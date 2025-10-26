H Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου συναντά τη Νίνα Μαζάνη στο Mad Radio 106,2

Η πρεμιέρα της εκπομπής με καλεσμένη τη Νίνα Μαζάνη ήταν γεμάτη μουσική, χιούμορ και συζητήσεις για όσα έγιναν trend, από το TikTok μέχρι το «Emily in Paris» και τις πιο πρόσφατες lifestyle ειδήσεις

Οι καλύτερες μέρες ξεκινούν με χαμόγελο, καφέ και Mad Radio 106,2! Η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου δίνει το πιο φωτεινό «καλημέρα» του Σαββατοκύριακου, μετατρέποντας το πρωινό σε μικρή γιορτή γεμάτη μουσική, θετική ενέργεια και καλή διάθεση. Είτε είσαι στο δρόμο, στη δουλειά ή ακόμα χουζουρεύεις στο κρεβάτι, σε ανεβάζει στη σωστή συχνότητα, αυτή της χαράς!

Μαζί με την ξεχωριστή της παρέα, η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου φέρνει στον αέρα όλα όσα μας απασχόλησαν και μας κέντρισαν το ενδιαφέρον μέσα στην εβδομάδα, από τα πιο viral trends και εντυπωσιακές εμφανίσεις μέχρι τις αγαπημένες μουσικές στιγμές και τα πιο fun νέα, όλα από το Mad.gr. Με pop αισθητική, ανεβασμένη διάθεση και μια δόση χιούμορ, τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο Mad Radio 106,2 γίνονται το απόλυτο boost για να ξεκινήσεις το Σάββατο από τις 9 έως τις 11 και την Κυριακή από τις 10 έως τις 12 με χαρά και θετική ενέργεια.

Αυτό το Σάββατο, στην πρεμιέρα της εκπομπής, καλεσμένη ήταν η Νίνα Μαζάνη, η φωνή πίσω από το viral τραγούδι του TikTok «Είναι εντάξει μαζί μου». Η καλλιτέχνιδα έχει κερδίσει το κοινό με τα μοναδικά της covers αγαπημένων τραγουδιών, τα οποία μοιράζεται στον λογαριασμό της στο TikTok, ενώ παράλληλα έχει χαρίσει τη φωνή της σε αγαπημένους χαρακτήρες ταινιών της Disney, όπως το «Lion King» (2019), το «Encanto» (2021) και το «Wish» (2023).

Η ιδιαίτερη χροιά της, η βραχνάδα και η ενέργεια που μεταδίδει σε κάθε εμφάνιση συνδυάζονται με τη γνώση της στην ελληνική νοηματική γλώσσα, αναδεικνύοντας παράλληλα την ευαισθητοποίησή της και τη διάθεσή της να κάνει τη μουσική προσβάσιμη σε όλους.

Η φωνή πίσω από το πιο γλυκό TikTok trend

Με τη Νίνα Μαζάνη ως καλεσμένη, η συζήτηση δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει με κανένα άλλο θέμα πέρα από το TikTok και το viral trend που προέκυψε με αφορμή το ντουέτο της με τον Papazo, το «Είναι εντάξει μαζί μου». Λίγους μήνες πριν, το FYP όλων ήταν γεμάτο με βίντεο ζευγαριών που χρησιμοποιούσαν τον ήχο για να δείξουν πόσα χρόνια είναι μαζί, κάνοντας το κομμάτι απόλυτα αναγνωρίσιμο και αγαπητό.

Η ίδια αποκάλυψε ότι για εκείνη το τραγούδι είναι μια πολύ προσωπική υπόθεση. «Όλοι έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση που θέλουμε να υποστηρίξουμε τον άνθρωπό μας και να είμαστε εκεί όπως είναι», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν χρειάζεται να αφορά απαραίτητα σχέση, αλλά πρόκειται για μια γλυκιά δήλωση προς κάθε αγαπημένο μας πρόσωπο.

Η κληρονομιά της μουσικής του Σαββόπουλου

Η ίδια εξομολογήθηκε ότι της άρεσε πολύ το trend στο TikTok και δεν περίμενε ποτέ ότι θα γίνει viral. «Έγινε μετά και anti-trend με πολλούς να βγάζουν βίντεο με χλωρίνες και να λένε ότι δεν αντέχουν άλλο», ανέφερε, «όπως και να έχει, μου φάνηκε αστείο γιατί έχει πάει τόσο καλά και απλά ο κόσμος δεν αντέχει να το ακούει άλλο πια».

Η συζήτησε έφτασε και στην δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου. «Όταν το έμαθα, ξεκίνησα να ακούω τα τραγούδια του και αμέσως ένιωσα μια γλυκόπικρη χαρά για την παρακαταθήκη του», είπε αρχικά. Παρά τη θλίψη, εκείνη επέλεξε να το δει μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, αυτό της γεμάτης ζωής και της αγάπης που δέχτηκε από ολόκληρη την Ελλάδα. Μάλιστα, συμπλήρωσε: «Όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα παραμένει ζωντανός μέσα από τα τραγούδια του. Ακόμα και τα μωρά που θα γεννηθούν τώρα θα μεγαλώσουν με τη μουσική του».

Όπου υπάρχει trend… η Νίνα Μαζάνη πάει αλλού!

Η κουβέντα γύρισε και πάλι στο TikTok, αυτή τη φορά με αφορμή ένα νέο viral μουσικό trend που έχει ξεκινήσει από την anime ταινία του Netflix «KPop Demon Hunters», η οποία έχει ήδη σπάσει κάθε ρεκόρ. Η αφορμή για την ερώτηση που ακολούθησε ήταν η είδηση ότι η Hasbro πρόκειται να κυκλοφορήσει κούκλες εμπνευσμένες από τους χαρακτήρες της ταινίας.

«Όπου βλέπω τάση, συνήθως είμαι απέναντι», σχολίασε γελώντας η Νίνα Μαζάνη, εξηγώντας πως, αν και έχει ακούσει παντού για το συγκεκριμένο trend, δεν έχει τύχει να το δει η ίδια. Παραδέχτηκε πως δεν την ενθουσιάζει να ακολουθεί ό,τι είναι “της μόδας”, αφού, όπως είπε, δεν της αρέσει να κάνει το ίδιο πράγμα την ίδια στιγμή με όλους. «Δεν θέλω να το δοκιμάσω και να απογοητευτώ», πρόσθεσε με ειλικρίνεια, δείχνοντας πως προτιμά να παραμένει αυθεντική και να κινείται με τον δικό της ρυθμό.

Marcello ή Gabriel; Ιδού η απορία

Η πέμπτη σεζόν του «Emily in Paris» επιστρέφει πιο ανατρεπτική από ποτέ στις 18 Δεκεμβρίου, και το πρώτο teaser μόλις κυκλοφόρησε. Αυτή τη φορά, η Emily αφήνει πίσω της το Παρίσι και μεταφέρεται στη Ρώμη, εκεί όπου η αγάπη, οι σχέσεις και οι εκπλήξεις γράφονται ξανά από την αρχή. Ωστόσο, ένα ερώτημα συνεχίζει να αιωρείται και να διχάζει το κοινό: Marcello ή Gabriel;

Αυτό ακριβώς το δίλημμα έθεσε και η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου στη Νίνα Μαζάνη, με εκείνη να απαντά γελώντας: «Ο Gabriel με είχε κερδίσει στην αρχή, είναι κι αυτό το αγγελικό του στιλ, αλλά μετά λίγο με κούρασε. Νομίζω πως αν τον είχα στην πραγματικότητα, θα έτρωγα στο εστιατόριό του και θα τον είχα βάλει friendzone».

Η φιλανθρωπία ως στάση ζωής

Την περασμένη εβδομάδα, δύο γυναίκες-σύμβολα συγκίνησαν με τις πράξεις τους: η Taylor Swift δώρισε 100.000 δολάρια σε μια 2χρονη θαυμάστριά της που παλεύει με τον καρκίνο, ενώ η Michelle Obama πρόσφερε 2,5 εκατομμύρια δολάρια για την εκπαίδευση κοριτσιών παγκοσμίως μέσω της πρωτοβουλίας Girls Opportunity Alliance.

Με αφορμή αυτές τις κινήσεις, η Νίνα Μαζάνη μίλησε για τη δική της οπτική γύρω από τη φιλανθρωπία, λέγοντας πως θα ήθελε στο μέλλον να μπορεί να κάνει φιλανθρωπικές συναυλίες και να βοηθά άτομα που το έχουν ανάγκη. Τόνισε πως είναι ευαισθητοποιημένη με όλα τα κοινωνικά ζητήματα και ότι η φιλανθρωπία για εκείνη είναι στάση ζωής. Όπως είπε, το ίδιο σημαντικό είναι να κάνεις έναν έρανο, να μην παρκάρεις εκεί που δεν πρέπει ή να μην κάνεις bullying.

Το real talk της διατροφής

Το κομμάτι της διατροφής «έπεσε» στο τραπέζι με αφορμή μια πρόσφατη έρευνα που υποστηρίζει πως σημασία δεν έχει τόσο το τι τρως, αλλά το πότε. Η ίδια παραδέχτηκε πως, παρότι γνωρίζει πολλά γύρω από τη σωστή διατροφή, δυσκολεύεται να τηρήσει τους κανόνες. «Η διατροφή μου είναι πάντα σε προσοχή και μετά… χάνεται. Ξέρω τι πρέπει να κάνω, αλλά οι ώρες είναι το πρόβλημά μου», είπε με ειλικρίνεια. Όπως εξομολογήθηκε, έχει περάσει φάσεις με κακό ύπνο με καούρες, όμως το τελευταίο διάστημα που τρώει πιο ελαφριά το βράδυ, κοιμάται πολύ καλύτερα.

Όσα περιμένουμε από τη Νίνα Μαζάνη

Η συζήτηση έκλεισε με τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα και τα σχέδια για τη νέα σεζόν. Η Νίνα Μαζάνη αποκάλυψε πως αυτόν τον χειμώνα ετοιμάζει τον δεύτερο δίσκο της, έχοντας ήδη μπει στο στούντιο με έναν πιο ώριμο και δημιουργικό τρόπο. Γράφει η ίδια τους στίχους, διαμορφώνοντας έναν ήχο με πιο προσωπική ταυτότητα και ξεκάθαρη καλλιτεχνική κατεύθυνση.

Παράλληλα, θα εμφανίζεται στο Nox Athens στο πλευρό του Τάκη Ζαχαράτου και της Έλενας Παπαρίζου, σε ένα πρόγραμμα που αναμένεται να συνδυάζει ένταση, χιούμορ και εντυπωσιακές μουσικές στιγμές.

Όσο για τη σκηνή, στις 3 Νοεμβρίου θα τη δούμε στον Σταυρό του Νότου, σε ένα live που η ίδια περιγράφει ως βαθιά προσωπικό. Μαζί της θα βρίσκεται ο Χρήστος Σκόνδρας με μπουζούκι και μαντολίνο, σε μια εμφάνιση όπου πειραματίζεται, δοκιμάζει νέα πράγματα και διευρύνει τα καλλιτεχνικά της όρια, προσθέτοντας φρέσκα ακούσματα στο ρεπερτόριό της. «Αν μου έλεγε κάποιος έναν χρόνο πριν ότι θα είχα μπουζούκι στα κομμάτια μου, δεν θα τον πίστευα», αποκάλυψε.

Όσο για τη Eurovision, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Δεν θα πάω Eurovision ακόμα. Θέλω πρώτα ο κόσμος να δει ότι έχω ένα ολοκληρωμένο έργο και να μπορώ να δώσω το καλύτερο δυνατό».

