Παρελάσεις, σημαίες και selfies! Έτσι πέρασαν οι Έλληνες celebrities την 28η Οκτωβρίου

Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου δεν είναι μόνο μια ημέρα ιστορικής μνήμης, αλλά και μια αφορμή για υπερηφάνεια, συγκίνηση και ξεχωριστές στιγμές για τους Έλληνες, διάσημους και μη.

Οι αγαπημένοι μας celebrities τίμησαν την ημέρα με τον δικό τους τρόπο: άλλοι παρακολούθησαν παρελάσεις, άλλοι μοιράστηκαν συγκινητικές αναρτήσεις στα social media, ενώ κάποιοι επέλεξαν πιο χαλαρές, οικογενειακές στιγμές.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά» στους διαδικτυακούς της φίλους, ανεβάζοντας μια τρυφερή φωτογραφία του γιου της στο Instagram. Στο στιγμιότυπο, ο μικρός Βασίλης κρατά με περηφάνια την ελληνική σημαία, καλύπτοντας παιχνιδιάρικα το προσωπάκι του. Σε λίγες εβδομάδες, μάλιστα, ο γιος του ζευγαριού θα γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια, με ένα μεγάλο πάρτι που ετοιμάζουν η μαμά του και ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στη μεγάλη παρέλαση της Θεσσαλονίκης, παρέα με τον γιο της, Πάρη. Η γνωστή influencer μοιράστηκε με τους followers της στιγμές από τη γιορτινή ημέρα, δημοσιεύοντας δύο βίντεο γεμάτα περηφάνια και χαρά. «Ήρθαμε στην παρέλαση να δούμε αστυνομικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και όλα τα αγαπημένα μας οχήματα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Ανθή Βούλγαρη τίμησε την 28η Οκτωβρίου με μια γλυκιά ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μιας και δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον μικρό της γιο στο καρότσι του, επάνω στο οποίο είχε τοποθετήσει την ελληνική σημαία, καλύπτοντας διακριτικά το προσωπάκι του. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να στείλει τις δικές της ευχές για τη γιορτινή ημέρα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά και από εμάς!».

Την ίδια ημέρα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου απόλαυσε ένα ήρεμο, οικογενειακό πρωινό μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η παρουσιάστρια βρέθηκε σε παιδική χαρά στα νότια προάστια, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της και τα δύο της παιδιά. Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο, όπου η μητέρα της κρατά στην αγκαλιά το ένα εγγονάκι, ενώ ο μικρός Βασίλης, ο πρωτότοκος γιος της, παίζει χαρούμενος δίπλα τους.

Ο Άκης Πετρετζίκης πέρασε την 28η Οκτωβρίου αφιερωμένος στα δύο του παιδιά. Ο αγαπημένος σεφ παρακολούθησε τη μαθητική παρέλαση παρέα με τον μικρό Αχιλλέα και τη μικρή Ακυλίνα, ενώ μοιράστηκε με τους followers του φωτογραφίες από τις όμορφες αυτές στιγμές στο Instagram. Ο Άκης δεν κρύβει ποτέ την αδυναμία του στα παιδιά του, που αποτελούν τη μεγαλύτερη χαρά και προτεραιότητά του, φροντίζοντας να είναι πάντα παρών σε κάθε οικογενειακή στιγμή.

Μια εξίσου όμορφη και χαλαρή ημέρα πέρασε και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μαζί με τους συνεργάτες της από το Happy Day. Μετά το τέλος της εκπομπής, η ομάδα του Alpha αποφάσισε να συνεχίσει τη γιορτινή μέρα με φαγητό και καλή παρέα, επιλέγοντας γνωστή ταβέρνα στην Αρτέμιδα. Εκεί, όλοι μαζί απόλαυσαν στιγμές ξεγνοιασιάς, μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό. Στην παρέα βρέθηκαν φυσικά και ο σύζυγος της παρουσιάστριας, Θέμης Σοφός, καθώς και οι Δημήτρης Παπανώτας, Κώστας Φραγκολιάς και άλλα μέλη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Παπανώτας δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, αποτυπώνοντας το ζεστό και οικογενειακό κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στην ομάδα του Happy Day.

Από την άλλη, ο Αιμίλιος Χειλάκης και η σύζυγός του, Αθηνά Μαξίμου, θέλησαν να εκμεταλλευτούν τον ηλιόλουστο καιρό και να απολαύσουν την θάλασσα κάνοντας βουτιές και ηλιοθεραπεία.

