Ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο

Παρουσίασε ζωντανά το επίμαχο έγγραφο στους τηλεθεατές του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», σχολιάζοντάς το με το χαρακτηριστικό του χιούμορ

Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ με τον Λάκη Λαζόπουλο επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης 12/11, με τον παρουσιαστή να προχωρά σε μια απρόσμενη αποκάλυψη.

Συγκεκριμένα, ανέφερε στον αέρα της εκπομπής ότι ο Γιώργος Λιάγκας του έστειλε εξώδικο. Μάλιστα, παρουσίασε ζωντανά το επίμαχο έγγραφο στους τηλεθεατές, σχολιάζοντάς το με το χαρακτηριστικό του χιούμορ.

Παράλληλα, ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε το γεγονός ότι ο Γιώργος Λιάγκας, πέρα από εκείνον, κοινοποίησε το εξώδικο και στην ΕΣΗΕΑ (Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών). «Έκανε κοινοποίηση στην ΕΣΗΕΑ, στην οποία δεν ανήκω. Δεν λέω ειδήσεις», ανέφερε, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι το περιστατικό δεν τον πτόησε καθόλου.

Ωστόσο, αποφάσισε να μην διαβάσει το περιεχόμενο του εξώδικου αναλυτικά στον αέρα, προτιμώντας να αφήσει το θέμα ανοιχτό για σχολιασμό.





