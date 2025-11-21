Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Mad Radio 106,2 αποκαλύπτουν τη δική τους αγαπημένη playlist

Κάθε τραγούδι κρύβει κι ένα κομμάτι μας, μια ανάμνηση, μια εποχή, ένα συναίσθημα που έγινε ήχος. Και πολλές φορές, οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα και κρατούν συντροφιά στους ακροατές, έχουν τις πιο απρόσμενες, προσωπικές και αγαπημένες μουσικές ιστορίες. Αυτή την εβδομάδα, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Mad Radio 106,2 μοιράζονται τις δικές τους μικρές playlists!

Πέντε τραγούδια ο καθένας που τους εκφράζουν, τους εμπνέουν ή απλώς τους φτιάχνουν τη μέρα. Από throwbacks και dance vibes μέχρι συναισθηματικές εξομολογήσεις και οικογενειακές στιγμές, οι επιλογές τους δίνουν μια ωραία ματιά στο ποιοι είναι, πέρα από το on air.

Γιάννης Τουμπάνος

Ο Γιάννης ξεκινά την πεντάδα του με την feel-good έκρηξη της Raye στο “Where Is My Husband!”, ένα κομμάτι που όπως λέει δεν γίνεται να μην σου φτιάξει το κέφι. Συνεχίζει με την Taylor Swift και το “The Fate of Ophelia”, αποθεώνοντας το κορίτσι των ρεκόρ και… ζητώντας επιτέλους μια συναυλία της στην Ελλάδα. Το “Hide U” σε re-edit έκδοση τον ταξιδεύει στα καλοκαίρια της νιότης του, ενώ το “Ghost Town” των Purple Disco Machine & Retrosonix του χαρίζει το απόλυτο χαμόγελο και διάθεση για χορό χωρίς αναστολές. Κλείνει με το “Edge of Desire” των Jonas Blue & Malive, ένα ηχοτοπίο που του θυμίζει εκείνα τα ξημερώματα Κυριακής όπου είσαι ακόμη στο beach bar και χορεύεις σαν να μην υπάρχει αύριο.

Αντιγόνη Βιντιάδη

Η Αντιγόνη ξεκινά με τον αγαπημένο της showman Benson Boone και το “Sorry I’m Here For Someone Else”, παραδεχόμενη ότι ακόμη κι «την καραγκούνα να τραγουδήσει», εκείνη θα ενθουσιαστεί. Συνεχίζει με τη ρυθμική ενέργεια του “Manchild” της Sabrina Carpenter, ενώ το “Azizam” έχει γίνει… το παιχνιδιάρικο τραγουδάκι που μοιράζεται με τον γιο της. Το “Gone Gone Gone” του Guetta τη βάζει σε mood χορού (και γυμναστηρίου), ενώ στο τέλος έρχεται το “Alleluia”, απλό, ξεκάθαρο, «γιατί είναι Φουρέιρα».

Φαίη Βώκου

Η Φαίη απογειώνει τη λίστα της με το “Bad Dreams” του Teddy Swims, «για να ξορκίσουμε τους εφιάλτες». Έπειτα έρχεται το “Golden” του Huntrix, ένα κομμάτι που της θυμίζει ότι η αξία, όπως και ο χρυσός, είναι διαχρονική, ακριβώς όπως και το φως της ψυχής. Με το “The Dead Dance” της Lady Gaga σταματά για ένα μάθημα ζωής μέσα από τον στίχο «ζωντάνεψα όταν με σκότωσες μέσα μου». Δίνει χαρά με το “Edge of Desire” των Jonas Blue & Malive, ή αλλιώς το απόλυτο «καρεκλάδικο» vibe, και κλείνει με το “Blessings” του Calvin Harris, απλώς επειδή… λατρεύει Chicane. «If you know, you know», όπως λέει κι η ίδια.

Πέτρος Τριανταφύλλου

Ο Πέτρος μοιράζεται μια δυνατή έναρξη με τη Raye και το “Where Is My Husband!”, θεωρώντας την μία από τις πιο σημαντικές γυναικείες φωνές σήμερα. Η Ravyn Lenae και το “Love Me Not” τον κερδίζουν με τη δύναμη της φωνής και της μουσικής της, ενώ ακολουθεί το “Gabriela” των KATSEYE που έχει γίνει viral trend και ακούγεται ήδη παντού στην Ευρώπη. Το “Blessings” των Calvin Harris & Clementine Douglas, σταθερό hit από το περασμένο καλοκαίρι, του φτιάχνει πάντα τη διάθεση, και το ολοκαίνουργιο “Give It To Me (2025)”, με Adriatique, Notre Dame, Timbaland και Nelly Furtado, έρχεται να δώσει νέα πνοή σε ένα κομμάτι που όλοι θέλουμε να ακούμε ξανά και ξανά.

Κατερίνα Ψύχα

Η playlist της Κατερίνας είναι γεμάτη μνήμες, ιστορίες και συναίσθημα. Το “Supergirl” των Reamonn της θυμίζει έναν πικρόγλυκο χωρισμό που τελικά εξελίχθηκε σε δυνατή φιλία. Το “Fairytale” του Alexander Rybak είναι το soundtrack της ημέρας που γεννήθηκε ο γιος της και το τραγούδι που τον ηρεμούσε στη δύσκολη αρχή. Η Μελίνα Μερκούρη με το “Αστέρι μου φεγγάρι μου” είναι το προσωπικό της νανούρισμα, ενώ το “Σ’ Αναζητώ” της Μαρίας Δημητριάδη εκφράζει αψεγάδιαστα κομμάτι της προσωπικότητάς της, «τέτοια ήμουν, είμαι, θα ’μαι». Κλείνει με τον “Γλάρο” της Αλίκης Βουγιουκλάκη, τη μόνιμη… πρόκλησή της να μάθει στίχους που ποτέ δεν θυμάται, αλλά πάντα τραγουδά με την ίδια θέρμη (και υπάρχουν και ντοκουμέντα!).

Γιάννης Χατζηγεωργίου

Ο Γιάννης επιλέγει το “Get Lucky” των Daft Punk ως το απόλυτο reminder του ρυθμού της ζωής – funk, groove και αισιοδοξία. Το “Edge of Desire” γίνεται ένα ειλικρινές, σχεδόν απογυμνωμένο συναισθηματικό ξέσπασμα. Στο “Back to Blue” της Amy Macdonald βρίσκει μια γλυκιά μελαγχολία που γειώνει, ενώ το “Like the Way You Kiss Me” του Artemas του θυμίζει πόσο κινηματογραφική μπορεί να γίνει η χημεία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Η πεντάδα του κλείνει με το “Can’t Feel My Face” του The Weeknd, ένα dark-pop κομμάτι που για εκείνον συμβολίζει την ένταση, την επιθυμία και την απόλυτη ελευθερία του να ακολουθείς το συναίσθημα.

Νατάσα Σιδηροκαστρίτου

Η playlist της Νατάσας είναι γεμάτη μικρές ιστορίες, στιγμές και συναισθήματα κι αυτά τα 5 τραγούδια έχουν χαράξει μέσα της δικά τους μονοπάτια. Πρώτο και πάντα ξεχωριστό, το «Μείνε Δίπλα Μου» του Δήμου Αναστασιάδη. Ένα κομμάτι που κουβαλά την ανάγκη για αληθινή παρουσία και στήριξη, σαν μια αγκαλιά που σε βρίσκει ό,τι κι αν συμβαίνει. Μαζί του, το «Μοναχική Καρδιά» από τις Μέλισσες , που ταξιδεύει μαζί της σε κάθε διαδρομή όποιο ταξίδι κι αν κάνει, σαν ένας φίλος που ξέρει τις σιωπές της και τις κάνει μουσική.

Μετά, ένα φως: το «A Place in the Sun» του Stevie Wonder. Οι στίχοι του είναι η απόλυτη επιτομή της ελπίδας, μια υπόσχεση πως, όσο κι αν δυσκολεύουν τα πράγματα, υπάρχει πάντα ένα μέρος που μας περιμένει να ανθίσουμε. Στη συνέχεια, το τρυφερό «All That Really Matters» του Teddy Swims , που έχει αφιερώσει στα παιδιά της κάθε στίχο. Ένα τραγούδι-πυξίδα, ένα point of view για τη ζωή τους: τι έχει πραγματικά σημασία.

Και τέλος, το «Heal the World» του Michael Jackson , που το τραγουδούσε για νανούρισμα όταν οι κόρες της ήταν μωρά. Ένας ύμνος καλοσύνης που έγινε το πρώτο τους όνειρο πριν τον ύπνο και ένα κομμάτι της δικής της οικογενειακής ιστορίας.

Πίσω από κάθε playlist κρύβεται μια μικρή εξομολόγηση, μια στιγμή, μια ιστορία ή ένα συναίσθημα που δεν χωράει σε λόγια και λέγεται καλύτερα μέσα από μουσική. Μέσα από τις επιλογές των παραγωγών του Mad Radio 106,2, βλέπουμε διαφορετικές πλευρές τους, άλλες φωτεινές, άλλες πιο προσωπικές, όλες όμως αληθινές. Κι αυτό είναι που κάνει τη μουσική, και τους ανθρώπους που την αγαπούν, τόσο ξεχωριστούς: μπορεί να μας ενώνει, ακόμη κι όταν ο καθένας ακούει το δικό του τραγούδι.

