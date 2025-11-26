MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 26.11.2025

Lil Koni x Designers Lab: Η νέα φωνή της urban σκηνής κέρδισε το κοινό στο MadWalk 2025 by Three Cents

lil Koni madwalk 2025
Ο Lil Koni και το Designers Lab δημιούργησαν ένα performance που θα μείνει αξέχαστο στη φετινή διοργάνωση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το act του Lil Koni x Designers Lab μόλις ολοκληρώθηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents, και απέδειξε ότι η street energy, η φρεσκάδα και η προσωπική αισθητική μπορούν να δημιουργήσουν ένα αληθινά δυναμικό performance. Από την πρώτη νότα μέχρι το τελευταίο beat, ο Lil Koni με το «SOS» μετέφερε την αυθεντικότητα και τον προσωπικό του κόσμο πάνω στη σκηνή, κερδίζοντας τα χειροκροτήματα του κοινού.

Η σκηνή γέμισε ζωντάνια, urban vibes και δημιουργικότητα, ενώ η φρεσκάδα του Designers Lab συνδέθηκε αρμονικά με τη μουσική του καλλιτέχνη. Το act του ήταν περισσότερο από μια απλή εμφάνιση, ήταν μια ολοκληρωμένη σκηνική εμπειρία, όπου η ενέργεια, η ένταση και η προσωπική ταυτότητα του Lil Koni συνυπήρχαν με την αισθητική των νέων designers.

lil Koni madwalk 2025
Photo: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος και Josephine: Ωδή  στην κομψότητα και pop λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

Το act μετατράπηκε σε ένα αυθεντικό show, γεμάτο σιγουριά, αυθορμητισμό και ωμή ενέργεια. Το αποτέλεσμα ήταν ένα performance που όχι μόνο «έκλεψε» τις εντυπώσεις, αλλά προδιαγράφει και μια από τις πιο δυναμικές στιγμές της φετινής διοργάνωσης.

Το mad.gr ήταν εκεί για να καταγράψει κάθε στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος, μεταφέροντας στο κοινό τη ζωντάνια, τον ρυθμό και την προσωπική σφραγίδα του Lil Koni, και αποδεικνύοντας ότι η σύμπραξη μουσικής και μόδας στο MadWalk 2025 δημιουργεί στιγμές που μένουν αξέχαστες.

Photos: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: MadWalk 2025: Το επαναστατικό πνεύμα της Τάμτα συναντά την καινοτόμο αισθητική της Melisa Minca

designers lab LIL KONI Madwalk MadWalk 2025 MadWalk 2025 by Τhree Cents μόδα μουσική
