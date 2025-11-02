MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 02.11.2025

Αντίο ξηροδερμία! 4 απλά βήματα για σώμα που λάμπει όλο τον χειμώνα

swma_skincare
Από την άμεση ενυδάτωση μετά το ντους έως τη νυχτερινή ρουτίνα θρέψης, οι καλύτερες συμβουλές για να νικήσετε την ξηρότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το χειμώνα, το σώμα συχνά γίνεται ξηρό, τραχύ και ευαίσθητο λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας και της χαμηλής υγρασίας. Το ζεστό νερό στο ντους, οι θερμαντικές συσκευές και η αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών εντείνουν το πρόβλημα, αφήνοντας την επιδερμίδα αφυδατωμένη και χωρίς λάμψη. Η ξηροδερμία δεν είναι μόνο αισθητικό ζήτημα, μπορεί να προκαλέσει κοκκινίλες, φαγούρα και αίσθηση σφιξίματος, επηρεάζοντας την καθημερινή άνεση.

Η αντιμετώπιση της δεν χρειάζεται περίπλοκες διαδικασίες. Μικρές αλλαγές στην καθημερινή ρουτίνα σώματος μπορούν να κάνουν τη διαφορά, προσφέροντας ενυδάτωση, θρέψη και προστασία. Η προσθήκη στοχευμένων προϊόντων, η σωστή τεχνική εφαρμογής και η προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιδερμίδας δημιουργούν ένα αισθητικά ευχάριστο αποτέλεσμα και βελτιώνουν αισθητά την αίσθηση της επιδερμίδας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

swma
Pinterest

Διάβασε επίσης: Το eyeliner όπως δεν το έχεις ξαναδεί – 6 βήματα για άψογη εφαρμογή

Ενυδάτωση μετά το ντους

Το σώμα χρειάζεται άμεσα θρέψη μετά από κάθε ντους. Έλαια ή πλούσιες κρέμες σώματος εφαρμόζονται πάνω σε ελαφρώς νωπή επιδερμίδα, ώστε να εγκλωβιστεί η υγρασία. Τα προϊόντα με shea butter ή γλυκερίνη προσφέρουν βαθιά ενυδάτωση και αφήνουν την επιδερμίδα απαλή και ελαστική.

body_care
https://www.instagram.com/yaroslav_shuraev

Προστασία από θερμό αέρα και χαμηλές θερμοκρασίες

Οι θερμαντικές συσκευές στο σπίτι και οι χαμηλές θερμοκρασίες έξω αφυδατώνουν την επιδερμίδα. Η χρήση body lotion πριν ντυθείς, καθώς και φυσικών ελαίων στα σημεία που είναι πιο ευαίσθητα, προστατεύει από την ξηρότητα και τη φαγούρα.

Απαλή απολέπιση

Η εβδομαδιαία απολέπιση αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα και προετοιμάζει την επιδερμίδα να δεχθεί καλύτερα την ενυδάτωση. Σαπούνια ή σφουγγάρια με ήπια σύνθεση βοηθούν στη διατήρηση της υγρασίας, χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς.

bodycare
Pinterest

Ρουτίνα νύχτας για επιπλέον θρέψη

Το βράδυ, μια πιο πλούσια κρέμα σώματος ή ένα ενυδατικό λάδι μπορούν να εφαρμοστούν πριν τον ύπνο. Ένα βαμβακερό ύφασμα πάνω από την επιδερμίδα βοηθά να παραμείνει η ενυδάτωση όλη τη νύχτα, αφήνοντας το πρωί την επιδερμίδα λεία και απαλή.

swma_peripoiisi
Pinterest

Η ξηροδερμία του χειμώνα μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία για μια ολοκληρωμένη φροντίδα του σώματος. Με συνδυασμό ενυδάτωσης, προστασίας και σωστής τεχνικής εφαρμογής, η επιδερμίδα παραμένει υγιής, απαλή και λαμπερή, ανεξάρτητα από τις χαμηλές θερμοκρασίες και την ξηρή ατμόσφαιρα.

Διάβασε επίσης: Butterfly cut: Όγκος, κίνηση και προσωπικότητα σε ένα κούρεμα

Δες κι αυτό…

