Double Cleansing: Το trick που θα αλλάξει τον βραδινό σου καθαρισμό

Η περιποίηση του προσώπου ξεκινά πάντα από τη σωστή βάση. Όσο και αν αγαπάμε τις κρέμες, τα serums ή τα boosters, αν η επιδερμίδα δεν είναι καθαρή, τα υπόλοιπα προϊόντα δυσκολεύονται να απορροφηθούν. Τις τελευταίες σεζόν, μια τάση από την Κορεατική ρουτίνα περιποίησης έχει κερδίσει τους λάτρεις της ομορφιάς: η τεχνική του διπλού καθαρισμού. Πρόκειται για μια διαδικασία που υπόσχεται βαθύ καθαρισμό, λάμψη και υγιή όψη χωρίς να επιβαρύνει το δέρμα.

Με αυτόν τον τρόπο, απομακρύνονται όλα τα υπολείμματα μακιγιάζ, αντηλιακού και ρύπων, αφήνοντας το δέρμα έτοιμο να δεχθεί τα προϊόντα περιποίησης που ακολουθούν. Αποτελεί μια απλή συνήθεια που μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινή ρουτίνα και να αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα της επιδερμίδας.

Τι περιλαμβάνει η τεχνική

Η διαδικασία συνδυάζει δύο διαφορετικά βήματα. Στην πρώτη φάση χρησιμοποιείται ένα καθαριστικό με βάση το λάδι ή micellar νερό για να διαλυθούν οι λιπαρές ουσίες και τα υπολείμματα μακιγιάζ. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται ένα ήπιο καθαριστικό για να απομακρυνθούν οι υπόλοιποι ρύποι της ημέρας, χωρίς να ξηραίνεται ή να ερεθίζεται η επιδερμίδα.

Τα οφέλη για την επιδερμίδα

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ο βαθύς καθαρισμός που προσφέρει. Η επιδερμίδα όχι μόνο γίνεται πιο καθαρή, αλλά απορροφά και καλύτερα τα προϊόντα που ακολουθούν, όπως ενυδατικές κρέμες και serums. Το αποτέλεσμα είναι μια λαμπερή, ενυδατωμένη και υγιής όψη, ιδανική για καθημερινή φροντίδα ή για τη βραδινή σου ρουτίνα.

Για ποιον είναι κατάλληλη

Δεν είναι απαραίτητο για όλους. Όσοι φοράνε μακιγιάζ καθημερινά ή έχουν λιπαρό δέρμα, θα δουν μεγάλη διαφορά από την προσέγγιση αυτή. Αντίθετα, όσοι έχουν ξηρό ή ευαίσθητο δέρμα ή δεν χρησιμοποιούν μακιγιάζ συχνά, μπορούν να περιοριστούν σε ένα απλό ήπιο καθαριστικό, καθώς η έντονη διαδικασία μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή ερεθισμούς. Το μυστικό είναι να προσαρμόσεις τη μέθοδο στις ανάγκες της επιδερμίδας σου.

