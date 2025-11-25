Η Taylor Swift σαρώνει το Billboard για 7η συνεχόμενη εβδομάδα με το The Life of a Showgirl

Η Taylor Swift συνεχίζει την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της ενώ νέες κυκλοφορίες από Summer Walker, NF και 5 Seconds of Summer κάνουν δυναμική είσοδο στο Top 10

Η Taylor Swift παραμένει στο Νο 1 του Billboard 200 για 7η συνεχόμενη εβδομάδα με το album «The Life of a Showgirl». Το album συγκέντρωσε 93.000 ισοδύναμες μονάδες την εβδομάδα που έληξε στις 20 Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζοντας πτώση 15% σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate. Η επιτυχία αυτή το καθιστά το δεύτερο album μέσα στο 2025 που καταφέρνει να παραμείνει στην κορυφή τις 7 πρώτες εβδομάδες της κυκλοφορίας του μετά το «I’m the Problem» του Morgan Wallen το οποίο είχε διατηρηθεί στο Νο 1 για 8 εβδομάδες.

Η Taylor Swift είχε σημειώσει αντίστοιχο επίτευγμα το 2024 με το «The Tortured Poets Department» το οποίο παρέμεινε στην κορυφή τις πρώτες 12 εβδομάδες από την κυκλοφορία του και συνολικά 17 εβδομάδες. Τα «The Life of a Showgirl» και «The Tortured Poets Department» είναι τα μοναδικά από τα 15 άλμπουμ της Taylor Swift που έχουν διανύσει τις πρώτες 7 εβδομάδες τους στο Νο 1.

Στο νέο Top 10 του Billboard 200 η Summer Walker κάνει εντυπωσιακή είσοδο στο Νο 2 με το άλμπουμ «Finally Over It» συγκεντρώνοντας 77.000 ισοδύναμες μονάδες. Ο Morgan Wallen υποχωρεί στο Νο 3 με το «I’m the Problem» συγκεντρώνοντας σχεδόν 76.000 μονάδες. Στο Νο 4 εμφανίζεται το «FEAR» του NF με σχεδόν 76.000 μονάδες.

Το soundtrack «KPop Demon Hunters» πέφτει στο Νο 5 με 68.000 μονάδες παρουσιάζοντας πτώση 9%. Οι 5 Seconds of Summer καταγράφουν το έβδομο άλμπουμ τους στο Top 10 με το «Everyone’s A Star!» που συγκεντρώνει 51.000 μονάδες.

Η Olivia Dean με το «The Art of Loving» πέφτει από το Νο 5 στο Νο 7 παρά την αύξηση 20% στις μονάδες της μετά την εμφάνισή της ως μουσική καλεσμένη στο «Saturday Night Live». Το άλμπουμ συγκέντρωσε 50.000 μονάδες.

Το Top 10 ολοκληρώνουν τρία πρώην Νο 1. Το «Man’s Best Friend» της Sabrina Carpenter που πέφτει στο Νο 8 με 35.000 μονάδες το «SOS» της SZA που βρίσκεται στο Νο 9 με 33.000 μονάδες και το «One Thing at a Time» του Morgan Wallen που πέφτει στο Νο 10 με 29.000 μονάδες.

Η Taylor Swift συνεχίζει την εντυπωσιακή της παρουσία στο Billboard 200 επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μοναδική σχέση της με το κοινό και την κυριαρχία της στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

