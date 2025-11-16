Fashion 16.11.2025

Frankenstein: Όλοι οι κρυφοί κώδικες που κρύβονται πίσω από τα κοστούμια

Μια σκοτεινή, κινηματογραφική προσέγγιση στο gothic στιλ αναδεικνύει πως τα κοστούμια του Frankenstein γίνονται έργα τέχνης που αφηγούνται τη δική τους ιστορία
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά το Halloween, η μόδα γίνεται πιο σκοτεινή από ποτέ. Οι φθινοπωρινές συλλογές φέτος αντλούν έμπνευση από το gothic στιλ, τα δραματικά silhouettes και τα σκοτεινά χρώματα, δημιουργώντας εμφανίσεις που συνδυάζουν κομψότητα και μυστηριώδη ατμόσφαιρα.

Το gothic στοιχείο επιστρέφει στις οθόνες με την ταινία του Guillermo del Toro, Frankenstein, η οποία κερδίζει την προσοχή μιας νέας γενιάς θεατών χάρη στο ευαίσθητο σενάριο και τη θεαματική κινηματογραφία. Τα κοστούμια της ταινίας δεν είναι μόνο αισθητικά εντυπωσιακά, αλλά κρύβουν και αναφορές, συμβολισμούς και λεπτομέρειες σχεδιασμένες για κάθε χαρακτήρα.

Η χρήση των χρωμάτων στα κοστούμια ακολουθεί αυστηρούς κανόνες σημασίας. Ο Victor, από παιδικές του μνήμες, συνδέεται με το κόκκινο της μητέρας του, ενώ η Elizabeth εμφανίζεται για πρώτη φορά με μπλε, με χρώματα που παραπέμπουν στη φύση όπως πράσινο, κίτρινο και λιλά. Κάθε απόχρωση ενισχύει την αφήγηση, υπογραμμίζοντας τα συναισθήματα και τη σχέση των χαρακτήρων.

Τα κοστούμια της Elizabeth αντλούν έμπνευση από την επιστημονική παρατήρηση και τη φυσική. Τα prints στα υφάσματα παραπέμπουν σε κυτταρικές δομές, φτερά πεταλούδων ή μικροσκοπικά ορυκτά, ενώ η χρήση του κορσέ δίνει οπτική αναφορά στην ανατομία και τη βιολογία. Το πράσινο φόρεμά της, γνωστό στο διαδίκτυο ως «malachite dress», εντυπωσιάζει με τις κυκλικές λεπτομέρειες και τη σύνδεση με το σώμα.

frankenstein
Ο Victor εμφανίζεται με μια bohemian αισθητική, επηρεασμένη από καλλιτέχνες όπως ο David Bowie και ο Prince. Τα κόκκινα δερμάτινα γάντια που φορά ακόμα και εκτός εργαστηρίου παραπέμπουν στο αίμα και στο μυστήριο που περιβάλλει τον χαρακτήρα του, υπογραμμίζοντας την ηθική αμφισημία του και τον ρόλο του δημιουργού-καλλιτέχνη.

frankenstein_fashion
Το νυφικό της Elizabeth ξεχωρίζει για τη δραματική του γραμμή και την αναφορά στο κλασικό Bride of Frankenstein του 1935. Οι κορδέλες στους ώμους παραπέμπουν στους επιδέσμους που καλύπτουν το Πλάσμα, δείχνοντας οπτικά τη σύνδεση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χαρακτήρων.

Τα αξεσουάρ συμπληρώνουν την ιστορία με λεπτομέρεια και ιστορική ακρίβεια. Τα κοσμήματα, εμπνευσμένα από την εποχή της Mary Shelley, δίνουν έναν επιπλέον τόνο πολυτέλειας, ενισχύοντας τη συνολική αισθητική του κόσμου της ταινίας. Η επιλογή των συγκεκριμένων κοσμημάτων προσδίδει βάθος και πιστότητα στο στιλ της εποχής, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως στιλιστικό statement μέσα στην αφήγηση.

Τα κοστούμια του Frankenstein αποδεικνύουν ότι η μόδα μπορεί να υπηρετήσει την αφήγηση και να ενσωματωθεί πλήρως στην κινηματογραφική αισθητική, συνδέοντας το gothic στιλ με σύμβολα, χρώματα και λεπτομέρειες που κάνουν κάθε εμφάνιση μοναδική και λειτουργική για την ιστορία.

