Beauty 19.11.2025

Αν λατρεύεις το φυσικό ξάνοιγμα των μαλλιών, τα babylights θα γίνουν η νέα σου εμμονή

Η διακριτική τεχνική ξανοίγματος που φωτίζει τη βάση, αναδεικνύει τη φυσική υφή και μεταμορφώνει τα μαλλιά χωρίς υπερβολές
Μαρία Χατζηγιάννη

Η επιθυμία για πιο λαμπερά μαλλιά που δείχνουν φυσικά και ανεπιτήδευτα παραμένει σταθερή τάση στη σύγχρονη αισθητική. Αν αναζητάς έναν τρόπο να ανανεώσεις το look σου χωρίς μεγάλες αλλαγές, τα babylights αποτελούν μια από τις πιο διακριτικές και εκλεπτυσμένες λύσεις. Η τεχνική αυτή προσφέρει έναν φωτεινό, απαλά ηλιοκαμένο τόνο, σαν να έχουν ξανοίξει τα μαλλιά σου μετά από ώρες στον ήλιο, χωρίς έντονες αντιθέσεις ή έντονα τεχνικά αποτελέσματα.

Σε αντίθεση με τις κλασικές ανταύγειες, τα babylights βασίζονται σε εξαιρετικά λεπτές τούφες που τοποθετούνται με τέτοια ακρίβεια ώστε να δημιουργούν ένα απαλό «πέπλο» φωτός σε όλη την κόμη. Το αποτέλεσμα είναι απόλυτα φυσικό, σχεδόν παιδικό, εξ ου και το όνομά τους, και δίνει την αίσθηση υγείας, όγκου και ζωντάνιας ακόμα και στα πιο λεπτά ή άτονα μαλλιά.

https://www.instagram.com/hairby_savss/

Πώς θα υιοθετήσεις την τάση

Για να δημιουργηθεί αυτό το λεπτεπίλεπτο αποτέλεσμα, χρησιμοποιείται συνδυασμός λεπτού διαχωρισμού των τμημάτων και προσεκτικής τοποθέτησης του χρώματος από τη ρίζα μέχρι την άκρη. Οι τούφες είναι τόσο λεπτές ώστε το μάτι δεν μπορεί να ξεχωρίσει ακριβώς πού ξεκινά και πού τελειώνει το ξάνοιγμα, γεγονός που προσφέρει τη γνωστή «αόρατη» μετάβαση και μια ομοιόμορφη, φωτεινή όψη.

https://www.instagram.com/studiolioness/

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των babylights είναι η χαμηλή συντήρησή τους. Λόγω της απαλής εφαρμογής, η εικόνα παραμένει ομοιόμορφη ακόμη και όταν τα μαλλιά αρχίζουν να μακραίνουν, χωρίς έντονες γραμμές επανεμφάνισης. Παράλληλα, επειδή οι τούφες είναι τόσο λεπτές, τα μαλλιά δείχνουν πιο γεμάτα και πυκνά, ένα ιδανικό όφελος για όσους έχουν πιο λεπτή τρίχα.

https://www.instagram.com/prettylashhed/

Σε ποιους ταιριάζουν

Τα babylights μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε μήκος, τύπο και χρώμα μαλλιών. Δείχνουν υπέροχα σε ανοιχτές αποχρώσεις που επιζητούν περισσότερη λάμψη, σε καστανές που θέλουν ζεστές ή ψυχρές διαβαθμίσεις, αλλά και σε κόκκινες αποχρώσεις για επιπλέον βάθος και διάσταση. Συνήθως εφαρμόζονται περισσότερο στο περίγραμμα του προσώπου και την κορυφή για να δημιουργήσουν φυσική φωτεινότητα, αφήνοντας ορισμένα τμήματα λίγο πιο σκούρα για περισσότερο όγκο.

https://www.instagram.com/youmcr_/

Συντήρηση και φροντίδα

Παρότι είναι χαμηλής συντήρησης, κάποια βασικά βήματα μπορούν να διατηρήσουν την απόχρωση φωτεινή και υγιή. Ήπιο λούσιμο, περιορισμός της θερμότητας, προστασία από τον ήλιο και τακτικές περιποιήσεις θρέψης διατηρούν τα babylights ζωντανά για μεγαλύτερο διάστημα. Επίσης, μικρότερη συχνότητα λουσιμάτων και πιο δροσερή θερμοκρασία νερού βοηθούν σημαντικά στη διατήρηση της λάμψης.

beauty hair trends μαλλιά
