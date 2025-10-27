Vogue World: Όταν τα θρυλικά κοστούμια του σινεμά ζωντανεύουν στην πασαρέλα

Το Vogue World γιορτάζει τη μαγεία των iconic κοστουμιών του κινηματογράφου, με celebrities και μοντέλα να ενσαρκώνουν ιστορικούς χαρακτήρες

Τι θα ήταν οι ταινίες χωρίς τους σχεδιαστές κουστουμιών; Τα κοστούμια δεν είναι απλώς ρούχα που φοριούνται από τους ηθοποιούς. Είναι αφηγήσεις που συνδέονται με τους χαρακτήρες, αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητά τους και διαμορφώνουν την αισθητική ενός ολόκληρου κόσμου.

Από το θρυλικό μαύρο φόρεμα της Audrey Hepburn στο Breakfast at Tiffany’s έως τη μαρινιέρα της Jean Seberg στο Breathless, τα κοστούμια αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στην ιστορία του κινηματογράφου όσο και στη μόδα, επηρεάζοντας τάσεις και δημιουργώντας νέα εικαστικά σύμβολα.

Η σχέση μόδας και κινηματογράφου γιορτάστηκε πρόσφατα στο Vogue World, την ετήσια εκδήλωση που μεταμορφώνει τα Paramount Studios του Los Angeles σε μια ζωντανή πασαρέλα γεμάτη ιστορικά και iconic κοστούμια.

Οι Α-star celebrities περπάτησαν φορώντας αναβιωμένα ρούχα από γνωστές ταινίες, με τη συνεργασία κορυφαίων οίκων μόδας όπως Chanel, Prada, Louis Vuitton, Valentino, Miu Miu και Alaïa, δίνοντας νέα πνοή σε ρούχα που έχουν γράψει ιστορία στη μεγάλη οθόνη.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα show που συνδύασε τέχνη, σινεμά και μόδα σε μια μοναδική εμπειρία, χωρισμένο σε επτά θεματικές πράξεις όπως Hollywood Glamour, Historical Heroines και Afrofuturism.

Οι celebrities όπως η Nicole Kidman, η Julia Garner, ο Jeff Goldblum και η Angela Bassett περπάτησαν στην πασαρέλα, ενώ μοντέλα όπως η Kendall Jenner και η Mona Tougaard ενσάρκωσαν iconic χαρακτήρες με τη βοήθεια των costume designers.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η εμφάνιση του Anok Yai στον ρόλο του Edward Scissorhands, με ανανεωμένο κοστούμι από τη βραβευμένη Colleen Atwood, αποτίοντας φόρο τιμής στην κλασική ταινία του Tim Burton. Το Vogue World απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η μόδα και ο κινηματογράφος συνυπάρχουν σε μια δημιουργική, αξεπέραστη αρμονία.

