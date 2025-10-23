MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 23.10.2025

Η Emma Stone εντυπωσιάζει με Louis Vuitton φόρεμα στην πρεμιέρα του Bugonia

Η Emma Stone κλέβει την παράσταση στην πρεμιέρα του Bugonia με ένα αέρινο Louis Vuitton φόρεμα Άνοιξη 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Emma Stone έκλεψε την παράσταση χθες το βράδυ στην πρεμιέρα της νέας ταινίας Bugonia, στην οποία υποδύεται μια ισχυρή CEO που απάγεται από δύο άνδρες πεπεισμένους ότι είναι εξωγήινη. Για μια τόσο ιδιαίτερη και παράδοξη ιστορία, η ηθοποιός επέλεξε να κάνει στιλιστικό statement μέσα από ένα αέρινο φόρεμα Louis Vuitton, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ικανότητά της να συνδυάζει τη φήμη της στην μεγάλη οθόνη με κομψές εμφανίσεις υψηλής ραπτικής.

Με την απόλυτα μινιμαλιστική γραμμή του φορέματος και την υποδειγματική αίσθηση του στιλ, η Emma Stone κατάφερε να κερδίσει τα βλέμματα χωρίς υπερβολές, δείχνοντας ότι η κομψότητα είναι πάντα η καλύτερη επιλογή.

Διάβασε επίσης: Η Emma Stone μίλησε στα ελληνικά – Η έκπληξη στην πρεμιέρα της «Βουγονίας» στο Μέγαρο Μουσικής

Το φόρεμα, από τη συλλογή Άνοιξη 2026 του Louis Vuitton σε δημιουργία του Nicholas Ghesquière, αγκάλιαζε τη σιλουέτα της με empire waist και διακριτικό διάφανο ύφασμα. Τα γλυπτά πλισέ στη φούστα δημιουργούσαν κίνηση και αίσθηση fluidity σε κάθε βήμα της, ενώ το flipped updo ανέδειξε τη micro-bob κουπ της, υπόλοιπο από το ρόλο της στην ταινία. Το μακιγιάζ ήταν φυσικό και δροσερό, εστιάζοντας σε μια διακριτική λάμψη. Η ηθοποιός κράτησε τα αξεσουάρ στο ελάχιστο: διακριτικά σκουλαρίκια, λεπτό βραχιόλι και ένα χρυσό cocktail δαχτυλίδι, αφήνοντας το φόρεμα να κυριαρχεί στην εμφάνισή της.

Με αυτή την εμφάνιση, η Emma Stone απέδειξε ότι ακόμα και για τις πιο εκκεντρικές ταινίες, η κομψότητα και η μινιμαλιστική αισθητική παραμένουν αξεπέραστες αξίες πάνω στο κόκκινο χαλί. Η συνεργασία της με τον Ghesquière φαίνεται να είναι σημείο αναφοράς για κάθε της δημόσια εμφάνιση, προσφέροντας πάντα έναν συνδυασμό κομψότητας, φινέτσας και σύγχρονου στιλ.

Διάβασε επίσης: Η Emma Stone φέρνει στο Φεστιβάλ της Βενετίας την πιο hot τάση στις φούστες για το 2025

