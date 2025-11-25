Μουσικά Νέα 25.11.2025

Η Taylor Swift σαρώνει το Billboard για 7η συνεχόμενη εβδομάδα με το The Life of a Showgirl

Η Taylor Swift συνεχίζει την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της ενώ νέες κυκλοφορίες από Summer Walker, NF και 5 Seconds of Summer κάνουν δυναμική είσοδο στο Top 10
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Taylor Swift παραμένει στο Νο 1 του Billboard 200 για 7η συνεχόμενη εβδομάδα με το album «The Life of a Showgirl». Το album συγκέντρωσε 93.000 ισοδύναμες μονάδες την εβδομάδα που έληξε στις 20 Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζοντας πτώση 15% σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate. Η επιτυχία αυτή το καθιστά το δεύτερο album μέσα στο 2025 που καταφέρνει να παραμείνει στην κορυφή τις 7 πρώτες εβδομάδες της κυκλοφορίας του μετά το «I’m the Problem» του Morgan Wallen το οποίο είχε διατηρηθεί στο Νο 1 για 8 εβδομάδες.

www.instagram.com/taylorswift

Διάβασε επίσης: Θρίαμβος του The Weeknd με την περιοδεία After Hours ‘Til Dawn – Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια και γράφει ιστορία

Η Taylor Swift είχε σημειώσει αντίστοιχο επίτευγμα το 2024 με το «The Tortured Poets Department» το οποίο παρέμεινε στην κορυφή τις πρώτες 12 εβδομάδες από την κυκλοφορία του και συνολικά 17 εβδομάδες. Τα «The Life of a Showgirl» και «The Tortured Poets Department» είναι τα μοναδικά από τα 15 άλμπουμ της Taylor Swift που έχουν διανύσει τις πρώτες 7 εβδομάδες τους στο Νο 1.

https://www.instagram.com/morganwallen/

Στο νέο Top 10 του Billboard 200 η Summer Walker κάνει εντυπωσιακή είσοδο στο Νο 2 με το άλμπουμ «Finally Over It» συγκεντρώνοντας 77.000 ισοδύναμες μονάδες. Ο Morgan Wallen υποχωρεί στο Νο 3 με το «I’m the Problem» συγκεντρώνοντας σχεδόν 76.000 μονάδες. Στο Νο 4 εμφανίζεται το «FEAR» του NF με σχεδόν 76.000 μονάδες.

Το soundtrack «KPop Demon Hunters» πέφτει στο Νο 5 με 68.000 μονάδες παρουσιάζοντας πτώση 9%. Οι 5 Seconds of Summer καταγράφουν το έβδομο άλμπουμ τους στο Top 10 με το «Everyone’s A Star!» που συγκεντρώνει 51.000 μονάδες.

www.imdb.com

Η Olivia Dean με το «The Art of Loving» πέφτει από το Νο 5 στο Νο 7 παρά την αύξηση 20% στις μονάδες της μετά την εμφάνισή της ως μουσική καλεσμένη στο «Saturday Night Live». Το άλμπουμ συγκέντρωσε 50.000 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Top 10 ολοκληρώνουν τρία πρώην Νο 1. Το «Man’s Best Friend» της Sabrina Carpenter που πέφτει στο Νο 8 με 35.000 μονάδες το «SOS» της SZA που βρίσκεται στο Νο 9 με 33.000 μονάδες και το «One Thing at a Time» του Morgan Wallen που πέφτει στο Νο 10 με 29.000 μονάδες.

SZA
https://www.instagram.com/sza/

Η Taylor Swift συνεχίζει την εντυπωσιακή της παρουσία στο Billboard 200 επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μοναδική σχέση της με το κοινό και την κυριαρχία της στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

Διάβασε επίσης: Ο αρραβώνας της Taylor Swift καθόρισε τη Λέξη της Χρονιάς του Cambridge Dictionary

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
bilboard Taylor Swift top 10
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 4 ζώδια που δεν έχουν ιδέα τι θέλουν – αλλά το θέλουν τώρα!

Τα 4 ζώδια που δεν έχουν ιδέα τι θέλουν – αλλά το θέλουν τώρα!

24.11.2025
Επόμενο
Το Wicked: For Good κατέκτησε το box office με 150 εκατομμύρια δολάρια και σημείωσε  ιστορικό ρεκόρ

Το Wicked: For Good κατέκτησε το box office με 150 εκατομμύρια δολάρια και σημείωσε  ιστορικό ρεκόρ

25.11.2025

Δες επίσης

Eurovision 2026: Η EBU ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας για τον διαγωνισμό
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η EBU ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας για τον διαγωνισμό

24.11.2025
Πέθανε ο βασιλιάς της reggae Jimmy Cliff
Μουσικά Νέα

Πέθανε ο βασιλιάς της reggae Jimmy Cliff

24.11.2025
Αναστασία: Η συγκινητική έκπληξη μετά την ακύρωση της πλατινένιας απονομής του Σαν Όνειρο
Μουσικά Νέα

Αναστασία: Η συγκινητική έκπληξη μετά την ακύρωση της πλατινένιας απονομής του Σαν Όνειρο

24.11.2025
Η επίσημη ανακοίνωση της MINOS EMI για την υγεία της Μαρίνας Σάττι
Μουσικά Νέα

Η επίσημη ανακοίνωση της MINOS EMI για την υγεία της Μαρίνας Σάττι

24.11.2025
O Κωνσταντίνος Αργυρός άφησε εποχή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο φημισμένο Barclays Center
Μουσικά Νέα

O Κωνσταντίνος Αργυρός άφησε εποχή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο φημισμένο Barclays Center

24.11.2025
Ατύχημα επί σκηνής για τον Σάκη Ρουβά που «πάγωσε» το κοινό (Video)
Μουσικά Νέα

Ατύχημα επί σκηνής για τον Σάκη Ρουβά που «πάγωσε» το κοινό (Video)

24.11.2025
Ο Lenny Kravitz αποκαλύπτει ότι θαυμάστρια τού ξερίζωσε 4 τζίβες κατά τη διάρκεια συναυλίας
Μουσικά Νέα

Ο Lenny Kravitz αποκαλύπτει ότι θαυμάστρια τού ξερίζωσε 4 τζίβες κατά τη διάρκεια συναυλίας

24.11.2025
Miss Possessive Tour: Η περιοδεία της Tate McRae «έσπασε» ρεκόρ
Μουσικά Νέα

Miss Possessive Tour: Η περιοδεία της Tate McRae «έσπασε» ρεκόρ

23.11.2025
Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της ταινίας The Moment με την Charli XCX
Μουσικά Νέα

Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της ταινίας The Moment με την Charli XCX

23.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας