Ο Γιώργος Καραδήμος στο Mad Radio 106,2: «Βούρκωσα όταν άκουσα τον Marc Almond να ερμηνεύει το τραγούδι μου»

Με μια ματιά Ο Γιώργος Καραδήμος μίλησε στο Mad Radio 106,2 για τη διεθνή του συνεργασία με τον Marc Almond.

Το τραγούδι «Just Cry» είναι η αγγλόφωνη εκδοχή του «Να Κλαις» και προέκυψε αυθόρμητα.

Ο Καραδήμος συγκινήθηκε όταν ο Marc Almond ολοκλήρωσε την ηχογράφηση του τραγουδιού.

Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην πορεία του, τις συνθέσεις του και την έμπνευση που αντλεί. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Καραδήμος βρέθηκε πρόσφατα στο στούντιο του Mad Radio 106,2, φιλοξενούμενος στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, διευθύντρια του Mad.gr. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο καταξιωμένος δημιουργός και ερμηνευτής ξεδίπλωσε τα νέα του επαγγελματικά βήματα, με επίκεντρο τη μεγάλη διεθνή του συνεργασία με τον θρυλικό Marc Almond. Το αποτέλεσμα αυτής της συνύπαρξης είναι το «Just Cry», η αγγλόφωνη εκδοχή του συγκινητικού τραγουδιού «Να Κλαις», το οποίο είχε ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις μέσα από το ντουέτο του Καραδήμου με την Ελεονώρα Ζουγανέλη. Παράλληλα, έκανε μια αναδρομή στην μέχρι τώρα πορεία του, ενώ σχολίασε και τις ειδήσεις που είδαμε αυτή την εβδομάδα στο Mad.gr.

Η διαδρομή του Γιώργου Καραδήμου από το 1994, όταν ξεκίνησε στη μουσικοθεατρική ομάδα «Ροές», μέχρι σήμερα, είναι μια πορεία συνέπειας και εξέλιξης. Από τη θρυλική ομάδα «Σπείρα Σπείρα» του Σταμάτη Κραουνάκη και τις περιοδείες με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τη Δήμητρα Γαλάνη, μέχρι την υποψηφιότητά του στη Eurovision το 2010 με το «Πολεμάω» και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο μιούζικαλ «Rent», ο Γιώργος Καραδήμος έχει αποδείξει πως διαθέτει ένα ευρύ καλλιτεχνικό φάσμα. Η δισκογραφική του παρουσία, με άλμπουμ όπως το «Φως και βγαίνω» και το «Ποτέ δεν θα ‘ναι αργά», περιλαμβάνει επιτυχίες που έχουν αγαπηθεί από το κοινό και έχουν καταξιωθεί στα ραδιόφωνα, αποδεικνύοντας τον διαρκή του ρόλο ως δημιουργού και ερμηνευτή.

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Πέρα από τις ερμηνείες του, έχει καθιερωθεί και ως ένας χαρισματικός συνθέτης, υπογράφοντας μουσική για επιτυχημένα τηλεοπτικά σίριαλ όπως το «Ρουά Ματ» και το «Όμικρον Θετικό», αλλά και για σημαντικούς συναδέλφους του, όπως ο Γιάννης Κότσιρας και η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Η επιλογή του να ενώσει τις δυνάμεις του με έναν καλλιτέχνη του βεληνεκούς του Marc Almond για το «Just Cry» δεν αποτελεί απλώς μια στιγμή «διεθνούς λάμψης», αλλά την απόδειξη πως η μουσική του ταυτότητα είναι εξωστρεφής και ικανή να ξεπεράσει τα εθνικά σύνορα.

Ο Γιώργος Καραδήμος έχει συνεργαστεί αρκετά και με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, με την οποία έχουν δημιουργήσει μαζί τα «Δεύτερα κλειδιά», ενώ πρόσφατα προχώρησαν σε μία ακόμη συνεργασία, το «Να κλαις»: «Τα “Δεύτερα κλειδιά” γράφτηκαν ένα τρελό καλοκαίρι όπου έστελνα συνέχεια μελωδίες στη Σάννυ Μπαλτζή. Εγώ έστελνα μελωδίες και την επόμενη μέρα μου έστελνε στίχους. Από εκείνο το καλοκαίρι προέκυψαν και άλλα αριστουργήματα, ένα εκ των οποίων θα ακούσετε και στον νέο δίσκο της Ελεωνόρας. Νομίζω αυτό θα είναι η συνέχεια του τραγουδιού “Δεύτερα κλειδιά”».

Παράλληλα, μίλησε και για τη διαδικασία που ακολουθεί για τη συγγραφή των τραγουδιών του και τα στοιχεία από τα οποία αντλεί έμπνευση: «Όταν συνθέτω, δεν έχω τον ερμηνευτή στο μυαλό μου. Παίζουν ρόλο πράγματα όπως το πού κάθομαι και το γράφω, η διάθεσή μου ή το αν θα μου έρθει ουρανοκατέβατη η μελωδία, όπως έγινε με το “Να κλαις”. Δεν υπάρχει κάποια συνταγή για εμένα, ούτε μπαίνω σε κάποιες νόρμες».

Η δημιουργία του «Να κλαις» δεν ακολούθησε κάποιο προκαθορισμένο πλάνο, καθώς το τραγούδι προέκυψε με έναν απόλυτα οργανικό, σχεδόν αυθόρμητο τρόπο. Όπως περιγράφει ο ίδιος ο δημιουργός: «Το τραγούδι αυτό προέκυψε σε μια φάση εντελώς άκυρη. Καθόμουν στον καναπέ του σπιτιού μου και ξαφνικά μου ήρθε η μελωδία του ρεφρέν. Πήγα, κλείστηκα αμέσως στο δωμάτιο και την έγραψα στο κινητό. Την επόμενη ημέρα το ηχογράφησα, το άκουσα με την κιθάρα και συνειδητοποίησα ότι ήταν η καλύτερη μελωδία που έχω γράψει. Ήταν για soundtrack και γι’ αυτό είχα την ιδέα για το video clip, με τη σκηνοθεσία του Τάκη Δαμάσχη και του είπα ότι θέλω να γίνει σαν το “The great beauty”».

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Η πίστη του στην ποιότητα του κομματιού τον οδήγησε στο να το εξελίξει ακόμη περισσότερο. «Επειδή πίστευα πολύ σε αυτό το τραγούδι, όταν γράφτηκε ο ελληνικός στίχος, δοκίμασα να φτιάξω και την αγγλική εκδοχή. Το τραγούδησα και είδα ότι μου άρεσε πάρα πολύ», εξηγεί ο Καραδήμος. Το επόμενο βήμα ήταν να βρει την κατάλληλη φωνή για να το αποδώσει διεθνώς: «Είχα στο μυαλό μου έναν ξένο καλλιτέχνη και απευθύνθηκα στον Αντώνη Βυλλιώτη, που τον εκπροσωπεί. Εκείνος μου πρότεινε τον Marc Almond. Μετά από τέσσερις ημέρες, δέχτηκα μια κλήση στο κινητό μου και ήταν ο manager του».

Η εξέλιξη της συνεργασίας με τον Marc Almond ήταν τόσο ταχύτατη όσο και συγκινητική, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία του Γιώργου Καραδήμου. Όπως περιγράφει ο ίδιος για τη διαδικασία: «Αφού πέρασε ένας μήνας και επικοινωνήσαμε για τα διαδικαστικά, μετά από μερικές ημέρες μας ενημέρωσαν ότι έκλεισε στούντιο για την ηχογράφηση. Λίγο μετά, βλέπω στο Instagram ότι ανέβασε μια φωτογραφία, αναφέροντας πως ολοκλήρωσε ένα τραγούδι για έναν Έλληνα καλλιτέχνη. Την επόμενη ημέρα μου έστειλε 17 κανάλια με τη φωνή του για να διαλέξω, εκείνη τη στιγμή βούρκωσα».

Η εκτίμηση που έδειξε ο θρυλικός ερμηνευτής προς το έργο του Έλληνα δημιουργού ήταν το επιστέγασμα αυτής της εμπειρίας. «Επειδή ανταλλάξαμε μερικά emails μέσω του manager του, τα οποία σύντομα θα τα κορνιζάρω, μου είπε ότι το έχω ερμηνεύσει τόσο όμορφα, που θα προσπαθήσει να το αποδώσει και εκείνος με την ίδια ποιότητα, χαρακτηρίζοντας το τραγούδι καταπληκτικό», συμπληρώνει ο Καραδήμος, φανερά συγκινημένος από την αναγνώριση ενός καλλιτέχνη που αποτελεί σημείο αναφοράς στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

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Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, η συζήτηση στράφηκε στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε η Μαριώ στο Mad.gr, πριν ανέβει στη σκηνή των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ για να ερμηνεύσει το «Ρεμπέτικο» με τον APON. Η ίδια μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον νεαρό καλλιτέχνη, ευχαριστώντας τον για την πρόταση να βρεθούν μαζί στη σκηνή. Παράλληλα, έδωσε τις συμβουλές της στους νέους, τονίζοντας ότι καλό είναι ο καθένας να γνωρίζει πρώτα καλά κάποια τέχνη. Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε για το αν οι παλαιότεροι καλλιτέχνες είναι ανοιχτοί στο να βοηθούν όσους κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα: «Η νέα γενιά πρέπει να πάρει λίγο τα πράγματα στα χέρια της. Είναι πολύ ωραίο να γίνονται τέτοιες συνεργασίες, γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια σύνδεση ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν».

Στη συνέχεια, η κουβέντα πήγε στα social media και στο αν βοηθούν έναν νέο καλλιτέχνη να γίνει viral: «Τα social media έχουν γίνει λίγο πανάκεια. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχει σημασία το πόσο καλό είναι το τραγούδι, αλλά το αν θα γίνει viral. Το θεωρώ τραγικό αυτό. Το να μη γίνει viral ένα τραγούδι, δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό».

Όσο για τις συνεργασίες που θα ήθελε να κάνει στο μέλλον, είπε: «Ο APON είναι ένας από αυτούς. Έχει αυτό το μείγμα από το παρελθόν και το μέλλον. Επίσης, μου αρέσει πολύ και ο Ορέστης Ντάντος, είναι πολύ ωραίος μελωδός».

Η Άννα Βίσση ετοιμάζει μια νέα συνεργασία με τον ARGY, σε σύνθεση και στίχους του Νίκου Καρβέλα. Η συνεργασία έχει προκαλέσει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αυτή η σύμπραξη συνδέει διαφορετικούς μουσικούς κόσμους: «Αν υπάρχει αγάπη, γνώση και αισθητική, θα μου άρεσε μια τέτοια αντίθεση. Δεν θα είχα πρόβλημα να συνεργαστώ με κάποιον, μου αρέσει να πειραματίζομαι μουσικά».

Ο Hugh Jackman, στα 57 του χρόνια, ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram από την προπόνηση που ακολουθεί. Ο γνωστός ηθοποιός φαίνεται να κάνει push-ups, χρησιμοποιώντας ως βάρος μεγάλες αλυσίδες. Μιλώντας για το αν διαθέτει πειθαρχία, ο ίδιος απάντησε: «Μου αρέσει αρκετά η πειθαρχία, όμως στη δημιουργία δεν το έχω αυτό. Όταν είναι να έρθει, θα έρθει».

Με μια πορεία που γεφυρώνει τις ρίζες του έντεχνου με τις διεθνείς προοπτικές και μια διαρκή αναζήτηση για το καινούριο, ο Γιώργος Καραδήμος επιβεβαιώνει πως η δημιουργία δεν γνωρίζει σύνορα. Από τις αμιγώς ελληνικές επιτυχίες μέχρι τη συγκλονιστική συνάντησή του με τον Marc Almond, ο δημιουργός συνεχίζει να μας εκπλήσσει, υπενθυμίζοντάς μας ότι η ουσία στη μουσική παραμένει πάντα το αυθόρμητο συναίσθημα.