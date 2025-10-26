MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 26.10.2025

Το Miami Vice επιστρέφει και ο Michael B. Jordan είναι έτοιμος για την πιο cool αποστολή του

Ο Joseph Kosinski σκηνοθετεί τη νέα κινηματογραφική εκδοχή της εμβληματικής σειράς με τον Michael B. Jordan στον ρόλο του Ricardo Tubbs
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Michael B. Jordan βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στη νέα κινηματογραφική εκδοχή του «Miami Vice», σε σκηνοθεσία του Joseph Kosinski. Ο δημοφιλής ηθοποιός αναμένεται να υποδυθεί τον Ricardo “Rico” Tubbs, τον εμβληματικό ντετέκτιβ που καθιερώθηκε μέσα από την κλασική τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 1980.

Ο Joseph Kosinski, γνωστός για θεαματικές ταινίες όπως τα «Top Gun: Maverick» και «F1: The Movie», σχεδιάζει μια σύγχρονη, κινηματογραφική αναβίωση της σειράς, με τη Universal Pictures να έχει ήδη ορίσει ημερομηνία κυκλοφορίας για τις 6 Αυγούστου 2027. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το φιλμ θα εξερευνά «τη λάμψη και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του ’80», αντλώντας έμπνευση από τον πιλότο και την πρώτη σεζόν της πρωτότυπης σειράς που διαμόρφωσε την αισθητική μιας ολόκληρης εποχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σειρά «Miami Vice», που προβλήθηκε από το 1984 έως το 1990, αποτέλεσε πολιτισμικό φαινόμενο, επηρεάζοντας τη μόδα, τη μουσική και το στυλ κινηματογράφησης. Οι ρόλοι των Don Johnson και Philip Michael Thomas ως Sonny Crockett και Ricardo Tubbs έμειναν στην ιστορία ως σύμβολα μιας εποχής που ισορροπούσε ανάμεσα στη λάμψη και την παρανομία.

Ο Michael B. Jordan θεωρείται ιδανική επιλογή για τον ρόλο, καθώς συνδυάζει έντονη κινηματογραφική παρουσία με βάθος ερμηνείας. Ο ηθοποιός έχει ήδη χτίσει μια εντυπωσιακή καριέρα μέσα από ταινίες όπως «Fruitvale Station», «Just Mercy», η σειρά ταινιών «Creed», αλλά και τα φιλμ του Ryan Coogler, «Black Panther» και «Sinners». Στην τελευταία, που προβλήθηκε τον Απρίλιο του 2025 και σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία με εισπράξεις 366 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Ο Michael B. Jordan υποδύθηκε δύο δίδυμους αδελφούς, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.

www.imdb.com

Παράλληλα, ο Michael B. Jordan σκηνοθετεί, παράγει και πρωταγωνιστεί στο «The Thomas Crown Affair» για τα Amazon MGM Studios, ενώ μέσω της εταιρείας του, Outlier Society, συμμετέχει ενεργά και σε άλλα μεγάλα κινηματογραφικά πρότζεκτ. Την παραγωγή του νέου «Miami Vice» υπογράφουν ο ίδιος ο Joseph Kosinski και ο Dylan Clark, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή των Eric Warren Singer και Dan Gilroy. 

Αν επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του Michael B. Jordan, το «Miami Vice» αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο φιλόδοξα action reboots των τελευταίων ετών, συνδυάζοντας την αισθητική νοσταλγία των ’80s με τη σύγχρονη κινηματογραφική ματιά του Joseph Kosinski. Ένα έργο που υπόσχεται να επαναφέρει τη λάμψη, την αδρεναλίνη και τον ρυθμό του Μαϊάμι στη μεγάλη οθόνη.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Joseph Kosinski Miami Vice Michael B. Jordan Ricardo Tubbs
