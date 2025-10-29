MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 29.10.2025

Όλα αλλάζουν μετά τον ερχομό ενός παιδιού! Η εξομολόγηση της Μιχαλάκη για την νέα της ζωή με τον Παπαγεωργίου

Η ηθοποιός μίλησε στο The 2Night Show για τη μητρότητα, την απόφαση να μείνει δύο χρόνια εκτός δουλειάς και την αγάπη της για τον Γιώργο Παπαγεωργίου.
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show» βρέθηκε η Δανάη Μιχαλάκη και μίλησε για την περίοδο της εγκυμοσύνης της και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η μητρότητα αλλά φυσικά και για τον σύζυγό της, Γιώργο Παπαγεωργίου.

Η ηθοποιός τόνισε μεταξύ άλλων πως με τον ερχομό ενός παιδιού, οι ισορροπίες ανάμεσα σε ένα ζευγάρι αλλάζουν, ενώ υπογράμμισε πως χρειάζεται και από τους δύο πολλή δουλειά για να λειτουργήσει μια σχέση.

Δανάη Μιχαλάκη
«Στην αρχή θέλει απίστευτη δουλειά το ζευγάρι. Εγώ άθελά μου είχα πέσει πάρα πολύ πάνω στη μικρή. Ξαφνικά λες “τι έχει συμβεί τώρα;”, χάνονται οι ισορροπίες», είπε χαρακτηριστικά η Δανάη Μιχαλάκη, ενώ αποκάλυψε πως επέλεξε να μείνει μακριά από τη δουλειά για να βρίσκεται δίπλα στην κόρη της για δύο χρόνια. «Μου είχαν πει ότι με σκέφτηκαν για δουλειές, αλλά δεν μου τηλεφώνησαν λόγω του παιδιού. Δεν με στενοχώρησε, αλλά πάρε με τηλέφωνο», είπε.


Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε για την εγκυμοσύνη της, αναφέροντας πως πήρε 10 κιλά. «Έμαθα ότι είμαι έγκυος όταν είχα καθυστέρηση, κάπως μέσα μου το κατάλαβα. Δεν ήταν ο Γιώργος στην Αθήνα και του λέω “δεν κάνω το τεστ μέχρι να έρθεις”. Το θέλαμε πάρα πολύ», δήλωσε ενώ αποκάλυψε ότι υπέφερε από έντονες ναυτίες τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης, γεγονός που την ανάγκασε να χάσει κάποια γυρίσματα στη σειρά «Παραλία». Παρ’ όλα αυτά, επαίνεσε την παραγωγή για την υπομονή και τη βοήθεια που της προσέφεραν, ενώ στη συνέχεια κατάφερε να δουλεύει κανονικά.


«Στην αρχή είχα πολλούς εμετούς, έχασα πολλά γυρίσματα στην Παραλία, να είναι καλά η παραγωγή, έκανε υπομονή η παραγωγή, με βοήθησαν πάρα πολύ, μετά δούλευα κανονικότατα», εξήγησε. Τέλος, όσον αφορά το φύλο του παιδιού, η Δανάη Μιχαλάκη παραδέχτηκε ότι ήθελε κορίτσι, εξηγώντας ότι αισθάνεται πως μπορεί να έχει καλύτερη επικοινωνία. «Ήθελα να κάνω κορίτσι, όχι ότι δεν θα ήμουν ευτυχισμένη, αν ήταν αγοράκι. Νιώθω ότι ίσως έχω μία καλύτερη επικοινωνία με τα κορίτσια».


