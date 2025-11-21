Beauty 21.11.2025

Maroon: Αυτή είναι η απόχρωση που θα φωτίσει τα καστανά σου μαλλιά

maroon_hair
Καστανά μαλλιά με κόκκινες ανταύγειες, ζεστοί τόνοι που φωτίζουν το πρόσωπο, δίνουν βάθος και δημιουργούν ένα φρέσκο, κομψό αποτέλεσμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα καστανά μαλλιά παραμένουν διαχρονικά αγαπημένα, αλλά φέτος αποκτούν μια νέα, πιο ενδιαφέρουσα διάσταση. Η τάση που κερδίζει τις προτιμήσεις όλων είναι τα καστανά με κόκκινους τόνους, ένα χρώμα που παραμένει φυσικό, αλλά ταυτόχρονα ξεχωρίζει. Οι ζεστοί, καστανοκόκκινοι υποτόνοι θυμίζουν το χρώμα των φρεσκοψημένων κάστανων και χαρίζουν μια απαλή λάμψη που φωτίζει το πρόσωπο, χωρίς υπερβολές.

Αυτό το χρώμα δίνει ζωή στο φυσικό καστανό χωρίς να απομακρυνόμαστε από τη βάση μας. Οι κόκκινοι τόνοι προσθέτουν βάθος και διάσταση, δημιουργώντας την εντύπωση ενός πολυδιάστατου χρώματος που παραμένει κομψό και κολακευτικό σε κάθε τόνο επιδερμίδας. Είναι η ιδανική επιλογή για όσες θέλουν μια ανανέωση χωρίς δραματικές αλλαγές, μια διακριτική, αλλά σαφώς αισθητή, μεταμόρφωση που ανανεώνει το look.

maroon_mallia
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Η ένταση των κόκκινων τόνων μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το στιλ και τη διάθεση. Για ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα, οι απαλές ανταύγειες δίνουν ένα φωτεινό εφέ που αναδεικνύεται μόνο όταν το φως πέφτει σωστά. Αντίθετα, πιο ζεστοί και έντονοι τόνοι κάνουν το χρώμα πιο ζωντανό, νεανικό και γεμάτο ενέργεια. Το τελικό αποτέλεσμα είναι πάντα φρέσκο, μοντέρνο και κομψό, έτοιμο να αναδείξει κάθε στιλ.

maroon_hair
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Η σωστή φροντίδα είναι το κλειδί για να παραμείνουν οι κόκκινοι τόνοι ζωντανοί. Σαμπουάν που προστατεύει το χρώμα και ενυδατικές μάσκες διατηρούν τη λάμψη και αποτρέπουν το ξεθώριασμα. Οι κόκκινες αποχρώσεις έχουν την τάση να χάνουν τη ζωντάνια τους πιο γρήγορα, γι’ αυτό η καθημερινή περιποίηση κάνει πραγματική διαφορά, διατηρώντας τα μαλλιά υγιή και γεμάτα φως.

maroon_mallia
https://www.instagram.com/wellahair/

Με λίγα λόγια, τα καστανά μαλλιά με κόκκινους υποτόνους είναι η τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη φυσικότητα και τη φρεσκάδα. Μια μικρή αλλαγή που κάνει μεγάλο αποτέλεσμα, φωτίζοντας το πρόσωπο και χαρίζοντας ζωντάνια στο look σας.

