αφύπνιση του Parthenis στο MadWalk 2025 by Three Cents με Papazo και Akyla στο επίκεντρο

26.11.2025
Η Ήβη Αδάμου και το 5226 by Celia Kritharioti έβαλαν τους πάντες σε χριστουγεννιάτικο mood στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Ήβη Αδάμου και το 5226 by Celia Kritharioti έβαλαν τους πάντες σε χριστουγεννιάτικο mood στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα