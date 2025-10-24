MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Radio & Podcast 24.10.2025

Οι Top 5 επιλογές τραγουδιών κάθε ραδιοφωνικού παραγωγού του Mad Radio 106.2 που δεν πρέπει να χάσεις

Οι παραγωγοί του Mad Radio 106.2 σε καλούν να ανακαλύψεις τους ήχους που αγαπούν και προτείνουν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Mad Radio 106.2 έκανε δυναμική επιστροφή στην ελληνική ραδιοφωνική σκηνή, με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα και dream team που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική ακρόαση. Από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του σταθμού έπιασαν το μικρόφωνο, φέρνοντας μαζί τους το πάθος τους για τη μουσική και το δικό τους ξεχωριστό στίγμα.

Από πρωινές εκπομπές γεμάτες ενέργεια μέχρι βραδιές με πιο χαλαρούς ήχους, το Mad Radio 106.2 προσφέρει στους ακροατές του μια πλήρη γκάμα επιλογών, με έμφαση σε νέα κομμάτια αλλά και διαχρονικές επιτυχίες. Και όπως κάθε καλός ραδιοφωνικός σταθμός, το μυστικό βρίσκεται στους παραγωγούς του, αυτοί που επιλέγουν, προτείνουν και δημιουργούν την ατμόσφαιρα κάθε ώρα της μέρας.

Διάβασε επίσης: Το Mad Radio 106.2 επέστρεψε! Γνώρισε την dream team της νέας σεζόν

Για να γιορτάσουμε λοιπόν αυτή την επιστροφή, συγκεντρώσαμε τα Top 5 τραγούδια που ξεχώρισαν από κάθε παραγωγό, κομμάτια που δεν πρέπει να χάσεις, είτε είσαι φαν του ραδιοφώνου είτε απλά αγαπάς τη μουσική.

Γιάννης Τουμπάνος:

Ο Γιάννης γνωστός για το ανεβαστικό του ύφος και τη γνώση του στη μουσική σκηνή, μοιράζεται μαζί μας κομμάτια που σε ταξιδεύουν και σε γεμίζουν θετική ενέργεια. Από δυναμικά beats μέχρι μελωδίες που αγγίζουν την ψυχή, αυτά είναι τα αγαπημένα του κομμάτια.

  1. Lady Gaga – The Dead Dance
  2. Ed Sheeran – Azizam
  3. Pan Pan – Ανισόπεδη Ντίσκο
  4. Tayna, Marshmello & Ukay – Si Ai
  5. Moblack, Salif Keita, Benja (NL), Franc Fala ft. Cesaria Evora – Yamore

Αντιγόνη Βιντιάδη

Η Αντιγόνη έχει την ικανότητα να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και γοητείας μέσα από τις επιλογές της. Τα κομμάτια της είναι ιδανικά για νυχτερινές βόλτες και στιγμές που θέλεις να χαθείς στη μουσική.

  1. Teddy Swims – Bad Dreams
  2. David Guetta Feat. Kid Cudi – Memories
  3. Vanco ft. Aya – Ma Tnsani (Yalla Habibi)
  4. David Guetta & Sia – Beautiful People
  5. Ed Sheeran – Sapphire

Φαίη Βώκου

Με το χαμόγελο και την ενέργειά της, η Φαίη επιλέγει τραγούδια που σε κάνουν να θέλεις να χορέψεις, να τραγουδήσεις και να νιώσεις τη ζωή πιο έντονα. Η λίστα της είναι ένα καλοφτιαγμένο soundtrack για κάθε στιγμή της ημέρας.

  1. Calvin Harris, Clementine Douglas – Blessings
  2. Teddy Swims – Bad Dreams
  3. Lady Gaga – The Dead Dance
  4. Zerb, Ty Dolla $ign, Wiz Khalifa – Location
  5. The Weeknd – Starboy

Πέτρος Τριανταφύλλου

Ο Πέτρος φέρνει μια πιο «ψαγμένη» μουσική πλευρά. Οι επιλογές του δίνουν χώρο στη μουσική να εκφράσει συναισθήματα και να δημιουργήσει μια μοναδική εμπειρία ακρόασης.

  1. Calvin Harris, Clementine Douglas – Blessings
  2. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I – Gone Gone Gone
  3. Benson Boone – Sorry I’m Here For Someone Else
  4. Teddy Swims – Bad Dreams
  5. Ravyn Lenae – Love Me Not

Κατερίνα Ψύχα

Η Κατερίνα συνδυάζει το σύγχρονο με το κλασικό, προσφέροντας τραγούδια που αγαπιούνται από όλο το κοινό. Η playlist της είναι η τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε mainstream pop και διαχρονικά ελληνικά hits.

  1. ROSÉ & Bruno Mars – APT.
  2. MOLIY, Shenseea, Skillibeng, Silent Addy – Shake It To The Max
  3. Ελένη Φουρέιρα – Alleluia
  4. Αναστασία – Φιλικά
  5. Stavento feat. Helena Paparizou – Μέσα σου

Γιάννης Χατζηγεωργίου

Ο Γιάννης έχει αδυναμία σε κομμάτια με δυνατή παραγωγή και γεμάτα συναίσθημα. Οι μουσικές του επιλογές έχουν ένταση, πάθος και στυλ που σε κρατάνε κολλημένο στον ήχο.

  1. Edward Maya x Valentino Indy x Klavdia – Back to Blue
  2. Switch Disco, Tones And I – HIDEAWAY
  3. ROSÉ & Bruno Mars – APT.
  4. Lady Gaga – The Dead Dance
  5. Mark Ronson – Nothing Breaks Like a Heart ft. Miley Cyrus

Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου

Η Νατάσσα αγαπά τις μελωδίες που αγγίζουν την καρδιά και τη φωνή που αφηγείται μια ιστορία. Οι επιλογές της σε προσκαλούν σε ένα ταξίδι μέσα από ήχους γεμάτους συναίσθημα και βάθος.

  1. Ελένη Φουρέιρα – Alleluia
  2. Lady Gaga – The Dead Dance
  3. MK – Dior ft. Chrystal
  4. Γιώργος Σαμπάνης – Αν δεν έρθεις εσύ
  5. Teddy Swims – Hammer to the heart

Το Mad Radio 106.2 είναι πια εδώ για να γεμίσει τις μέρες και τις νύχτες μας με μουσικές που αγαπάμε και νέες που ανακαλύπτουμε. Οι παραγωγοί του σταθμού είναι οι οδηγοί μας σε αυτό το μουσικό ταξίδι, φέρνοντας κάθε φορά μοναδικές προτάσεις και διαφορετικά vibes. Είσαι έτοιμος να βρεις το δικό σου αγαπημένο κομμάτι από αυτές τις λίστες; Άνοιξε το ραδιόφωνό σου, πάτα play και αφέσου στη μαγεία της μουσικής του Mad Radio 106.2!

Διάβασε επίσης: To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

mad radio 106.2 Ραδιόφωνα ραδιοφωνικοί παραγωγοί τραγούδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Double Cleansing: Το trick που θα αλλάξει τον βραδινό σου καθαρισμό

Double Cleansing: Το trick που θα αλλάξει τον βραδινό σου καθαρισμό

24.10.2025
Επόμενο
Eurovision meets MadWalk: Οι stars που έφεραν τη μαγεία της μεγάλης σκηνής στο fashion show

Eurovision meets MadWalk: Οι stars που έφεραν τη μαγεία της μεγάλης σκηνής στο fashion show

24.10.2025

Δες επίσης

Το Σόι Σου: Τι κρύβει μέσα η τσάντα της Σάντρας
Social & Tech

Το Σόι Σου: Τι κρύβει μέσα η τσάντα της Σάντρας

21.10.2025
Robbery-core: Το TikTok γεμίζει με memes από τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου
Social & Tech

Robbery-core: Το TikTok γεμίζει με memes από τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου

21.10.2025
MAD Radio 106.2: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα
Radio & Podcast

MAD Radio 106.2: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα

20.10.2025
Το Mad Radio 106.2 επέστρεψε! Γνώρισε την dream team της νέας σεζόν
Radio & Podcast

Το Mad Radio 106.2 επέστρεψε! Γνώρισε την dream team της νέας σεζόν

20.10.2025
Οι Έλληνες celebrities μπαίνουν στο πιο fun AI trend και φωτογραφίζονται με τα αγαπημένα τους icons
Social & Tech

Οι Έλληνες celebrities μπαίνουν στο πιο fun AI trend και φωτογραφίζονται με τα αγαπημένα τους icons

20.10.2025
Κανόνας 3×3: Το wellness trend που κάνει θραύση στο TikTok
Social & Tech

Κανόνας 3×3: Το wellness trend που κάνει θραύση στο TikTok

18.10.2025
Αλλάζουν όλα στο Gmail: Η νέα λειτουργία ΑΙ που φέρνει αντιδράσεις
Social & Tech

Αλλάζουν όλα στο Gmail: Η νέα λειτουργία ΑΙ που φέρνει αντιδράσεις

09.10.2025
Gen Z και Love Bombing: Όταν η αγάπη γίνεται χειριστικό εργαλείο
Social & Tech

Gen Z και Love Bombing: Όταν η αγάπη γίνεται χειριστικό εργαλείο

07.10.2025
Έρχονται τα Oscars του Instagram – Rings στους κορυφαίους creators
Social & Tech

Έρχονται τα Oscars του Instagram – Rings στους κορυφαίους creators

07.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής