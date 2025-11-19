TV 19.11.2025

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Μπορεί να μην βρίσκονται εν ζωή, αλλά θα είναι για πάντα στις καρδιές μας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η επιστροφή της σειράς του MEGA, «Παρά Πέντε» 20 χρόνια μετά είναι γεγονός και τα γυρίσματα και οι ετοιμασίες για το επετειακό επεισόδιο έχουν ήδη ξεκινήσει.

Το τηλεοπτικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να ξαναδεί τους αγαπημένους του ήρωες στη μικρή οθόνη, ωστόσο μερικές απουσίες θα είναι κάτι παραπάνω από αισθητές, καθώς αρκετοί ηθοποιοί δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Ειδικότερα, 9 σπουδαίοι ηθοποιοί που άφησαν το στίγμα τους στο «Παρά Πέντε» με τη συμμετοχή τους δεν θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν το παρών στο πολυαναμενόμενο reunion, ωστόσο πάντα θα βρίσκονται στις καρδιές τόσο των συντελεστών, όσο και των τηλεθεατών.

Ειρήνη Κουμαριανού (Ιανουάριος 2013)

Η Ειρήνη Κουμαριανού, η αγαπημένη γιαγιά του Σπύρου στη σειρά, έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιανουαρίου του 2013, μετά από καρδιολογικά προβλήματα.

Γεράσιμος Μιχελής (Ιούλιος 2025)

Ο «κακός» της σειράς, ο Γεράσιμος Μιχελής, πέθανε στις 15 Ιουλίου του 2025 χάνοντας τη μάχη που έδινε με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS).

Πόπη Χριστοδούλου (13 Αυγούστου 2025)

Η Πόπη Χριστοδούλου, που είχε διπλό ρόλο στη σειρά, παίζοντας τις υπηρέτριες της Ντάλιας, Μάρθα και Ρίτσα, έφυγε από τη ζωή από καρκίνο στις 13 Αυγούστου 2025.

Γιώργος Κοτανίδης (Ιανουάριος 2020)

Ο Γιώργος Κοτανίδης, υποδύθηκε έναν από τους «κακούς», έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2020 στα 74 του χρόνια, μετά από επιπλοκές σε επέμβαση ρουτίνας.

Πάνος Χατζηκουτσέλης (Μάρτιος 2020)

Ο Πάνος Χατζηκουτσέλης έπαιξε έναν μικρό ρόλο στη σειρά και πέθανε τον Μάρτιο του 2020 από ανακοπή καρδιάς.

Βαγγέλης Πλοιός (Φεβρουάριος 2020)

Ο Βαγγέλης Πλοιός, που είχε υποδυθεί τον πατέρα ενός εκ των δολοφόνων, έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2020 σε ηλικία 83 ετών, μετά από προβλήματα υγείας.

Γιώργος Χαδίνης (Σεπτέμβριος 2020)

Ο ηθοποιός που έπαιξε τον αυστηρό καθηγητή του Σπύρου, πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2020 και μάλιστα είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του από τον γιο του.

Βίκυ Βανίτα (2007)

Η Βίκυ Βανίτα έπαιξε την οικιακή βοηθό του Καστέλλη και απεβίωσε το 2007, μετά από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Βασίλης Τσάγκλος (Φεβρουάριος 2017)

Ο παππούς του «Παρά Πέντε», Βασίλης Τσάγκλος, είχε παίξει σε μερικά επεισόδια, ωστόσο τον Φεβρουάριο του 2017 άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από ασθένεια που αντιμετώπιζε.

