Η Ζέτα Μακρυπούλια ξεκινά τα γυρίσματα για το νέο βραδινό show του ΑΝΤ1 – Όλες οι λεπτομέρειες

Ποιοι θα είναι οι πρώτοι καλεσμένοι και τι θα δούμε στην νέα της εκπομπή

Πέρα από το καθημερινό τηλεπαιχνίδι, «Ρουκ Ζουκ», το οποίο παρουσιάζει εδώ και χρόνια, η Ζέτα Μακρυπούλια ετοιμάζει στον ΑΝΤ1 κι ένα βραδινό show.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η δημοφιλής παρουσιάστρια έχει κάνει ήδη τον πιλότο με καλεσμένο τον Φάνη Μουρατίδη και πολύ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν τα γυρίσματα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Ουγγαρέζου στην εκπομπή Buongiorno, οι δύο από τους καλεσμένους που αναμένεται να δούμε στη βραδινή εκπομπή, είναι ο Γρηγόρης Αρναούτρογλου και η Μαρία Μπεκατώρου.

Αναφορικά με το πώς θα είναι στημένο το σόου, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκάλυψε: «Το σόου έχει ως εξής: Κάθεται ο καλεσμένος και βλέπει σκηνές σε μεγάλη οθόνη, από όλη του τη ζωή. Εκεί θα αρχίσει να μιλάει ο καλεσμένος και μπορεί να φέρνουν ανθρώπους που θα κάθονται μαζί από εκείνες τις στιγμές. Καμία σχέση με το Secret Song».





