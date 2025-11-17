TV 17.11.2025

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion
Χιούμορ, νοσταλγία και αγαπημένες σκηνές από την εμβληματική κωμωδία του MEGA
Η παρέα της εμβληματικής σειράς του MEGA «Στο Παρά Πέντε» ετοιμάζεται πυρετωδώς για το μεγάλο Reunion, μια τηλεοπτική βραδιά που θα συνδυάζει νοσταλγία, χιούμορ, αγαπημένες αναμνήσεις, αλλά και νέες ιστορίες των πέντε πρωταγωνιστών και όχι μόνο αυτών.

Η συμμετοχή του κοινού στο ειδικό microsite του MEGA (https://www.megatv.com/stoparapente20) υπήρξε εντυπωσιακή, με περισσότερες από 300.000 επισκέψεις και 32.000 συμμετοχές που ανέδειξαν λατρεμένες σκηνές, ατάκες και στιγμές της σειράς και συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του περιεχομένου του Reunion.

Παρά Πέντε: Το νέο βίντεο από τα γυρίσματα που «έριξε» το TikTok

Διάβασε επίσης: Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι πρωταγωνιστές, μαζί με συντελεστές και συνεργάτες που σημάδεψαν την πορεία του «Στο Παρά Πέντε», συναντήθηκαν ξανά 20 χρόνια μετά, για τα γυρίσματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως έχει δηλώσει ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της, Γιώργος Καπουτζίδης, η σειρά «άλλαξε τις ζωές πολλών από εμάς που συμμετείχαμε σε αυτή. Σίγουρα άλλαξε τη δική μου ζωή ριζικά και πιστεύω πως επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε καθημερινά με τους ανθρώπους γύρω σας».

MEGA: Η επίσημη ανακοίνωση για το Reunion του «Παρά Πέντε» 20 χρόνια μετά

Στο Reunion, εκτός από την Ντάλια, τη Ζουμπουλία, την Αγγέλα, τον Φώτη και τον Σπύρο, θα δούμε και πολλούς ακόμη ηθοποιούς που άφησαν το στίγμα τους στην κωμωδία-σταθμό του MEGA.

Στο backstage βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να πάρετε μια πρώτη γεύση από την προετοιμασία της μεγάλης τηλεοπτικής βραδιάς «Στο Παρά Πέντε 20 χρόνια μετά» και τα γυρίσματα που συνεχίζονται με ενθουσιασμό.

Διάβασε επίσης: Παρά Πέντε: Θα εμφανιστεί η Ζέτα Μακρυπούλια στο reunion; Το βίντεο με την απάντηση

