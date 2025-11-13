Fashion 13.11.2025

Antonin Tron: Ποιος είναι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Balmain

Ο Antonin Tron αναλαμβάνει τον οίκο Balmain, φέρνοντας φρέσκια δημιουργικότητα, τεχνική αρτιότητα και σύγχρονη ματιά στη γυναικεία μόδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο γαλλικός οίκος Balmain ξεκινά μια νέα εποχή δημιουργικότητας με την ανακοίνωση ότι ο Antonin Tron αναλαμβάνει τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή, σε ισχύ από αυτόν τον μήνα. Ο 41χρονος σχεδιαστής αντικαθιστά τον Olivier Rousteing, του οποίου η 14χρονη θητεία μεταμόρφωσε τον οίκο και εκτόξευσε τα έσοδά του σε πρωτοφανή επίπεδα.

Γνωστός για τη δουλειά του με το brand Atlein, ο Tron έχει καθιερωθεί ως πρωτοπόρος στην τεχνική του ντραπαρίσματος και την επεξεργασία του ζέρσεϊ, δημιουργώντας ρούχα που συνδυάζουν κομψότητα, κίνηση και φινέτσα. Η αισθητική του είναι βαθιά ανθρωποκεντρική, με έμφαση στη θηλυκότητα και την προσωπική έκφραση, εμπνευσμένη από φεμινίστριες, καλλιτέχνες και στοχαστές.

Διάβασε επίσης: Η East‑West τσάντα είναι το αξεσουάρ που δεν θα βγάλεις από πάνω σου φέτος – 3 items για να κάνεις δικά σου

Η πορεία του στη μόδα είναι εντυπωσιακή. Σπούδασε στη Royal Academy of Fine Arts στην Αμβέρσα και εργάστηκε σε κορυφαίους οίκους, όπως Balenciaga, Givenchy, Saint Laurent και Louis Vuitton, συνεργαζόμενος με σπουδαίους σχεδιαστές όπως οι Alexander Wang, Demna, Raf Simons και Paul Helbers.

«Ο Balmain ενσαρκώνει savoir-faire, αισθησιασμό και κομψότητα», δήλωσε ο Tron. «Είναι τιμή μου να χτίσω πάνω σε αυτήν την κληρονομιά και να φέρω μια φρέσκια, σύγχρονη προσέγγιση στην γυναικεία ενδυμασία».

Ο διευθύνων σύμβουλος του οίκου, Matteo Sgarbossa, επισήμανε ότι η εμπειρία του Tron στο ντραπάρισμα και η αίσθηση της φυσικότητας των υφασμάτων αντανακλούν την κλασική φιλοσοφία του Pierre Balmain, ότι «η ενδυματολογία είναι η αρχιτεκτονική της κίνησης».

Με πρόσβαση πλέον στο στούντιο και στους τεχνίτες του ιστορικού οίκου, ο Tron αναμένεται να παρουσιάσει τη συλλογή του για το Φθινόπωρο 2026, συνδυάζοντας αυστηρότητα, ακρίβεια και αέρινη κίνηση, φέρνοντας μια νέα διάσταση στη γυναικεία μόδα, που σέβεται την ιστορία αλλά κοιτάζει με τόλμη το μέλλον.

Διάβασε επίσης: Οι «παλιομοδίτικες» φθινοπωρινές τάσεις που όλες οι στιλάτες γυναίκες αγαπούν

