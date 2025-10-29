MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 29.10.2025

Παρελάσεις, σημαίες και selfies! Έτσι πέρασαν οι Έλληνες celebrities την 28η Οκτωβρίου

Πώς οι διάσημοι της χώρας επέλεξαν να γιορτάσουν την εθνική επέτειο - από συγκινητικά μηνύματα έως λαμπερές εμφανίσεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου δεν είναι μόνο μια ημέρα ιστορικής μνήμης, αλλά και μια αφορμή για υπερηφάνεια, συγκίνηση και ξεχωριστές στιγμές για τους Έλληνες, διάσημους και μη.

Οι αγαπημένοι μας celebrities τίμησαν την ημέρα με τον δικό τους τρόπο: άλλοι παρακολούθησαν παρελάσεις, άλλοι μοιράστηκαν συγκινητικές αναρτήσεις στα social media, ενώ κάποιοι επέλεξαν πιο χαλαρές, οικογενειακές στιγμές.

Διάβασε επίσης: Χέρι-χέρι μπροστά σε όλους! Η Δούκισσα Νομικού εύχεται στον Δημήτρη Θεοδωρίδη με ένα video γεμάτο αγάπη

Η Αλεξάνδρα Νίκα, σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά» στους διαδικτυακούς της φίλους, ανεβάζοντας μια τρυφερή φωτογραφία του γιου της στο Instagram. Στο στιγμιότυπο, ο μικρός Βασίλης κρατά με περηφάνια την ελληνική σημαία, καλύπτοντας παιχνιδιάρικα το προσωπάκι του. Σε λίγες εβδομάδες, μάλιστα, ο γιος του ζευγαριού θα γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια, με ένα μεγάλο πάρτι που ετοιμάζουν η μαμά του και ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στη μεγάλη παρέλαση της Θεσσαλονίκης, παρέα με τον γιο της, Πάρη. Η γνωστή influencer μοιράστηκε με τους followers της στιγμές από τη γιορτινή ημέρα, δημοσιεύοντας δύο βίντεο γεμάτα περηφάνια και χαρά. «Ήρθαμε στην παρέλαση να δούμε αστυνομικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και όλα τα αγαπημένα μας οχήματα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Ανθή Βούλγαρη τίμησε την 28η Οκτωβρίου με μια γλυκιά ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μιας και δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον μικρό της γιο στο καρότσι του, επάνω στο οποίο είχε τοποθετήσει την ελληνική σημαία, καλύπτοντας διακριτικά το προσωπάκι του. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να στείλει τις δικές της ευχές για τη γιορτινή ημέρα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά και από εμάς!».

Την ίδια ημέρα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου απόλαυσε ένα ήρεμο, οικογενειακό πρωινό μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η παρουσιάστρια βρέθηκε σε παιδική χαρά στα νότια προάστια, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της και τα δύο της παιδιά. Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο, όπου η μητέρα της κρατά στην αγκαλιά το ένα εγγονάκι, ενώ ο μικρός Βασίλης, ο πρωτότοκος γιος της, παίζει χαρούμενος δίπλα τους. 

Ο Άκης Πετρετζίκης πέρασε την 28η Οκτωβρίου αφιερωμένος στα δύο του παιδιά. Ο αγαπημένος σεφ παρακολούθησε τη μαθητική παρέλαση παρέα με τον μικρό Αχιλλέα και τη μικρή Ακυλίνα, ενώ μοιράστηκε με τους followers του φωτογραφίες από τις όμορφες αυτές στιγμές στο Instagram. Ο Άκης δεν κρύβει ποτέ την αδυναμία του στα παιδιά του, που αποτελούν τη μεγαλύτερη χαρά και προτεραιότητά του, φροντίζοντας να είναι πάντα παρών σε κάθε οικογενειακή στιγμή.

Μια εξίσου όμορφη και χαλαρή ημέρα πέρασε και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μαζί με τους συνεργάτες της από το Happy Day. Μετά το τέλος της εκπομπής, η ομάδα του Alpha αποφάσισε να συνεχίσει τη γιορτινή μέρα με φαγητό και καλή παρέα, επιλέγοντας γνωστή ταβέρνα στην Αρτέμιδα. Εκεί, όλοι μαζί απόλαυσαν στιγμές ξεγνοιασιάς, μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό. Στην παρέα βρέθηκαν φυσικά και ο σύζυγος της παρουσιάστριας, Θέμης Σοφός, καθώς και οι Δημήτρης Παπανώτας, Κώστας Φραγκολιάς και άλλα μέλη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Παπανώτας δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, αποτυπώνοντας το ζεστό και οικογενειακό κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στην ομάδα του Happy Day.

Από την άλλη, ο Αιμίλιος Χειλάκης και η σύζυγός του, Αθηνά Μαξίμου, θέλησαν να εκμεταλλευτούν τον ηλιόλουστο καιρό και να απολαύσουν την θάλασσα κάνοντας βουτιές και ηλιοθεραπεία.

Διάβασε επίσης: 33 χρόνια χωρίς αλκοόλ! Ο Βασίλης Ζούλιας γιόρτασε τη δική του επέτειο του «Όχι»

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

28η Οκτωβρίου celebrities Γιορτή ΕΛΛΗΝΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
O Chris Evans μπαμπάς για πρώτη φορά: Το ζευγάρι καλωσόρισε την κόρη του

O Chris Evans μπαμπάς για πρώτη φορά: Το ζευγάρι καλωσόρισε την κόρη του

29.10.2025
Επόμενο
Η Emma Stone αποκαλύπτει το μυστικό που κράτησε ως την πρεμιέρα της «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου

Η Emma Stone αποκαλύπτει το μυστικό που κράτησε ως την πρεμιέρα της «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου

29.10.2025

Δες επίσης

Μαρία Σολωμού: To πλατινένιο καρέ και η αποκάλυψη για την αγχώδη διαταραχή
Celeb News

Μαρία Σολωμού: To πλατινένιο καρέ και η αποκάλυψη για την αγχώδη διαταραχή

29.10.2025
Ο Σταμάτης Γονίδης σε μια εξομολόγηση καρδιάς για τη ζωή, την πίστη και την πατρότητα
Celeb News

Ο Σταμάτης Γονίδης σε μια εξομολόγηση καρδιάς για τη ζωή, την πίστη και την πατρότητα

29.10.2025
H νέα αλλαγή στα μαλλιά της Sydney Sweeney θα σε πείσει να κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο
Celeb News

H νέα αλλαγή στα μαλλιά της Sydney Sweeney θα σε πείσει να κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο

29.10.2025
Όλα αλλάζουν μετά τον ερχομό ενός παιδιού! Η εξομολόγηση της Μιχαλάκη για την νέα της ζωή με τον Παπαγεωργίου
Celeb News

Όλα αλλάζουν μετά τον ερχομό ενός παιδιού! Η εξομολόγηση της Μιχαλάκη για την νέα της ζωή με τον Παπαγεωργίου

29.10.2025
O Chris Evans μπαμπάς για πρώτη φορά: Το ζευγάρι καλωσόρισε την κόρη του
Celeb News

O Chris Evans μπαμπάς για πρώτη φορά: Το ζευγάρι καλωσόρισε την κόρη του

29.10.2025
33 χρόνια χωρίς αλκοόλ! Ο Βασίλης Ζούλιας γιόρτασε τη δική του επέτειο του «Όχι»
Celeb News

33 χρόνια χωρίς αλκοόλ! Ο Βασίλης Ζούλιας γιόρτασε τη δική του επέτειο του «Όχι»

29.10.2025
Η Kim Kardashian μιλά για την υγεία της: Τι συμβαίνει μετά τη διάγνωση με ανεύρυσμα
Celeb News

Η Kim Kardashian μιλά για την υγεία της: Τι συμβαίνει μετά τη διάγνωση με ανεύρυσμα

29.10.2025
Η Meghan Markle αποκαλύπτει το μυστικό της για γαλήνη και ευεξία στο σπίτι
Celeb News

Η Meghan Markle αποκαλύπτει το μυστικό της για γαλήνη και ευεξία στο σπίτι

27.10.2025
Ο Jeremy Allen White πήρε το απολυτήριό του στα 34ά του – Τι εξομολογείται
Celeb News

Ο Jeremy Allen White πήρε το απολυτήριό του στα 34ά του – Τι εξομολογείται

27.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση