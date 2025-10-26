MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 26.10.2025

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε την πιο διαχρονική απόχρωση για το φθινοπωρινό της μανικιούρ

Η Σίσσυ Χρηστίδου επαναπροσδιορίζει το μαύρο μανικιούρ, μετατρέποντάς το σε σύμβολο κομψότητας και φινέτσας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Σίσσυ Χρηστίδου δεν χρειάζεται συστάσεις για το στιλ της. Τα έντονα κόκκινα μαλλιά της έχουν γίνει η «υπογραφή» της, όμως η παρουσιάστρια ξέρει πως η δύναμη της ομορφιάς κρύβεται στις μικρές λεπτομέρειες. Τα νύχια της αποτελούν συχνά το πεδίο για πειραματισμό, με αποχρώσεις που ανανεώνουν και δίνουν χαρακτήρα σε κάθε εμφάνισή της.

Πρόσφατα, επέλεξε ένα μανικιούρ που αποπνέει κομψότητα και δυναμισμό: ένα απόλυτο μαύρο χρώμα, σε αμυγδαλωτό σχήμα που αναδεικνύει τη θηλυκότητα των χεριών.

Η επιλογή αυτή συνδυάζει το διαχρονικό με το μοντέρνο, μετατρέποντας ένα απλό χρώμα σε καθαρή δήλωση στιλ. Το μυστικό για να παραμείνει το look φρέσκο και λαμπερό είναι η σωστή φροντίδα των νυχιών και των επωνυχίων, το τακτικό λιμάρισμα και η χρήση ενυδατικών προϊόντων.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μανικιούρ που φαίνεται φυσικό αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό, εύκολο να υιοθετηθεί από κάθε γυναίκα και κατάλληλο για κάθε περίσταση. Με το συγκεκριμένο look, η Σίσσυ Χρηστίδου αποδεικνύει πως η κομψότητα βρίσκεται πάντα στις λεπτομέρειες και ότι ένα καλά περιποιημένο μανικιούρ μπορεί να αναβαθμίσει ολόκληρη την εικόνα.

