Πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ το πρώτο τεύχος του Superman και έγινε το ακριβότερο κόμικ στον κόσμο

Το αντίτυπο, που ήταν ξεχασμένο σε μια σοφίτα, πωλήθηκε σε δημοπρασία Heritage Auctions για 9.12 εκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που ξεπερνά κάθε προηγούμενο και το κατατάσσει στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς συλλεκτικών εκδόσεων

Ένα εξαιρετικά σπάνιο αντίτυπο του «Superman» και συγκεκριμένα το No.1 του 1939 αναδείχθηκε στη δημοπρασία της Heritage Auctions στις 20 Νοεμβρίου ως το ακριβότερο κόμικ που έχει πωληθεί ποτέ. Το αντίτυπο αγοράστηκε για 9.12 εκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που ξεπερνά κάθε προηγούμενο και κατατάσσει το εμβληματικό τεύχος στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς συλλεκτικών εκδόσεων.

Η ιστορία της ανακάλυψής του συγκινεί και εντυπωσιάζει. Τρία αδέλφια από την Καλιφόρνια που επέλεξαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους βρήκαν το κόμικ στη σοφίτα του σπιτιού της μητέρας τους η οποία είχε φύγει πρόσφατα από τη ζωή. Καθώς άδειαζαν το σπίτι εντόπισαν ανάμεσα σε κούτες με παλιά έντυπα και ένα άθικτο αντίτυπο του «Superman No.1». Η μητέρα τους που είχε γεννηθεί το 1929 στο Σαν Φρανσίσκο την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης τους είχε αναφέρει κατά καιρούς ότι κάπου είχε φυλαγμένα σπάνια κόμικ όμως εκείνοι πίστευαν πως επρόκειτο για οικογενειακό μύθο. Η ανακάλυψη επιβεβαίωσε ότι η «ιστορία» αυτή ήταν απολύτως αληθινή.

Το αντίτυπο βαθμολογήθηκε με 9 στις 10 μονάδες από την Certified Guaranty Company που αποτελεί το κορυφαίο διεθνές κέντρο πιστοποίησης κόμικ. Από τα 209 αντίτυπα του «Superman No.1» που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως λιγότερα από τα μισά διαθέτουν πιστοποίηση από την CGC γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξία στο συγκεκριμένο τεύχος.

Με την τελική τιμή των 9.12 εκατομμυρίων δολαρίων καταρρίπτει όλα τα προηγούμενα ρεκόρ. Ξεπερνά σαφώς το «Action Comics No.1» που είχε πωληθεί για 6 εκατομμύρια δολάρια το 2024 καθώς και το «Detective Comics No.27» με την πρώτη εμφάνιση του Batman που είχε φτάσει τα 4.8 εκατομμύρια δολάρια την ίδια χρονιά. Ακόμη και προηγούμενο αντίτυπο του «Superman No.1» είχε φτάσει τα 5.3 εκατομμύρια δολάρια το 2022 χωρίς όμως να προσεγγίσει το φετινό ρεκόρ.

Ο «Άνθρωπος από Ατσάλι» κατέχει ιστορική θέση στην παγκόσμια κόμικ κουλτούρα καθώς το «Superman No.1» αποτελεί το πρώτο τεύχος στην ιστορία που αφιερώνεται εξ’ ολοκλήρου σε έναν υπερήρωα και σηματοδοτεί την απαρχή της χρυσής εποχής των κόμικ. Αρχικά είχαν τυπωθεί 500.000 αντίτυπα και ακολούθησαν εκδόσεις των 250.000 και 150.000 αντιτύπων. Λόγω της πρακτικής της εποχής όμως πολλά εξώφυλλα κόβονταν για να χρησιμοποιηθούν ως αφίσες με αποτέλεσμα ελάχιστα αντίτυπα να διασωθούν σε άριστη κατάσταση. Η σημερινή ανακάλυψη θεωρείται γι’ αυτόν τον λόγο ανεκτίμητος θησαυρός.

