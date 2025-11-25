Screen News 25.11.2025

Το Wicked: For Good κατέκτησε το box office με 150 εκατομμύρια δολάρια και σημείωσε  ιστορικό ρεκόρ

Το δεύτερο μέρος της επικής ιστορίας των Elphaba και Glinda ξεκινά θριαμβευτικά, ξεπερνώντας τις προβλέψεις και ενισχύοντας τη δυναμική του κινηματογράφου ενόψει των γιορτών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το «Wicked: For Good» που αποτελεί τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του δεύτερου μέρους του θρυλικού μιούζικαλ της Universal ξεκίνησε εντυπωσιακά την πορεία του στα ταμεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην πρεμιέρα του συγκέντρωσε 150 εκατομμύρια δολάρια από 4.115 αίθουσες σημειώνοντας τη μεγαλύτερη έναρξη στην ιστορία των κινηματογραφικών προσαρμογών του Broadway. Το ποσό ξεπερνά με άνεση το προηγούμενο ρεκόρ που του «Wicked» του 2024 με 112.5 εκατομμύρια δολάρια. Το άνοιγμα του «Wicked For Good» είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της χρονιάς πίσω από το «A Minecraft Movie» με 162 εκατομμύρια δολάρια και πάνω από το remake του «Lilo and Stitch» που είχε συγκεντρώσει 146 εκατομμύρια δολάρια.

Διάβασε επίσης: Ανησυχία στο Wicked με την Ariana Grande θετική στον Covid και τη Cynthia Erivo ασθενή

Σε διεθνές επίπεδο το «Wicked For Good» πρόσθεσε 76 εκατομμύρια δολάρια φτάνοντας τα 226 εκατομμύρια παγκοσμίως και θέτοντας νέο ρεκόρ για κινηματογραφική μεταφορά θεατρικής παράστασης τόσο σε διεθνές όσο και σε συνολικό άνοιγμα. Το πρώτο «Wicked» είχε ξεκινήσει με 50.2 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς και 164.2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Την ίδια στιγμή δύο νέες κυκλοφορίες δεν κατάφεραν να εντυπωσιάσουν. Η ταινία «Rental Family» της Searchlight με τον Brendan Fraser άνοιξε στην πέμπτη θέση με 3.3 εκατομμύρια δολάρια. Το «Sisu 2» της Sony κατέλαβε την έκτη θέση με 2.6 εκατομμύρια δολάρια υπολειπόμενο του πρώτου «Sisu» του 2022 που είχε ξεκινήσει με 3.3 εκατομμύρια δολάρια και ολοκλήρωσε την πορεία του με 7 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 14 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

www.imdb.com

Στις υπόλοιπες ταινίες, η ταινία «Now You See Me 3» κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 9.1 εκατομμύρια δολάρια παρουσιάζοντας πτώση 56% στη δεύτερη εβδομάδα προβολή της και φτάνοντας συνολικά τα 36.8 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Παρά το κόστος παραγωγής των 90 εκατομμυρίων δολαρίων η ταινία σημειώνει εντυπωσιακά αποτελέσματα στο εξωτερικό με 109 εκατομμύρια δολάρια και συνολική παγκόσμια επίδοση 146 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ταινία «Predator Badlands» κατέκτησε την τρίτη θέση με 6.5 εκατομμύρια δολάρια ενώ το «The Running Man» ακολούθησε με 6.1 εκατομμύρια δολάρια. Και οι δύο παραγωγές θεωρείται ότι δύσκολα θα καλύψουν τα υψηλά κόστη παραγωγής τους. Η ταινία «Predator Badlands» που κόστισε 105 εκατομμύρια δολάρια έχει αποφέρει 76 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 159.6 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως ενώ το «The Running Man» με κόστος 110 εκατομμύρια δολάρια έχει συγκεντρώσει μόλις 27 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 48.3 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Το «Wicked For Good» αναδεικνύεται έτσι όχι μόνο σε εμπορικό φαινόμενο αλλά και σε κινηματογραφικό γεγονός που ανανεώνει τη σχέση θεατών και μουσικού θεάματος και ενισχύει αισθητά την αγορά ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Διάβασε επίσης: Αποκαλύφθηκαν οι ρόλοι του Robert Pattinson και της Zendaya στην Οδύσσεια του Christopher Nolan

boxoffice Wicked Wicked: For Good σινεμά ΤΑΙΝΙΑ
