Τα 4 ζώδια που δεν έχουν ιδέα τι θέλουν – αλλά το θέλουν τώρα!

Αυτά είναι τα ζώδια που έχουν main character energy
Μπορεί να μην ξέρουν τι θέλουν αλλά όταν το θελήσουν, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο
Στον κόσμο της αστρολογίας υπάρχουν ζώδια που ξέρουν ακριβώς τι θέλουν, καθορίζουν στόχους και τους ακολουθούν με συνέπεια. Και υπάρχουν κι εκείνα τα… υπέροχα χαοτικά πλάσματα που αλλάζουν γνώμη πιο γρήγορα από όσο προλαβαίνεις να πεις «τι έγινε τώρα;».

Θέλουν κάτι χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς είναι, αλλά το θέλουν άμεσα, επειγόντως και… χθες!

Κριός – Η παρόρμηση σε ανθρώπινη μορφή

Ο Κριός δεν έχει πρόβλημα να πάρει αποφάσεις. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν προλαβαίνει να τις σκεφτεί. Σήμερα θέλει αυτό, αύριο βαριέται, μεθαύριο ενθουσιάζεται με κάτι καινούργιο. Θα διεκδικήσει αυτό που θέλει με τρελό πάθος, αλλά στο ενδιάμεσο μπορεί να ξεχάσει… γιατί το ήθελε. Για τον Κριό, το ζητούμενο δεν είναι το τι θέλει αλλά το να συμβεί τώρα.

Δίδυμοι – «Μήπως τελικά θέλω το αντίθετο;»

Οι Δίδυμοι λειτουργούν σε δύο mode ταυτόχρονα. Θέλουν αυτό που τους ενθουσιάζει, αλλά ταυτόχρονα θέλουν και το ακριβώς αντίθετο. Θα σε ζαλίσουν με όλες τις πιθανές επιλογές, θα αλλάξουν γνώμη πέντε φορές μέσα σε μία συζήτηση και στο τέλος… θα αποφασίσουν αυθόρμητα επειδή έτσι τους ήρθε. Κανείς – ούτε οι ίδιοι – δεν μπορεί να προβλέψει τι τους έχει πιάσει κάθε φορά.

Καρκίνος – Θέλω κάτι… αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς

Ο Καρκίνος είναι το ζώδιο του συναισθήματος, και ακριβώς εκεί βρίσκεται το μπέρδεμα. Δεν ξέρουν τι θέλουν γιατί πρώτα πρέπει να καταλάβουν πώς νιώθουν – και οι διαθέσεις τους αλλάζουν σαν κύματα. Μπορεί να επιθυμούν προσοχή, αλλά μόλις την πάρουν να κλειστούν στο καβούκι τους. Μπορεί να ζητούν ανεξαρτησία και να θυμώνουν αν τους αφήσεις μόνους. Αλλά ό,τι κι αν θέλουν, το θέλουν εκείνη τη στιγμή. Όχι σε 5 λεπτά.

Ζυγός – Θέλω όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Ο Ζυγός θέλει το καλύτερο. Το τέλειο. Το ιδανικό. Το πρόβλημα; Δεν μπορεί να αποφασίσει ποιο είναι αυτό. Θα ζυγίσει όλες τις επιλογές, θα σε ρωτήσει δέκα φορές για τη γνώμη σου, θα σβήσει-γράψει, θα κάνει σενάρια… και όσο το σκέφτεται, αγχώνεται και βιάζεται. Καταλήγει να θέλει μια απόφαση άμεσα, απλώς για να απαλλαγεί από το δίλημμα. Το αποτέλεσμα; Πολλές φορές δεν είναι καν αυτό που ήθελε εξαρχής.

Τα τέσσερα αυτά ζώδια μπορεί συχνά να μοιάζουν μπερδεμένα, παρορμητικά ή απρόβλεπτα, αλλά έχουν κάτι κοινό: ζουν έντονα, αυθόρμητα και με πάθος. Ναι, μπορεί να μην ξέρουν τι θέλουν αλλά όταν το θελήσουν, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο!

