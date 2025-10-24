Οι Top 5 επιλογές τραγουδιών κάθε ραδιοφωνικού παραγωγού του Mad Radio 106.2 που δεν πρέπει να χάσεις

Το Mad Radio 106.2 έκανε δυναμική επιστροφή στην ελληνική ραδιοφωνική σκηνή, με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα και dream team που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική ακρόαση. Από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του σταθμού έπιασαν το μικρόφωνο, φέρνοντας μαζί τους το πάθος τους για τη μουσική και το δικό τους ξεχωριστό στίγμα.

Από πρωινές εκπομπές γεμάτες ενέργεια μέχρι βραδιές με πιο χαλαρούς ήχους, το Mad Radio 106.2 προσφέρει στους ακροατές του μια πλήρη γκάμα επιλογών, με έμφαση σε νέα κομμάτια αλλά και διαχρονικές επιτυχίες. Και όπως κάθε καλός ραδιοφωνικός σταθμός, το μυστικό βρίσκεται στους παραγωγούς του, αυτοί που επιλέγουν, προτείνουν και δημιουργούν την ατμόσφαιρα κάθε ώρα της μέρας.

Για να γιορτάσουμε λοιπόν αυτή την επιστροφή, συγκεντρώσαμε τα Top 5 τραγούδια που ξεχώρισαν από κάθε παραγωγό, κομμάτια που δεν πρέπει να χάσεις, είτε είσαι φαν του ραδιοφώνου είτε απλά αγαπάς τη μουσική.

Γιάννης Τουμπάνος:

Ο Γιάννης γνωστός για το ανεβαστικό του ύφος και τη γνώση του στη μουσική σκηνή, μοιράζεται μαζί μας κομμάτια που σε ταξιδεύουν και σε γεμίζουν θετική ενέργεια. Από δυναμικά beats μέχρι μελωδίες που αγγίζουν την ψυχή, αυτά είναι τα αγαπημένα του κομμάτια.

Lady Gaga – The Dead Dance Ed Sheeran – Azizam Pan Pan – Ανισόπεδη Ντίσκο Tayna, Marshmello & Ukay – Si Ai Moblack, Salif Keita, Benja (NL), Franc Fala ft. Cesaria Evora – Yamore

Αντιγόνη Βιντιάδη

Η Αντιγόνη έχει την ικανότητα να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και γοητείας μέσα από τις επιλογές της. Τα κομμάτια της είναι ιδανικά για νυχτερινές βόλτες και στιγμές που θέλεις να χαθείς στη μουσική.

Teddy Swims – Bad Dreams David Guetta Feat. Kid Cudi – Memories Vanco ft. Aya – Ma Tnsani (Yalla Habibi) David Guetta & Sia – Beautiful People Ed Sheeran – Sapphire

Φαίη Βώκου

Με το χαμόγελο και την ενέργειά της, η Φαίη επιλέγει τραγούδια που σε κάνουν να θέλεις να χορέψεις, να τραγουδήσεις και να νιώσεις τη ζωή πιο έντονα. Η λίστα της είναι ένα καλοφτιαγμένο soundtrack για κάθε στιγμή της ημέρας.

Calvin Harris, Clementine Douglas – Blessings Teddy Swims – Bad Dreams Lady Gaga – The Dead Dance Zerb, Ty Dolla $ign, Wiz Khalifa – Location The Weeknd – Starboy

Πέτρος Τριανταφύλλου

Ο Πέτρος φέρνει μια πιο «ψαγμένη» μουσική πλευρά. Οι επιλογές του δίνουν χώρο στη μουσική να εκφράσει συναισθήματα και να δημιουργήσει μια μοναδική εμπειρία ακρόασης.

Calvin Harris, Clementine Douglas – Blessings David Guetta, Teddy Swims, Tones and I – Gone Gone Gone Benson Boone – Sorry I’m Here For Someone Else Teddy Swims – Bad Dreams Ravyn Lenae – Love Me Not

Κατερίνα Ψύχα

Η Κατερίνα συνδυάζει το σύγχρονο με το κλασικό, προσφέροντας τραγούδια που αγαπιούνται από όλο το κοινό. Η playlist της είναι η τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε mainstream pop και διαχρονικά ελληνικά hits.

ROSÉ & Bruno Mars – APT. MOLIY, Shenseea, Skillibeng, Silent Addy – Shake It To The Max Ελένη Φουρέιρα – Alleluia Αναστασία – Φιλικά Stavento feat. Helena Paparizou – Μέσα σου

Γιάννης Χατζηγεωργίου

Ο Γιάννης έχει αδυναμία σε κομμάτια με δυνατή παραγωγή και γεμάτα συναίσθημα. Οι μουσικές του επιλογές έχουν ένταση, πάθος και στυλ που σε κρατάνε κολλημένο στον ήχο.

Edward Maya x Valentino Indy x Klavdia – Back to Blue Switch Disco, Tones And I – HIDEAWAY ROSÉ & Bruno Mars – APT. Lady Gaga – The Dead Dance Mark Ronson – Nothing Breaks Like a Heart ft. Miley Cyrus

Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου

Η Νατάσσα αγαπά τις μελωδίες που αγγίζουν την καρδιά και τη φωνή που αφηγείται μια ιστορία. Οι επιλογές της σε προσκαλούν σε ένα ταξίδι μέσα από ήχους γεμάτους συναίσθημα και βάθος.

Ελένη Φουρέιρα – Alleluia Lady Gaga – The Dead Dance MK – Dior ft. Chrystal Γιώργος Σαμπάνης – Αν δεν έρθεις εσύ Teddy Swims – Hammer to the heart

Το Mad Radio 106.2 είναι πια εδώ για να γεμίσει τις μέρες και τις νύχτες μας με μουσικές που αγαπάμε και νέες που ανακαλύπτουμε. Οι παραγωγοί του σταθμού είναι οι οδηγοί μας σε αυτό το μουσικό ταξίδι, φέρνοντας κάθε φορά μοναδικές προτάσεις και διαφορετικά vibes. Είσαι έτοιμος να βρεις το δικό σου αγαπημένο κομμάτι από αυτές τις λίστες; Άνοιξε το ραδιόφωνό σου, πάτα play και αφέσου στη μαγεία της μουσικής του Mad Radio 106.2!

