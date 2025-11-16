Μουσικά Νέα 16.11.2025

Οι Jonas Brothers υποδέχονται τα Χριστούγεννα με νέο soundtrack για το A Very Jonas Christmas Movie

Οι Jonas Brothers κυκλοφορούν ένα ολοκαίνουριο εορταστικό album, την ίδια ημέρα που κάνει πρεμιέρα και η χριστουγεννιάτικη ταινία τους στο Disney+
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι Jonas Brothers μπαίνουν επίσημα σε χριστουγεννιάτικη διάθεση, κυκλοφορώντας το ολοκαίνουριο album τους, το οποίο συνοδεύει το φιλμ «A Very Jonas Christmas Movie». Το νέο soundtrack αποτελεί μια εορταστική συλλογή δέκα τραγουδιών. Το άλμπουμ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα «Like It’s Christmas» (Live Version), «Best Night», «Coming Home This Christmas» με τη συμμετοχή του Kenny G, καθώς και τα «Home Alone», «Feel Something», «Remember When», «Better Off Alone» και «Time». Στο tracklist συναντάμε και μια ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού «Sucker», το οποίο είχε φτάσει στην κορυφή του Billboard Hot 100.

www.instagram.com/jonasbrothers

Διάβασε επίσης: Oι Jonas Brothers προσθέτουν νέες ημερομηνίες στην περιοδεία τους

Το φιλμ «A Very Jonas Christmas Movie», στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Kevin Jonas, Nick Jonas και Joe Jonas ως… ο εαυτός τους, είναι πλέον διαθέσιμο στο Disney+. Η ιστορία παρακολουθεί τα τρία αδέλφια να προσπαθούν αγωνιωδώς να ταξιδέψουν από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη για να προλάβουν να περάσουν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους, τη στιγμή που μια σειρά από κωμικά και συνεχώς κλιμακούμενα εμπόδια δυσκολεύουν το ταξίδι τους.

Στο καστ συμμετέχουν γνωστά ονόματα, όπως οι Billie Lourd, Laverne Cox, KJ Apa, Chloe Bennett, Andrew Barth Feldman, Andrea Martin, Justin Tranter και Jesse Tyler Ferguson. Εμφανίζεται επίσης η Priyanka Chopra σε μια σκηνή FaceTime, στο πλευρό του συζύγου της, Nick Jonas. Οι τρεις αδελφοί υπέγραψαν την παραγωγή της ταινίας, ενώ στη σκηνοθεσία βρίσκεται η βραβευμένη με Όσκαρ Jessica Yu.

www.instagram.com/jonasbrothers

Το soundtrack αποτελεί τον δεύτερο δίσκο που κυκλοφορούν οι Jonas Brothers μέσα στη χρονιά. Τον Αύγουστο είχαν παρουσιάσει το «Greetings From Your Hometown», που έκανε ντεμπούτο στη θέση 6 του Billboard 200. Παράλληλα, το συγκρότημα έχει περάσει τους τελευταίους μήνες σε περιοδεία παρουσιάζοντας το νέο τους υλικό, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε την προσθήκη ακόμη 18 live ημερομηνιών μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

Με το «A Very Jonas Christmas Movie» και το συνοδευτικό του soundtrack, οι Jonas Brothers υποδέχονται τα φετινά Χριστούγεννα με ενέργεια, χιούμορ και μια δόση νοσταλγίας, προσφέροντας στο κοινό τους το πιο ζεστό μουσικό δώρο της σεζόν.

Διάβασε επίσης: Demi Lovato και Joe Jonas ξανασμίγουν στην περιοδεία 20 χρόνων των Jonas Brothers

A Very Jonas Christmas Movie album Disney Jonas Brothers. MAD Christmas ΤΑΙΝΙΑ Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
