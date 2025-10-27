MadWalk 2025 by Τhree Cents
Σαν να μη πέρασε μια μέρα! Η οικογένεια Τριανταφύλλου σμίγει ξανά και αποκαλύπτει όσα θα δούμε στο «Σόι σου»

Η αγαπημένη σειρά επιστρέφει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 20:00, με διπλό επεισόδιο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το πιο αγαπημένο «Σόι» που πέρασε ποτέ από την ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 20:00, με διπλό επεισόδιο. Τριαντάφυλλοι και Χαμπέοι βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησαν για όλα!

Το Σάββατο βρέθηκαν στον καναπέ της εκπομπής ο Παύλος Ορκόπουλος, ο Μελέτης Ηλίας, η Βάσια Γκολφινοπούλου και η Ηλιάνα Γαλάνη.

Το σόι σου γυρίσματα

Διάβασε επίσης: Mega: Η νέα σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» κάνει πρεμιέρα με ένα διπλό καθηλωτικό επεισόδιο – Όσα θα δούμε

Πώς θα διαχειριστεί ο Σάββας το γεγονός ότι η Σάντρα και η Χάρα έχουν μεγαλώσει; «Νομίζω ότι εδώ αρχίζει το καλό κομμάτι της ιστορίας, γιατί τόσο καιρό ήμασταν προστατευμένοι, τα παιδιά στο σχολείο, στις δραστηριότητες. Τώρα ξαφνικά όχι μόνο τα αγόρια θα αρχίσουν να εμφανίζονται, εμείς αρχίζουμε και παίρνουμε τους ρόλους των μεγάλων πια και αρχίζουν και χαλαρώνουν οι μεγάλοι» θα πει ο Μελέτης Ηλίας. Για να συμπληρώσει ο Παύλος Ορκόπουλος «μικρά κορίτσια μικρές υποχρεώσεις, μεγάλα κορίτσια μεγάλες υποχρεώσεις».

«Εγώ επειδή ουσιαστικά συστήθηκα με αυτή τη δουλειά στο ευρύ κοινό, νιώθω ότι η επιτυχία αυτής της σειράς προέρχεται από τέσσερις ανθρώπους μέσα στο καστ, τον Παύλο, τη Μίρκα, τον Γιώργο και τη Ρένια. Ως οι μεγαλύτεροι της παρέας μας ήταν αυτοί που όρισαν το παιχνίδι σε σχέση με το “πάω στη δουλειά μου και περνάω καλά, είμαι χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή τη σειρά”. Μας δώσανε χώρο, γιατί δεν είναι αυτονόητο οι πρωταγωνιστές να είναι τόσο γενναιόδωροι και καλοπροαίρετοι και νομίζω ότι αυτό το οικογενειακό κλίμα έχει φέρει τη σειρά σε αυτό που είναι σήμερα. Και είναι πολύ ευχάριστο να πηγαίνεις κάθε μέρα στη δουλειά σου και να νιώθεις ότι πηγαίνεις στην οικογένειά σου, με τα καλά μας, με τα στραβά μας. Δεν ήταν μια σειρά υπερπαραγωγή, με πλούσια σκηνικά και εξωτερικά γυρίσματα και σενάρια με ανατροπές και spoiler alerts. Ήταν η σχέση μεταξύ μας, αυτή η οικογενειακή θαλπωρή, η νοσταλγία που νιώθεις όσο περνάν τα χρόνια του κυριακάτικου τραπεζιού, που είναι το κοκαλάκι της νυχτερίδας, μια χρυσή συνταγή για μια κωμωδία για όλη την οικογένεια», λέει ο Μελέτης.

Το σόι σου

Ο Παύλος Ορκόπουλος θα πει ότι δέχθηκε αμέσως να συμμετέχει ξανά στη σειρά διότι «υπήρχαν τα standards. Η επιτυχία της σειράς είναι οι σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί και η αλληλοεκτίμηση. Αυτό είναι το ζητούμενο και εκεί θα πατήσουμε μετά από έξι χρόνια, στις σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί και στο σεβασμό μεταξύ ημών των μεγάλων σε ηλικία ηθοποιών και των νεότερων και υπάρχει ένας αλληλοσεβασμός που δημιουργείται αυτό το σόι σου και το οποίο έχει αυτό το εκτόπισμα».

Σε ζωντανή σύνδεση από Θεσσαλονίκη ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης επισημαίνει πόσο χαρούμενος είναι που ξεκινά πάλι αυτή η δουλειά «που δεν είναι δουλειά, είναι το σπίτι μας. Βλέπω στη Θεσσαλονίκη την αγάπη και την τρέλα που έχει ο κόσμος για τη συνέχεια της σειράς. Ο ζουζουνέλ παραμένει ο ζουζουνέλ δεν αλλάζουν κάποια πράγματα», θα πει για το ρόλο του, «που μαζί με τη συμβία του, τους βρίσκουμε στην Αθήνα ανέμελους χωρίς τα πεθερικά της Αντωνίας. Και ξαφνικά υπάρχει μια μεγάλη ανατροπή γιατί επιστρέφει η πεθερά από τη Θεσσαλονίκη και μπαίνουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς, τις ανατροπές, τις παρεξηγήσεις και όλα τα αγαπησιάρικα που συμβαίνουν σε αυτή την οικογένεια. Κι εμείς με τη σειρά μας δίνουμε στους νεότερους την ίδια αγάπη που πήραμε από τους μεγαλύτερους, δίνουμε τη σκυτάλη στα νέα παιδιά».

Το Σόι Σου

Πώς θα είναι η ζωή της Βάσιας και της Χαράς; «Είμαστε φοιτήτριες πια, γράφονται περισσότερα σενάρια πάνω στην καθεμιά, με σχέσεις, έρωτες. Έχουμε μεγαλώσει μέσα από τη σειρά, είμαι ευγνώμων σε αυτούς τους ανθρώπους, έχω πάρει καλά στοιχεία που έχουν διαμορφώσει το χαρακτήρα μου» θα πει η Βάσια Γκολφινοπούλου. «Όλα αυτά τα χρόνια ακουγόταν ότι θα ξαναρχίσει το «Σόι» και δεν το πίστεψα ποτέ. Μόλις έμαθα επίσημα ότι αρχίζω, ένιωσα ότι έγιναν όλα πολύ γρήγορα και χάρηκα πάρα πολύ γιατί περίμενα κι εγώ να δω τη νέα εκδοχή μου. Όταν μεγαλώνεις έχεις καινούργια στοιχεία, νέες εκφράσεις, νέες διαθέσεις, οπότε ήταν πολύ ενδιαφέρον να δω πώς θα υποδυθώ κάτι τέτοιο», λέει η Ηλιάνα Γαλάνη.


«Είχαμε και αγωνία και συγκίνηση, γελάμε πάρα πολύ. Μπορεί να χανόμαστε με κάποιους αλλά δεν έχει σημασία γιατί υπάρχει κοινή γλώσσα, κοινό χιούμορ ακραίο» θα πει η Μίρκα Παπακωνσταντίνου. «Ήταν όντως σαν να μην πέρασε μια μέρα, διότι ξαναστήθηκε αυτό το πλατό με απόλυτη ακρίβεια. Η νύφη σα θα γεννηθεί στην πεθερά θα μοιάσει» συμπληρώνει η Ιωάννα Ασημακοπούλου.

Διάβασε επίσης: Φινάλε για τις Σέρρες! Το τελευταίο επεισόδιο επιβεβαιώνει πως η αγάπη πάντα βρίσκει τον τρόπο να μένει

