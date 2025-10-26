MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Υγεία 26.10.2025

Ξεχνάς να πίνεις νερό τον χειμώνα; 7 τρόποι για να το κάνεις καθημερινή συνήθεια

Ξεχνάς να πίνεις νερό τον χειμώνα; 7 τρόποι για να το κάνεις καθημερινή συνήθεια
Ένας απλός οδηγός για να βάλεις περισσότερο νερό στη ζωή σου, χωρίς πίεση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η ενυδάτωση είναι βασικό κομμάτι της ευεξίας μας, αλλά πόσες φορές έχεις πει «ξέχασα να πιω νερό σήμερα»; Αν σου συμβαίνει συχνά, δεν είσαι η μόνη. Ανάμεσα σε υποχρεώσεις, δουλειά, μετακινήσεις και multitasking, το να πίνεις την απαραίτητη ποσότητα νερού μέσα στην ημέρα μπορεί να μοιάζει πιο δύσκολο απ’ όσο θα έπρεπε.

Το hydration challenge είναι μια τάση που έγινε viral στα social media, με στόχο να σε βοηθήσει να πίνεις πιο συνειδητά νερό μέσα στην ημέρα, χωρίς πίεση, χωρίς εφαρμογές και χωρίς να σε αγχώνει.

Ξεχνάς να πίνεις νερό τον χειμώνα; 7 τρόποι για να το κάνεις καθημερινή συνήθεια
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου

Γιατί είναι τόσο σημαντικό το νερό;

Το σώμα μας αποτελείται κατά 60% από νερό. Η επαρκής ενυδάτωση συμβάλλει:

  • Στη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου
  • Στην καλή κυκλοφορία του αίματος
  • Στην υγεία του δέρματος
  • Στην πέψη και τον μεταβολισμό
  • Στην ενέργεια και τη συγκέντρωση μέσα στην ημέρα
  • Και φυσικά, σε κάνει να νιώθεις πιο «καθαρή» εσωτερικά, λιγότερο φουσκωμένη και πιο ζωντανή.

Πόσο νερό πρέπει να πίνεις καθημερινά;

Γενικά, η σύσταση είναι 8 ποτήρια την ημέρα ή περίπου 2 λίτρα, ανάλογα με το βάρος, την ηλικία, την άσκηση και το περιβάλλον. Αν γυμνάζεσαι ή κάνει ζέστη, οι ανάγκες σου αυξάνονται.

Ξεχνάς να πίνεις νερό τον χειμώνα; 7 τρόποι για να το κάνεις καθημερινή συνήθεια
Pinterest.com

Tips για να μη ξεχνάς να πίνεις νερό

Αν δυσκολεύεσαι, αυτά τα μικρά tricks θα σε βοηθήσουν:

1. Ξεκίνα τη μέρα σου με ένα ποτήρι νερό

Αμέσως μετά το ξύπνημα. Είναι ο πιο απλός τρόπος να ξυπνήσεις το σώμα σου.

2. Έχε πάντα μαζί σου ένα παγούρι

Το να βλέπεις το νερό μπροστά σου σε ωθεί να πίνεις περισσότερο. Προτίμησε ένα θερμός ή παγούρι με ένδειξη ml.

Νερό
www.pinterest.com

3. Βάλε ειδοποιήσεις στο κινητό

Ακόμα και μία κάθε 2-3 ώρες αρκεί για να σε «τσιγκλήσει».

4. Βάλε γεύσεις 

Αν το σκέτο νερό σε κουράζει, βάλε λίγο λεμόνι, αγγούρι, δυόσμο ή φρούτα για φυσική γεύση.

Ξεχνάς να πίνεις νερό τον χειμώνα; 7 τρόποι για να το κάνεις καθημερινή συνήθεια
Pinterest.com

5. Εφάρμοσε τον κανόνα «1 ποτήρι ανά δραστηριότητα»

Π.χ. 1 ποτήρι πριν τον καφέ, 1 πριν το φαγητό, 1 αφού τελειώσεις ένα call ή meeting.

6. Κατέβασε app παρακολούθησης

Υπάρχουν εφαρμογές που σου υπενθυμίζουν πότε να πιεις, καταγράφουν την ποσότητα και σε ενθαρρύνουν με μικρές ειδοποιήσεις (π.χ. WaterMinder, Plant Nanny, Daily Water Tracker).

Mini hydration challenge για 7 μέρες

Αν θες να μπεις στο mood και να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου:

  • Μέρα 1: Ξεκίνα και τελείωσε τη μέρα σου με ένα ποτήρι νερό
  • Μέρα 2: Πιες 1 ποτήρι πριν από κάθε γεύμα
  • Μέρα 3: Πρόσθεσε φυσική γεύση (λεμόνι, φρούτα)
  • Μέρα 4: Πιες 2 λίτρα και κράτησε σημειώσεις
  • Μέρα 5: Χρησιμοποίησε εφαρμογή ή ειδοποιήσεις
  • Μέρα 6: Δοκίμασε νερό με ηλεκτρολύτες (ειδικά αν ιδρώνεις πολύ)
  • Μέρα 7: Κάνε ανακεφαλαίωση – πώς νιώθεις;
Ξεχνάς να πίνεις νερό τον χειμώνα; 7 τρόποι για να το κάνεις καθημερινή συνήθεια
Pinterest.com

Το να πίνεις περισσότερο νερό δεν χρειάζεται να γίνει… αγγαρεία. Με λίγη συνέπεια και μικρές έξυπνες κινήσεις, μπορείς να βάλεις την ενυδάτωση στη ρουτίνα σου εύκολα και ευχάριστα. Και το καλύτερο; Θα δεις αποτελέσματα στο σώμα, την ενέργεια και τη διάθεσή σου πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζεις.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Δουλεύεις από το σπίτι; 4+1 τρόποι για να γίνει το σαλόνι σου το απόλυτο workspace

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

tips Νερό ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου συναντά τη Νίνα Μαζάνη στο Mad Radio 106,2

H Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου συναντά τη Νίνα Μαζάνη στο Mad Radio 106,2

26.10.2025
Επόμενο
Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε την πιο διαχρονική απόχρωση για το φθινοπωρινό της μανικιούρ

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε την πιο διαχρονική απόχρωση για το φθινοπωρινό της μανικιούρ

26.10.2025

Δες επίσης

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε την πιο διαχρονική απόχρωση για το φθινοπωρινό της μανικιούρ
Beauty

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε την πιο διαχρονική απόχρωση για το φθινοπωρινό της μανικιούρ

26.10.2025
Το beauty προϊόν που θα σε σώσει από τα σκασμένα χείλη αυτόν τον χειμώνα
Beauty

Το beauty προϊόν που θα σε σώσει από τα σκασμένα χείλη αυτόν τον χειμώνα

26.10.2025
Αυτές είναι οι 5 τάσεις στα παπούτσια στις οποίες ορκίζεται η Gen Z
Fashion

Αυτές είναι οι 5 τάσεις στα παπούτσια στις οποίες ορκίζεται η Gen Z

26.10.2025
Από γλυκά φαντάσματα μέχρι αίμα φράουλας: Το Halloween food guide που θα λατρέψεις
Food

Από γλυκά φαντάσματα μέχρι αίμα φράουλας: Το Halloween food guide που θα λατρέψεις

25.10.2025
Ανυπομονησία στο full! Τα ζώδια που μετράνε από τώρα αντίστροφα για τα Χριστούγεννα
Life

Ανυπομονησία στο full! Τα ζώδια που μετράνε από τώρα αντίστροφα για τα Χριστούγεννα

25.10.2025
Bye ταπετσαρία! Αυτή η τάση κάνει τους τοίχους να «μιλάνε»
Life

Bye ταπετσαρία! Αυτή η τάση κάνει τους τοίχους να «μιλάνε»

25.10.2025
Απαλό δέρμα χωρίς σπυράκια: Ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιείς το ξυραφάκι
Life

Απαλό δέρμα χωρίς σπυράκια: Ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιείς το ξυραφάκι

25.10.2025
Πώς να προσαρμοστείς στη χειμερινή ώρα χωρίς να χαλάσει η διάθεσή σου
Life

Πώς να προσαρμοστείς στη χειμερινή ώρα χωρίς να χαλάσει η διάθεσή σου

25.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών: Αν οι διάσημοι ήταν είδη pasta – Ποιος θα ήταν ο George Clooney και ποια η Dua Lipa
Food

Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών: Αν οι διάσημοι ήταν είδη pasta – Ποιος θα ήταν ο George Clooney και ποια η Dua Lipa

25.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής