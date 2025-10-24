MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 24.10.2025

Double Cleansing: Το trick που θα αλλάξει τον βραδινό σου καθαρισμό

skincare
Η μέθοδος που συνδυάζει δύο τύπους καθαριστικών για πιο βαθιά φροντίδα και λάμψη, ιδανική για καθημερινή ρουτίνα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η περιποίηση του προσώπου ξεκινά πάντα από τη σωστή βάση. Όσο και αν αγαπάμε τις κρέμες, τα serums ή τα boosters, αν η επιδερμίδα δεν είναι καθαρή, τα υπόλοιπα προϊόντα δυσκολεύονται να απορροφηθούν. Τις τελευταίες σεζόν, μια τάση από την Κορεατική ρουτίνα περιποίησης έχει κερδίσει τους λάτρεις της ομορφιάς: η τεχνική του διπλού καθαρισμού. Πρόκειται για μια διαδικασία που υπόσχεται βαθύ καθαρισμό, λάμψη και υγιή όψη χωρίς να επιβαρύνει το δέρμα.

Με αυτόν τον τρόπο, απομακρύνονται όλα τα υπολείμματα μακιγιάζ, αντηλιακού και ρύπων, αφήνοντας το δέρμα έτοιμο να δεχθεί τα προϊόντα περιποίησης που ακολουθούν. Αποτελεί μια απλή συνήθεια που μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινή ρουτίνα και να αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα της επιδερμίδας.

serum_skincare
Pinterest

Διάβασε επίσης:

Τι περιλαμβάνει η τεχνική

Η διαδικασία συνδυάζει δύο διαφορετικά βήματα. Στην πρώτη φάση χρησιμοποιείται ένα καθαριστικό με βάση το λάδι ή micellar νερό για να διαλυθούν οι λιπαρές ουσίες και τα υπολείμματα μακιγιάζ. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται ένα ήπιο καθαριστικό για να απομακρυνθούν οι υπόλοιποι ρύποι της ημέρας, χωρίς να ξηραίνεται ή να ερεθίζεται η επιδερμίδα.

Τα οφέλη για την επιδερμίδα

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ο βαθύς καθαρισμός που προσφέρει. Η επιδερμίδα όχι μόνο γίνεται πιο καθαρή, αλλά απορροφά και καλύτερα τα προϊόντα που ακολουθούν, όπως ενυδατικές κρέμες και serums. Το αποτέλεσμα είναι μια λαμπερή, ενυδατωμένη και υγιής όψη, ιδανική για καθημερινή φροντίδα ή για τη βραδινή σου ρουτίνα.

skincare_spirakia
Pinterest

Για ποιον είναι κατάλληλη

Δεν είναι απαραίτητο για όλους. Όσοι φοράνε μακιγιάζ καθημερινά ή έχουν λιπαρό δέρμα, θα δουν μεγάλη διαφορά από την προσέγγιση αυτή. Αντίθετα, όσοι έχουν ξηρό ή ευαίσθητο δέρμα ή δεν χρησιμοποιούν μακιγιάζ συχνά, μπορούν να περιοριστούν σε ένα απλό ήπιο καθαριστικό, καθώς η έντονη διαδικασία μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή ερεθισμούς. Το μυστικό είναι να προσαρμόσεις τη μέθοδο στις ανάγκες της επιδερμίδας σου.

Διάβασε επίσης: Το spiced honey blonde είναι ό,τι πιο cozy μπορείς να θα δοκιμάσεις φέτος στα μαλλιά σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty skincare ομορφιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δεν είναι μόνο το ξύλο! Τα υλικά που ορίζουν τη χειμερινή διακόσμηση φέτος

Δεν είναι μόνο το ξύλο! Τα υλικά που ορίζουν τη χειμερινή διακόσμηση φέτος

24.10.2025
Επόμενο
Οι Top 5 επιλογές τραγουδιών κάθε ραδιοφωνικού παραγωγού του Mad Radio 106.2 που δεν πρέπει να χάσεις

Οι Top 5 επιλογές τραγουδιών κάθε ραδιοφωνικού παραγωγού του Mad Radio 106.2 που δεν πρέπει να χάσεις

24.10.2025

Δες επίσης

Η Βίκυ Καγιά έτοιμη να λάμψει ξανά στα MadWalk 2025 by Τhree Cents: «Κάθε χρονιά είναι σαν την πρώτη χρονιά»
Life

Η Βίκυ Καγιά έτοιμη να λάμψει ξανά στα MadWalk 2025 by Τhree Cents: «Κάθε χρονιά είναι σαν την πρώτη χρονιά»

24.10.2025
Eurovision meets MadWalk: Οι stars που έφεραν τη μαγεία της μεγάλης σκηνής στο fashion show
Life

Eurovision meets MadWalk: Οι stars που έφεραν τη μαγεία της μεγάλης σκηνής στο fashion show

24.10.2025
Δεν είναι μόνο το ξύλο! Τα υλικά που ορίζουν τη χειμερινή διακόσμηση φέτος
Life

Δεν είναι μόνο το ξύλο! Τα υλικά που ορίζουν τη χειμερινή διακόσμηση φέτος

24.10.2025
Από τη δουλειά στο after: Η pencil φούστα που λατρεύουν όλοι τώρα
Fashion

Από τη δουλειά στο after: Η pencil φούστα που λατρεύουν όλοι τώρα

24.10.2025
Τελειομανής, ψύχραιμος, αφοσιωμένος: 4+1 λόγοι που χρειάζεσαι έναν Παρθένο στη δουλειά σου
Life

Τελειομανής, ψύχραιμος, αφοσιωμένος: 4+1 λόγοι που χρειάζεσαι έναν Παρθένο στη δουλειά σου

23.10.2025
Το fitness ritual της επιτυχίας: Πώς να κάνεις τη γυμναστική συνήθεια και όχι αγγαρεία
Fitness

Το fitness ritual της επιτυχίας: Πώς να κάνεις τη γυμναστική συνήθεια και όχι αγγαρεία

23.10.2025
Η «πράσινη σούπα» που έγινε viral στο TikTok! Το detox φαγητό της Gen Z
Food

Η «πράσινη σούπα» που έγινε viral στο TikTok! Το detox φαγητό της Gen Z

23.10.2025
Ξεκαθαρίζεις τα καλλυντικά σου; Τα 3 πράγματα που πρέπει να πετάξεις χωρίς δεύτερη σκέψη
Life

Ξεκαθαρίζεις τα καλλυντικά σου; Τα 3 πράγματα που πρέπει να πετάξεις χωρίς δεύτερη σκέψη

23.10.2025
5 σημάδια που δείχνουν ότι είσαι κολλημένος στο friendzone
Life

5 σημάδια που δείχνουν ότι είσαι κολλημένος στο friendzone

23.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής