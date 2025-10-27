MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 27.10.2025

Mega: Η νέα σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» κάνει πρεμιέρα με ένα διπλό καθηλωτικό επεισόδιο – Όσα θα δούμε

Μια νύχτα μόνο
Μια ιστορία, όπου τα όρια ανάμεσα στο σωστό και το λάθος είναι δυσδιάκριτα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και θα μεταδίδεται κάθε Κυριακή με Τρίτη, την ίδια ώρα. Μια ιστορία, όπου τα όρια ανάμεσα στο σωστό και το λάθος είναι δυσδιάκριτα. Δύο άνθρωποι, που «παλεύουν» με το παρελθόν, τη συνείδηση και τα συναισθήματά τους.

Σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη, σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, και με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, το «Μια νύχτα μόνο» θα μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμείλικτα.

Τι θα δούμε στο πρώτο διπλό επεισόδιο, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου

Η Αρετή, βραβευμένη αρχιτέκτων στην κατασκευαστική εταιρία ERGAN, έχει χάσει τον άντρα της και μεγαλώνει μόνη τον 8χρονο γιο της, Πετράκη, ο οποίος πάσχει από σοβαρή ασθένεια. Για την επέμβαση που θα σώσει την ζωή του παιδιού της, χρειάζεται να εξασφαλίσει άμεσα ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Απευθύνεται στον επιχειρηματία πεθερό της, Πέτρο Νταγιάννο -ο οποίος την θεωρεί υπεύθυνη για τον θάνατο του γιου του- και αρνείται να βοηθήσει. Ο χρόνος πιέζει, οι προσπάθειες της να μαζέψει τα χρήματα καταλήγουν άκαρπες και αναγκάζεται να ζητήσει δάνειο από τον εργοδότη της, τον Οδυσσέα Χαριτάκη.

Ο Οδυσσέας είναι ένας γοητευτικός, μυστηριώδης άντρας, επιχειρηματίας με κύρος. Τραύματα από τα εφηβικά και νεανικά του χρόνια, τον έχουν κάνει επιφυλακτικό, αρνείται να εμπιστευτεί τις γυναίκες, στις οποίες συμπεριφέρεται με κυνισμό και χωρίς συναισθηματικές δεσμεύσεις. Η Αρετή είναι μια γυναίκα που εξιτάρει τον Οδυσσέα, ένα αίνιγμα. Εξαιρετική στη δουλειά της, αξιοπρεπής, λιγομίλητη – στοιχεία που τον γοητεύουν. Παράλληλα, είναι ασυνεπής στα meeting, φεύγει ξαφνικά εν ώρα εργασίας, χωρίς να δώσει πειστικές εξηγήσεις, την τυλίγει ένα μυστήριο. Κανείς δεν γνωρίζει, ότι η αιτία της παράξενης συμπεριφοράς της είναι η ασθένεια του γιου της. Όταν η Αρετή ζητάει από τον Οδυσσέα, να της δανείσει το τεράστιο ποσό που χρειάζεται, εκείνος για να τη δοκιμάσει, της ζητάει ως αντάλλαγμα, να περάσει μια νύχτα μαζί του.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

  • Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
  • Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
  • Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
  • Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
  • Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
  • Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00, ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 21:00

