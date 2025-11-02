MadWalk 2025 by Τhree Cents
Radio & Podcast 02.11.2025

Γιώργος Παπαγεωργίου στο Mad Radio 106.2: «Θα ήθελα πολύ να συμμετέχω με τους Polkar στο Madwalk»

Γιώργος Παπαγεωργίου Mad Radio
Ο ηθοποιός βρέθηκε στην ραδιοφωνική εκπομπή της Νατάσσας Σιδηροκαστρίτου στο Mad Radio 106.2 και μίλησε για όλα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε ο τραγουδιστής και ηθοποιός Γιώργος Παπαγεωργίου και μίλησε για την επαγγελματική αλλά και την προσωπική της ζωή.

Μιλώντας για την ζωή του, ο ίδιος αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην απόφαση να σπουδάσει Μάρκετινγκ, όπου και μετακόμισε στην Αθήνα. Ωστόσο, πολύ γρήγορα κατάλαβε πως ο χώρος αυτός δεν του ταίριαζε καθόλου κι έτσι έδωσε εξετάσεις στην δραματική σχολή. Παράλληλα, όμως, ένιωσε την ανάγκη να συνδεθεί ξανά με την μουσική και έτσι δημιούργησε τη μπάντα του, τους Polkar.

Στη συνέχεια, με αφορμή την δήλωση της Ariana Grande πως έφτασε ένα βήμα πριν εγκαταλείψει τη μουσική, λίγο πριν βρει ξανά τη σπίθα της έμπνευσης μέσα από τον κινηματογράφο, ο Γιώργος Παπαγεωργίου αποκάλυψε πως κι εκείνος έχει σκεφτεί πάρα πολλές φορές να τα παρατήσει, ωστόσο, κάθε φορά που φτάνει στο σημείο, η ζωή του στέλνει ένα σημάδι πως δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Για παράδειγμα, όταν οι Polkar συμπλήρωσαν 10 χρόνια, σκέφτηκε πως ίσως ήρθε το τέλος, όμως εκείνη τη περίοδο δέχτηκαν πρόταση από την Sony Music, οπότε η σκέψη για την αυλαία της μπάντας εξαφανίστηκαν αμέσως.

Παράλληλα, αναφερόμενος στο MadWalk 2025 που επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do, ο Γιώργος Παπαγεωργίου τόνισε πως δεν έχει βρεθεί ποτέ στο συγκεκριμένο event, ωστόσο θα ήθελε πολύ να συμμετέχει σε act μαζί με το συγκρότημά του, μιας και το στυλ του είναι αρκετά εκκεντρικό και θα υποστήριζε εύκολα ένα τέτοιους είδους πρότζεκτ.

Γιώργος Παπαγεωργίου στο Mad Radio 106.2

Την ίδια στιγμή, ο Γιώργος Παπαγεωργίου αποκάλυψε πως θα ήθελε πολύ να κάνει κάποια εξτρίμ αλλαγή στην εμφάνισή του για τις ανάγκες κάποιου ρόλου, όπως έκανε η Emma Stone για την Bugonia, όπου χρειάστηκε να ξυρίσει το κεφάλι της. Το πιο ακραίο που έχει κάνει έως τώρα, όπως είπε, ήταν για 2 μήνες να ακολουθεί αυστηρό πρόγραμμα διατροφής και να γυμνάζεται καθημερινώς, με την αλλαγή στην τότε εμφάνισή του να ήταν εντυπωσιακή. Παρόλα αυτά, υπογράμμισε πως ενώ του αρέσει να μεταμορφώνεται, δεν μπορεί να ζει μια ζωή με στηρήσεις, κάνοντας μια χιουμοριστική αναφορά στην «κοιλίτσα» του.

Σχολιάζοντας την δήλωση της Μαρίας Ιωαννίδου, η οποία τον χαρακτήρισε «τεκνό» και πως «θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί του, καθώς της αρέσουν τα πάντα πάνω του», ο ηθοποιός την ευχαρίστησε δημόσια για τα κολακευτικά της λόγια, ωστόσο εξήγησε πως δεν ξέρει αν νιώθει ο ίδιος τεκνό. Παρόλα αυτά, πάντα δέχεται τον καλό λόγο. Μάλιστα, μια φίλη του του έστειλε την συγκεκριμένη δήλωση της ηθοποιού, γράφοντας «ουρλιάζω!».

Γιώργος Παπαγεωργίου στο Mad Radio 106.2

Ορμώμενος από την δήλωση του Guillermo del Toro, πως «προτιμά να πεθάνει» παρά να χρησιμοποιήσει AI στις ταινίες του, ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως χρησιμοποιεί το ChatGPT όταν θέλει να ενημερωθεί για διατροφικά θέματα, για ασκήσεις γυμαστικής, για διακοσμητικές ιδέες ή και για γενικότερες πληροφορίες, τονίζοντας όμως πως θέλει νομική προστασία, μιας και κινδυνεύει ο κόσμος να βρεθεί χωρίς δουλειά.

Ο ίδιος δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στη σύζυγό του, Δανάη Μιχαλάκη, η οποία πριν μερικές μέρες δήλωσε σε συνέντευξή της πως μετά τον ερχομό ενός παιδιού, αλλάζουν οι ισορροπίες. Πάνω σε αυτό λοιπόν, ο Γιώργος Παπαγεωργίου ανέφερε πως: «Έχει σημασία να θέλουν και οι 2 να γίνουν γονείς, αλλιώς ρισκάρουν πολλά. Κάνει καλό να προετοιμάζεσαι. Ο πατέρας δεν δουλεύει και τέλος. Ο άντρας πρέπει να έχει υπομονή, να βοηθάει σε πρακτικά θέματα, του παιδιού, του σπιτιού και της γυναίκας. Ο ερχομός ενός παιδιού είναι σοκ για το ζευγάρι, αλλά εκεί μετράς την αγάπη. Κυρίως όμως θέλει υπομονή».

Γιώργος Παπαγεωργίου στο Mad Radio 106.2

Σχετικά με το ότι η Keira Knightley κρατά τις κόρες της μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ζητά αυστηρότερους κανόνες για την προστασία των παιδιών, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν δίνει στο παιδί του κινητό, ωστόσο δεν κρίνει όσους γονείς το κάνουν.

Παράλληλα, μιλώντας για την Eurovision και ότι σε λίγες μέρες θα λήξει η προθεσμία κατάθεσης των τραγουδιών, ένα από τα οποία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Βιέννη, ο Γιώργος Παπαγεωργίου αποκάλυψε πως δεν δηλώνει fan, όμως έχει αγωνία κάθε χρόνο για τι θέση θα πάρει η χώρα μας, τονίζοντας πως δεν θα ήθελε να συμμετέχει ποτέ. Μάλιστα, πάνω σε αυτό, είπε με χιουμοριστικό τρόπο πως «δεν θέλει να ανοίξει beef με τον Γιώργο Λιάγκα, σε περίπτωση που δεν του αρέσει το τραγούδι του».

Γιώργος Παπαγεωργίου στο Mad Radio 106.2

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός, με αφορμή τα reunion που έρχονται (πχ Παρά Πέντε και Σόι) δήλωσε πως αν ποτέ επέστρεφαν οι Απαράδεκτοι, θα ήθελε να ενσαρκώσει οποιονδήποτε αντρικό ρόλο, μιας και πρόκειται για την αγαπημένη του σειρά.

Όσον αφορά τα επαγγελματικά του σχέδια, ο Γιώργος Παπαγεωργίου και η μπάντα του, οι Polkar ετοιμάζουν μια μεγάλη συναυλία την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στο Κύτταρο! Παράλληλα, ο Γιώργος Παπαγεωργίου μετά την θρυλική παράσταση του «Αρίστου», επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «1984». Έχοντας δίπλα του τον Αλέξανδρο-Δράκο Κτιστάκη («Η Άνοδος του Αρτούρο Ούι», «Ιππόλυτος», «Οι Παίχτες») στη μουσική σύνθεση και την Έλενα Τριανταφυλλοπούλου («Όρνιθες», «Η άνοδος του Αρτούρο Ούι», «Η φάρμα των ζώων») στη διασκευή και τη μετάφραση του προφητικού έργου του Όργουελ. Η πρωτότυπη ζωντανή μουσική ερμηνεύεται από ένα κουαρτέτο εγχόρδων επί σκηνής. Από την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025.

