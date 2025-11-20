Beauty 20.11.2025

Το καρέ με φτερωτές άκρες είναι η χειμερινή ανανέωση που χρειαζόσουν στα μαλλιά σου

kare_mallia
Το serrated bob φέρνει κίνηση, φρεσκάδα και κομψότητα σε κάθε τύπο μαλλιών, ένα κούρεμα που αξίζει να γνωρίσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Η τάσεις στα μαλλιά αλλάζουν συνεχώς, προσφέροντας νέους τρόπους να ανανεώσεις το στιλ σου χωρίς δραματικές αλλαγές. Τα κοντά μαλλιά, με την κομψότητα και την ευκολία τους, παραμένουν πάντα δημοφιλή, αλλά κάθε σεζόν φέρνει νέες εκδοχές που αναδεικνύουν την προσωπικότητα και προσθέτουν κίνηση και φρεσκάδα στο look. Ανάμεσα στις σύγχρονες προτάσεις, ξεχωρίζει μια ιδιαίτερη εκδοχή του κλασικού καρέ, που συνδυάζει φινέτσα και ανάλαφρη, φυσική υφή, το serrated bob.

Το συγκεκριμένο κούρεμα ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη υφή του και το φυσικό, ανεπιτήδευτο τελείωμα. Οι άκρες διαμορφώνονται με λεπίδα ώστε να αποκτούν φτερωτή και ελαφριά αίσθηση, ενώ η γραμμή περιγράμματος παραμένει καθαρή και κομψή. Το αποτέλεσμα είναι μαλλιά που δείχνουν ζωντανά και έχουν φυσική κίνηση, χωρίς να φαίνονται υπερβολικά επεξεργασμένα.

serrated_bob
https://www.instagram.com/hoskelsa/

Διάβασε επίσης: Αν λατρεύεις το φυσικό ξάνοιγμα των μαλλιών, τα babylights θα γίνουν η νέα σου εμμονή

Η τεχνική αυτή ταιριάζει σε κάθε τύπο μαλλιών. Στα ίσια μαλλιά προσθέτει απαλή κίνηση, στα κυματιστά δημιουργεί ανεπιτήδευτη υφή, ενώ στα σγουρά μαλλιά μαλακώνει το περίγραμμα και μειώνει τον όγκο χωρίς να χάνεται το σχήμα. Ακόμη και τα λεπτά μαλλιά ωφελούνται από τη διακριτική διαμόρφωση των άκρων, που προσθέτει όγκο και ζωντάνια.

serrated_bob
https://www.instagram.com/emmahoareau/

Aποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν ένα κοντό κούρεμα που ξεχωρίζει. Η ανάλαφρη, φτερωτή υφή του το καθιστά φυσικό και εύκολο στη φροντίδα, ενώ ταυτόχρονα δίνει μια μοντέρνα, φρέσκια διάσταση σε κάθε εμφάνιση.

Διάβασε επίσης: Πώς ο πάγος μπορεί να αλλάξει την εμφάνιση της επιδερμίδας σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty μαλλιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η απρόσμενη συνάντηση που είχε στους δρόμους του Μανχάταν

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η απρόσμενη συνάντηση που είχε στους δρόμους του Μανχάταν

20.11.2025
Επόμενο
Η Kate Winslet αποκαλύπτει το στιλιστικό ατόπημα σε συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο πριν από 30 χρόνια

Η Kate Winslet αποκαλύπτει το στιλιστικό ατόπημα σε συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο πριν από 30 χρόνια

20.11.2025

Δες επίσης

Ζέτα Μακρυπούλια: Με καταπράσινο κήπο και boho διάθεση το σπίτι της στο κέντρο της Αθήνας (φωτογραφίες)
Life

Ζέτα Μακρυπούλια: Με καταπράσινο κήπο και boho διάθεση το σπίτι της στο κέντρο της Αθήνας (φωτογραφίες)

20.11.2025
Πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια δόθηκε το πρώτο φιλί – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει
Life

Πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια δόθηκε το πρώτο φιλί – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

20.11.2025
Αυτές είναι οι τάσεις στα κασκόλ που θα σε κρατήσουν ζεστή και κομψή σε κάθε σου βήμα
Fashion

Αυτές είναι οι τάσεις στα κασκόλ που θα σε κρατήσουν ζεστή και κομψή σε κάθε σου βήμα

20.11.2025
«Take Our History Back»: Η Ελλάδα στέλνει ισχυρό μήνυμα μέσω της εντυπωσιακής ενδυμασίας της στο Miss Universe
Fashion

«Take Our History Back»: Η Ελλάδα στέλνει ισχυρό μήνυμα μέσω της εντυπωσιακής ενδυμασίας της στο Miss Universe

20.11.2025
Οι 6 συνήθειες που υιοθέτησε η Μαρία Κορινθίου και κατάφερε να χάσει κιλά σε χρόνο dt
Life

Οι 6 συνήθειες που υιοθέτησε η Μαρία Κορινθίου και κατάφερε να χάσει κιλά σε χρόνο dt

20.11.2025
Η Βάσω Λασκαράκη σού δείχνει πώς θα κάνεις ένα total black σύνολο να μοιάζει γιορτινό
Fashion

Η Βάσω Λασκαράκη σού δείχνει πώς θα κάνεις ένα total black σύνολο να μοιάζει γιορτινό

20.11.2025
Η MAC και η Marina Satti σε ένα ανεπανάληπτο performance στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η MAC και η Marina Satti σε ένα ανεπανάληπτο performance στο MadWalk 2025 by Three Cents

20.11.2025
Πώς ο πάγος μπορεί να αλλάξει την εμφάνιση της επιδερμίδας σου
Beauty

Πώς ο πάγος μπορεί να αλλάξει την εμφάνιση της επιδερμίδας σου

20.11.2025
Αυτές είναι οι τάσεις στις τσάντες που θα αναβαθμίσουν τα party looks σου
Fashion

Αυτές είναι οι τάσεις στις τσάντες που θα αναβαθμίσουν τα party looks σου

20.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ