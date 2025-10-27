Χέρι-χέρι μπροστά σε όλους! Η Δούκισσα Νομικού εύχεται στον Δημήτρη Θεοδωρίδη με ένα video γεμάτο αγάπη

Με πάνω από 10 χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι δείχνει πως η αγάπη δεν χάνει ποτέ τη λάμψη της

Η Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης μετρούν ήδη πάνω από μια δεκαετία κοινής πορείας και δείχνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Το λαμπερό ζευγάρι της ελληνικής showbiz, που παντρεύτηκε το 2015 και έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Σάββα και την Αναστασία, αποδεικνύει ότι ο χρόνος όχι μόνο δεν φθείρει τον έρωτα, αλλά τον δυναμώνει.

Αν και προτιμούν να κρατούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Δούκισσα μοιράστηκε πρόσφατα ένα τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram, με αφορμή την ονομαστική γιορτή του συζύγου της. Στο βίντεο, το ζευγάρι περπατά πιασμένο χέρι-χέρι ανάμεσα στο πλήθος, με τη Δούκισσα να λάμπει μέσα στο κομψό μαύρο φόρεμά της και το χαρακτηριστικό της χαμόγελο.

«Χρόνια πολλά, Δημήτρη μου», έγραψε στη λεζάντα, συγκινώντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο απολαμβάνει την ισορροπία ανάμεσα στην οικογενειακή και την επαγγελματική της ζωή. Πριν από λίγο καιρό, ταξίδεψε στο Παρίσι για να συμμετάσχει σε ένα λαμπερό fashion event της L’Oréal Paris, ενώ πρωταγωνίστησε και στο εξώφυλλο του Madame Figaro για τον Νοέμβριο.

Κατά τη διάρκεια ενός Q&A στο Instagram, η ίδια μίλησε με ειλικρίνεια για τα επόμενά της σχέδια, αποκαλύπτοντας πως τα παιδιά της -ιδίως η μικρή Αναστασία- της ζητούν ένα αδελφάκι. «Θα ήταν ωραίο», είπε χαμογελώντας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεγαλώσει ξανά η οικογένειά τους.

