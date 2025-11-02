MadWalk 2025 by Τhree Cents
Streaming News 02.11.2025

Όλα όσα έρχονται στο Netflix τον Νοέμβριο και θα σε κρατήσουν κολλημένο στην οθόνη

Σασπένς, ρομάντζο, δράμα και μυστήριο - ο Νοέμβριος του Netflix τα έχει όλα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο πιο cozy μήνας του φθινοπώρου, ο Νοέμβριος, έφτασε και το Netflix ετοιμάζει ένα lineup από σειρές και ταινίες που δεν θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο.

Από την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Stranger Things μέχρι νέες δραματικές σειρές και feel-good ταινίες, αυτός ο Νοέμβριος προβλέπεται… γεμάτος binge-watching.

Η σειρά ελληνικής μυθολογίας στο Netflix που κέρδισε το κοινό αλλά κόπηκε πρόωρα
Οι νέες σειρές που έρχονται

Το Παιχνίδι του Καλαμαριού: Η Δοκιμασία (4/11)

Το πιο viral παιχνίδι του κόσμου γίνεται ριάλιτι. Νέες προκλήσεις, απρόβλεπτα twists και ένταση στο φουλ.

 Χεβέλιους (5/11)

Μετά από μια τραγωδία στη θάλασσα, ένας πρώην καπετάνιος αναζητά την αλήθεια και τη δικαιοσύνη σε ένα καθηλωτικό ναυτικό δράμα.

Ήσουν Εκεί (7/11)

Δύο γυναίκες αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Ένας φόνος, μια απόδραση, ένα απρόσμενο παιχνίδι επιβίωσης.

Mrs Playmen (12/11)

Η ιστορία μιας γυναίκας που από προδομένη σύζυγος μετατρέπεται σε σύμβολο απελευθέρωσης στη Ρώμη των ’70s.

Stranger Things 5: Batch 1 (26/11)

Το τέλος είναι κοντά. Το Χόκινς σκοτεινιάζει ξανά, και η παρέα ενώνεται για την τελευταία τους μάχη. Η πιο αναμενόμενη σεζόν της χρονιάς είναι γεγονός.

Οι νέες ταινίες

Φράνκενσταϊν (7/11)

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο αναπλάθει τη θρυλική ιστορία της Μαίρης Σέλλεϋ με μαγευτική σκοτεινιά και συναίσθημα.

 Ένας Γαμπρός και Δύο Νύφες (7/11)

Μια ρομαντική κωμωδία για όσους πιστεύουν πως η αγάπη μπορεί να είναι και… παρεξηγήσιμη.

Χριστούγεννα με τον Πρώην (12/11)

Ένα ταξίδι για τις γιορτές γίνεται αφορμή για ένα δεύτερο «ίσως». Ποιος είπε ότι τα Χριστούγεννα δεν φέρνουν ξανά τον έρωτα;

Σαμπάνια στον Έρωτα (19/11)

Παρίσι, φυσαλίδες και ένα απρόσμενο ειδύλλιο που σε βάζει αμέσως σε γιορτινό mood.

Όνειρα Τραίνων (21/11)

Μια ποιητική ιστορία για το ταξίδι, την αναζήτηση και τις ράγες που οδηγούν… στην αυτογνωσία.

Τα ντοκιμαντέρ που θα σε καθηλώσουν

Αμερικανοί Πεζοναύτες (10/11)

Μια ρεαλιστική ματιά στην καθημερινότητα των στρατιωτών του Ειρηνικού — ένταση, φόβος και ηρωισμός σε κάθε καρέ.

Selena y Los Dinos: Το Χρονικό μιας Οικογένειας (17/11)

Ένα συγκινητικό tribute στη Σελίνα Κιντανίγια — την απόλυτη λάτιν ντίβα.

Το Μυστήριο της Οικογένειας Κάρμαν (19/11)

Μια υπόθεση φόνου που σοκάρει, μέσα από μια ιστορία που ξεκινά με μια φαινομενικά αθώα θαλάσσια διάσωση.

Αγνοούνται: Νεκροί ή Ζωντανοί; – Σεζόν 2 (24/11)

Αληθινές ιστορίες εξαφανίσεων που αποδεικνύουν πως η πραγματικότητα είναι πάντα πιο τρομακτική από τη φαντασία.

Με σειρές που θα σε κάνουν να ξενυχτάς και ταινίες που θα σε ταξιδέψουν, το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα cozy ριχτάρι και λίγο ποπ κορν. Ο Νοέμβριος ανήκει στο Netflix κι εσύ δεν θέλεις να χάσεις τίποτα.

