Screen News 27.10.2025

Ο Γιώργος Λάνθιμος ανακοίνωσε την προσωρινή του παύση μετά το «Bugonia»

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης αποκάλυψε πως θα απομακρυνθεί προσωρινά από τον κινηματογράφο προκειμένου να κάνει ένα διάλειμμα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Γιώργος Λάνθιμος αποκάλυψε ότι σκοπεύει να κάνει ένα διάλειμμα από τα κινηματογραφικά του σχέδια, ύστερα από την ολοκλήρωση της νέας του ταινίας «Bugonia».

Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Collider, ο βραβευμένος Έλληνας δημιουργός εξήγησε πως αισθάνεται την ανάγκη να αποσυρθεί προσωρινά από την έντονη ρυθμική παραγωγή των τελευταίων ετών.

Όπως δήλωσε, η συνεχόμενη ενασχόλησή του με τον κινηματογράφο τα τελευταία τρία χρόνια τον έχει εξαντλήσει δημιουργικά και ψυχικά. «Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο έτσι. Είμαι σίγουρος γι’ αυτό αυτή τη φορά. Νομίζω πως χρειάζομαι ένα πραγματικό διάλειμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Λάνθιμος θυμήθηκε ότι είχε ξανακάνει κάτι παρόμοιο μετά την επιτυχία του «The Favourite» το 2018, όταν επέλεξε να απέχει από τον κινηματογράφο για πέντε χρόνια, προκειμένου να ανασυνταχθεί και να προετοιμάσει νέα πρότζεκτ. Εκείνη την περίοδο μετακόμισε στο Λος Άντζελες, αφιερώνοντας τον χρόνο του σε τρεις δημιουργικές ιδέες που στη συνέχεια έγιναν πραγματικότητα.

«Μπορείτε να με δεσμεύσετε για αυτό. Αυτή τη φορά, όντως θα σταματήσω για λίγο», είπε με ειλικρίνεια, προσθέτοντας: «Πάντα βρίσκεις τη δύναμη να συνεχίσεις, αλλά κάποια στιγμή αυτή εξαντλείται. Νομίζω πως φτάσαμε σε αυτό το σημείο».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

