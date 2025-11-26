Beautiful by Vassilis Zoulias: Μια χρωματιστή, αέρινη απόδραση στο καλοκαίρι με τη Josephine να απογειώνει τη στιγμή στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η σκηνική της παρουσία και η συνεργασία με Ζούλια – Κονδυλάτο έκαναν το act να ξεχωρίζει.

Η Josephine ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents και κατάφερε να κλέψει την παράσταση, χαρίζοντας ένα act γεμάτο ένταση, θηλυκότητα και δυναμισμό, ερμηνεύοντας το τραγούδι «I wanna dance with somebody». Από το πρώτο λεπτό, η τραγουδίστρια έδειξε σιγουριά και απόλυτο έλεγχο, μεταφέροντας στο κοινό κάθε συναίσθημα με ακρίβεια και χάρη.

Με ένα performance που ισορροπούσε ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία, η Josephine έδωσε ζωή στη μουσική και στις δημιουργίες των Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδυλάτου, δημιουργώντας ένα μοναδικό πάντρεμα μουσικής, μόδας και σκηνικής παρουσίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του act, η θηλυκή της ενέργεια και η ζωντάνια της συμπλήρωναν κάθε λεπτομέρεια των looks, κάνοντας το runway να «λάμψει» με στυλ και αισθητική.

Η φετινή της παρουσία δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση, ήταν μια ολοκληρωμένη αφήγηση της προσωπικότητάς της μέσα από μουσική, κίνηση και στιλ. Η Josephine περιγράφει τη φετινή της συμμετοχή με τρεις λέξεις: θηλυκή, δυνατή, ζωντανή, και το act της απέδειξε ότι η μόδα και η μουσική μπορούν να συνδυαστούν με μαγικό τρόπο, αφήνοντας το κοινό με αξέχαστες στιγμές.

Το mad.gr ήταν εκεί για να καταγράψει κάθε λεπτομέρεια, μεταφέροντας την ενέργεια και τη μαγεία του παρασκηνίου μέχρι το τελευταίο χειροκρότημα.

