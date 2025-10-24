Eurovision meets MadWalk: Οι stars που έφεραν τη μαγεία της μεγάλης σκηνής στο fashion show

Από iconic στιγμές έως φρέσκιες εμφανίσεις, οι αγαπημένοι σταρ της Eurovision έχουν φωτίσει τη σκηνή του MadWalk με το ταλέντο τους

Το MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει πιο εκρηκτικό από ποτέ, έτοιμο να ενώσει ξανά τη μόδα με τη μουσική σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, λάμψη και εκπλήξεις! Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do του Παλαιού Φαλήρου, η σκηνή θα ζωντανέψει με εκρηκτικές εμφανίσεις, μοναδικές ερμηνείες και απρόβλεπτα μουσικά στιγμιότυπα που θα καθηλώσουν το κοινό.

Με αφορμή τη συμμετοχή της Laureen στο φετινό MadWalk, κάνουμε μια αναδρομή στους καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί στη Eurovision και έχουν μεταφέρει τη σκηνική τους ενέργεια στη μεγαλύτερη γιορτή της μόδας και της μουσικής στην Ελλάδα. Από την εκρηκτική ενέργεια των pop acts μέχρι τις δυναμικές ερμηνείες των ballad stars, κάθε εμφάνιση προσθέτει μια ξεχωριστή νότα στη βραδιά, συνδυάζοντας μουσική, στιλ και ατμόσφαιρα που καθηλώνει.

Οι συμμετέχοντες της Eurovision φέρνουν μαζί τους όχι μόνο το ταλέντο και την εμπειρία τους, αλλά και τη μοναδική τους ικανότητα να «ξεσηκώνουν» τη σκηνή, δημιουργώντας στιγμές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη. Η συνύπαρξη της μουσικής τους με τα εντυπωσιακά fashion looks του θεσμού μετατρέπει κάθε βραδιά σε ένα αληθινό υπερθέαμα, όπου η ενέργεια, η λάμψη και το πάθος συναντιούνται σε κάθε νότα και σε κάθε βήμα της πασαρέλας.

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Loreen

Η Loreen, είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της Eurovision που έχει κερδίσει δύο φορές τον διαγωνισμό. Το 2012, με το τραγούδι «Euphoria», και το 2023, με το «Tattoo», κέρδισε την πρώτη και τη δεύτερη θέση αντίστοιχα, καταγράφοντας ιστορία στον θεσμό.

Η συμμετοχή της Loreen στο MadWalk 2025 αναμένεται να είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του θεσμού. Με την εμπειρία και την καλλιτεχνική της πορεία, θα προσφέρει μια εμφάνιση που συνδυάζει τη μουσική με τη μόδα με έναν μοναδικό τρόπο, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Nemo

Στο MadWalk 2024, ο Nemo έκλεψε την παράσταση με ένα εκρηκτικό performance που συνδύαζε μουσική, μόδα και συναίσθημα, αποδεικνύοντας γιατί η συμμετοχή του στη Eurovision τον έχει καθιερώσει ως μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της ευρωπαϊκής σκηνής. Ερμηνεύοντας τα κομμάτια «Eurostar» και «The Code», με κινηματογραφικά visuals, έντονο φωτισμό και σκηνική παρουσία γεμάτη δυναμισμό και αυθεντικότητα, κατάφερε να μαγνητίσει το κοινό, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα υπερθέαμα που θύμιζε μεγάλα διεθνή μουσικά βραβεία και φέρνοντας τη λάμψη της Eurovision στο πιο εκρηκτικό fashion music show της χώρας.

Σάκης Ρουβάς

Ο Σάκης Ρουβάς, που εκπροσώπησε την Ελλάδα δύο φορές στη Eurovision, το 2004 με το «Shake It» και το 2009 με το «This Is Our Night», έχει αποδείξει ότι η σκηνική του παρουσία συνδυάζει ενέργεια, στιλ και θεατρικότητα. Το performance του το 2009 με εντυπωσιακή χορογραφία και high-tech στοιχεία ανέβασε τη σκηνή σε νέα επίπεδα, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται ένας από τους πιο δυναμικούς performers της Ελλάδας.

Η σχέση του με τον κόσμο της μόδας και της μουσικής συνεχίζεται δυναμικά και στο MadWalk. Από το 2011, έχει βρεθεί πολλές φορές στο catwalk του θεσμού, συνεργαζόμενος με κορυφαίους σχεδιαστές όπως η Celia Kritharioti και o Βρεττός Βρεττάκος.

Έλενα Παπαρίζου

Η Έλενα Παπαρίζου έχει κατακτήσει και τη σκηνή της Eurovision αλλά και εκείνη του MadWalk, συνδυάζοντας μουσική, μόδα και αστείρευτη ενέργεια. Στη Eurovision εμφανίστηκε δύο φορές, με τα «Die for You» και «My Number One», με το οποίο έφερε την Ελλάδα στην κορυφή. Από την πρώτη της συμμετοχή στο MadWalk το 2011 με το «Baby It’s Over» υπό την επιμέλεια του σχεδιαστή Apostolos Mitropoulos, μέχρι τις πιο πρόσφατες εμφανίσεις της, η Έλενα Παπαρίζου συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη σκηνική της παρουσία, το δυναμικό της στιλ και την αξεπέραστη γοητεία της, αποδεικνύοντας πως η μουσική και η μόδα μπορούν να γίνουν ένα εκρηκτικό show.

Ήβη Αδάμου

Η Ήβη Αδάμου είναι από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της pop σκηνής που έχουμε δει τόσο στη Eurovision όσο και στο MadWalk. Το 2012 εκπροσώπησε την Κύπρο με το «La La Love», μια συμμετοχή γεμάτη ενέργεια, φρεσκάδα και νεανικό ρυθμό. Η λάμψη, η θετική της αύρα και η αυθεντικότητα της performance της έκαναν την εμφάνιση της αξέχαστη για το κοινό της βραδιάς.

Αυτή η εκρηκτική σκηνική της παρουσία βρήκε ιδανικό χώρο έκφρασης και στο MadWalk, όπου έχει χαρίσει μερικές από τις πιο fashion-forward στιγμές του θεσμού. Η εμφάνισή της στο MadWalk 2020 για την κολεξιόν του Βασίλη Ζούλια υπήρξε iconic, καθώς συνδύασε μουσική και μόδα με τρόπο που ανέβασε τον θεσμό σε νέο επίπεδο.

Demy

Το 2017 εκπροσώπησε την Ελλάδα με το τραγούδι «This Is Love», μια εμφάνιση γεμάτη ρομαντισμό και θεατρικότητα, που ανέδειξε τη χαρακτηριστική γλυκύτητα και την κινηματογραφική της παρουσία. Η Demy απέδειξε πως μπορεί να συνδυάζει την ευαισθησία με τη δύναμη, προσφέροντας μια συμμετοχή που έμεινε χαραγμένη στο μυαλό του κοινού.

Αυτή η ατμόσφαιρα ονειρικής pop αισθητικής συνεχίστηκε και στις εμφανίσεις της στο MadWalk, όπου κάθε της performance αποπνέει κομψότητα, φρεσκάδα και καλλιτεχνική συνέπεια. Από τα πρώτα της βήματα στον θεσμό, η Demy ξεχώρισε για τον τρόπο που ενσαρκώνει την ένωση μουσικής και μόδας, με εμφανίσεις που θυμίζουν παραμύθι. Με ρομαντικά φορέματα, κινηματογραφικό φωτισμό και τη χαρακτηριστική της αύρα, κάθε στιγμή της στο MadWalk μοιάζει με σκηνή από μουσικό φιλμ.

Ελένη Φουρέιρα

Η Ελένη Φουρέιρα είναι ίσως η απόλυτη ενσάρκωση της σύνδεσης ανάμεσα στη Eurovision και το MadWalk, δύο σκηνές που έχουν αποθεώσει τη δύναμη, τη λάμψη και το ακατέργαστο ταλέντο της. Με τη συμμετοχή της στη Eurovision το 2018 εκπροσωπώντας την Κύπρο με το «Fuego», έγραψε ιστορία, χαρίζοντας μια από τις πιο εκρηκτικές και iconic εμφανίσεις που έχουν περάσει ποτέ από τον διαγωνισμό. Η σκηνική της ενέργεια, το αψεγάδιαστο performance και η διεθνής απήχηση που απέκτησε μετά, την καθιέρωσαν ως pop phenomenon με παγκόσμια εμβέλεια.

Στο MadWalk, η Ελένη Φουρέιρα έχει προσφέρει εμφανίσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο fashion statement και το live show, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της ως fashion icon της ελληνικής pop σκηνής. Από τα δυναμικά latex looks μέχρι τις couture δημιουργίες που αναδεικνύουν τη θηλυκότητα και την αυτοπεποίθηση της, κάθε της performance είναι μια εμπειρία.

Τάμτα

Η Τάμτα αποτελεί μια από τις πιο τολμηρές και fashion-forward παρουσίες που έχουν συνδέσει το όνομά τους τόσο με τη Eurovision όσο και με το MadWalk. Εκπροσώπησε την Κύπρο το 2019 με το τραγούδι «Replay», προσφέροντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά και άρτια σκηνοθετημένα acts της χρονιάς, γεμάτο δυναμισμό, futurism και ανεπιτήδευτο sexiness.

Στο MadWalk, η Τάμτα έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα μέσα από εμφανίσεις που συνδυάζουν avant-garde αισθητική και καλλιτεχνική τόλμη. Με δημιουργίες που ξεπερνούν τις τάσεις και performances που θυμίζουν art installation, έχει αποδείξει πως η σκηνή του MadWalk είναι ο φυσικός της χώρος.

Μαρίνα Σάττι

Η Μαρίνα Σάττι έφερε φέτος τη δική της καλλιτεχνική σφραγίδα στη Eurovision 2024 με το «ZARI», ένα τραγούδι που συνδύασε την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη pop, κερδίζοντας το κοινό με τη φρεσκάδα, τον ρυθμό και τον αυθεντικό της χαρακτήρα. Η εμφάνισή της, γεμάτη ένταση, συμβολισμούς και χορευτική ενέργεια, απέδειξε πως είναι μια καλλιτέχνιδα που δεν ακολουθεί τάσεις, τις δημιουργεί.

Τώρα, ετοιμάζεται να ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή του MadWalk. Η συμμετοχή της αναμένεται με ενθουσιασμό, καθώς υπόσχεται να μετατρέψει τη σκηνή σε ένα ολοκληρωμένο performance όπου η μουσική, η εικόνα και η έκφραση γίνονται ένα. Αν κρίνουμε από όσα έχει δείξει μέχρι σήμερα, η πρώτη της εμφάνιση στο MadWalk προβλέπεται απόλυτα καθηλωτική.

Γιάννα Τερζή

Η Γιάννα Τερζή εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2018 με το τραγούδι «Όνειρό μου», μια μπαλάντα γεμάτη συναίσθημα και ελληνικό στοιχείο. Παρότι δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό, η εμφάνισή της ξεχώρισε για τη λιτή αλλά συμβολική της σκηνική παρουσία και τη βαθιά ερμηνεία της, που ανέδειξε τη φωνή και την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Στο MadWalk, έφερε αυτή την αίσθηση ευαισθησίας και θεατρικότητας στη σκηνή, συνδυάζοντας τη μουσική με τη μόδα μέσα από μια πιο ατμοσφαιρική και συναισθηματική προσέγγιση. Με την ιδιαίτερη φωνή και το προσωπικό της ύφος, απέδειξε ότι η δύναμη μιας εμφάνισης δεν κρίνεται μόνο από τον θόρυβο που προκαλεί, αλλά από το συναίσθημα που αφήνει πίσω της.

Aisel

Η Aisel, η οποία εκπροσώπησε το Αζερμπαϊτζάν στη Eurovision 2018 με το τραγούδι «X My Heart», κατάφερε να ξεχωρίσει με την ατμοσφαιρική σκηνική της παρουσία και την εκφραστική ερμηνεία της, αν και δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό.

Στο MadWalk 2018, η Aisel παρουσίασε μια πιο ατμοσφαιρική εκδοχή του «X My Heart», συνοδευόμενη από πιάνο, ενσωματώνοντας έτσι τη μουσική με το fashion show με έναν ιδιαίτερο και συναισθηματικό τρόπο. Η εμφάνισή της έδειξε πως η pop σκηνή της Eurovision μπορεί να αποκτήσει νέα διάσταση όταν συναντά τη μόδα.

