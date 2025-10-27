Ο John Malkovich ξαναγράφει τους κανόνες του στιλ με τον Jonathan Anderson

Ο John Malkovich συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Jonathan Anderson στη νέα καμπάνια JW Anderson για τις τσάντες Loafer

Ο Jonathan Anderson, ο ταλαντούχος σχεδιαστής πίσω από τα brands JW Anderson και Dior, έχει από καιρό καθιερωθεί ως ένας από τους πιο δημιουργικούς και καινοτόμους δημιουργούς στον χώρο της μόδας. Από την αρχή της καριέρας του πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο δίκτυο διασημοτήτων και καλλιτεχνών που συχνά πρωταγωνιστούν στις καμπάνιες του.

Από ονόματα όπως η Charli XCX και ο Joe Alwyn, έως και η Greta και ο Mikey για τις Dior καμπάνιες, η παρουσία γνωστών προσώπων στις δημιουργίες του Anderson έχει πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συνδυάζοντας τη μόδα με τη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Διάβασε επίσης: Artificial: Ο Jonathan Anderson φέρνει το στυλ του Dior στον κόσμο της AI

Η πιο πρόσφατη καμπάνια του JW Anderson, για τις τσάντες Loafer, αποκαλύπτει μια ακόμη πιο αναπάντεχη επιλογή: τον θρυλικό ηθοποιό John Malkovich. Φωτογραφημένος από τον Φινλανδό φωτογράφο Heikki Kassi, οι εικόνες παρουσιάζουν τον Malkovich σε ένα λιτό, οικείο περιβάλλον, να κάθεται στο πάτωμα με ένα παπούτσι αφημένο, να επιθεωρεί την διακοσμημένη με στρας καμουφλάζ μπότα του και να κρατά τη Loafer τσάντα στον ώμο του.

Οι φωτογραφίες προσφέρουν στιγμιότυπα απρόσμενης τρυφερότητας και παιχνιδιάρικης διάθεσης, από την αντιπαράθεσή του με μια γλάστρα, μέχρι στιγμές χαλάρωσης σε καναπέ και παιχνιδιάρικη κίνηση με ένα φωσφοριζέ κασκόλ. Η καμπάνια σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία του Malkovich με τον Anderson και παρουσιάζει κομμάτια από τη συλλογή Resort 2026, που ήδη είχε λανσαριστεί νωρίτερα μέσα στη σεζόν.

Το 2025, ο JW Anderson έχει περάσει από μια αναδιάρθρωση, εν μέρει λόγω της πρόσφατης θητείας του Anderson στη Dior. Τον Ιούλιο, η μάρκα ανακοίνωσε την αναστολή των περιοδικών επιδείξεων μόδας, εστιάζοντας πλέον περισσότερο σε lifestyle αντικείμενα και σε μια πιο αργή προσέγγιση στις συλλογές μόδας.

Όπως δήλωσε ο Anderson στο WWD, «Όταν νιώθουμε ότι χρειάζεται μια επίδειξη, θα κάνουμε μια επίδειξη. Μπορεί να είναι σε ένα χρόνο, σε δύο ή σε τρεις μήνες. Αλλά μόνο όταν νιώθω ότι υπάρχει κάτι να πω μέσα από το ίδιο μου το brand». Ακολούθησε η δημιουργία ενός εκτενούς 125-σέλιδου lookbook για τη συλλογή Resort 2026, πρωταγωνιστώντας τον Alwyn και άλλους συνεργάτες, συνδυάζοντας νέα κομμάτια με διαχρονικά staples από το αρχείο του JW Anderson.

Διάβασε επίσης: Dior SS26: Oι αρχιτεκτονικοί φιόγκοι και οι chiffon σιλουέτες δημιουργούν μια νέα εποχή με τον Jonathan Anderson