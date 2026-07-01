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MAD RADIO 106.2 01.07.2026

«Summer mood on»: Η Φαίη Βώκου αποκαλύπτει την playlist που θα ντύσει μουσικά το καλοκαίρι μας

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Η Φαίη Βώκου ξεχωρίζει τα «απόλυτα» τραγούδια που θα πρωταγωνιστήσουν στις φετινές καλοκαιρινές μας playlists
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Φαίη Βώκου μοιράζεται τη μουσική playlist για το καλοκαίρι.
  • Το official MAD Summer Anthem 2026 είναι το «New Religion» των Bebe Rexha & Faithless.
  • Για club banger, η Φαίη προτείνει οτιδήποτε από Bad Bunny.
  • Η playlist της Βώκου εστιάζει σε ανεβασμένη διάθεση, όχι σε μελαγχολικά τραγούδια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ταξίδι της μουσικής συνεχίζεται με αγαπημένα πρόσωπα του MAD να μοιράζονται τις μουσικές επιλογές που, για εκείνους, ορίζουν το soundtrack του φετινού καλοκαιριού. Από τα απόλυτα bangers μέχρι τα κομμάτια που παίζουν στο repeat σε κάθε διαδρομή, κάθε ψήφος έχει τη δική της ξεχωριστή ιστορία.

fay vokou

Αυτή τη φορά, τη σκυτάλη παίρνει η Φαίη Βώκου, η οποία δεν δίστασε να κάνει τις επιλογές της με χιούμορ, αυθορμητισμό και ξεκάθαρη άποψη. Άλλωστε, το καλοκαίρι θέλει μουσική χωρίς κανόνες, τραγούδια που σε κάνουν να χορεύεις και playlists που δεν σταματούν ποτέ.

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Από το νέο anthem που πιστεύει πως θα κυριαρχήσει παντού μέχρι τον καλλιτέχνη που δεν λείπει ποτέ από τα club speakers, η Φαίη Βώκου αποκαλύπτει τα προσωπικά της favorites στο Mad.gr.

fay vokou

Για τη Φαίη Βώκου, το official MAD Summer Anthem 2026 έχει ήδη βρεθεί και δεν είναι άλλο από το «New Religion» των Bebe Rexha & Faithless. Όπως λέει χαρακτηριστικά, το συγκεκριμένο κομμάτι έχει όλα όσα χρειάζεται ένα αυθεντικό summer anthem: φρέσκο ήχο, δυνατή ενέργεια και την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στο νέο και το γνώριμο: «Το official MAD Summer Anthem, δικαιωματικά, είναι το «New Religion» των Bebe Rexha & Faithless γιατί ο παλιός είναι αλλιώς και ο νέος ωραίος!».

Όσο για το ultimate club banger; Εκεί η απάντησή της δεν περιορίζεται σε ένα μόνο track. Για τη Φαίη, όταν μπαίνει στο παιχνίδι ο Bad Bunny, κάθε τραγούδι του μπορεί να μετατρέψει ένα απλό βράδυ σε πάρτι και ένα dancefloor σε… κανονικό χαμό: «Ultimate club banger; Οτιδήποτε από Bad Bunny!».

Στην κατηγορία «late night emotional hit», όμως, η Φαίη επέλεξε να δώσει τη δική της ανατρεπτική απάντηση, δείχνοντας πως το φετινό καλοκαίρι δεν είναι για μελαγχολικές playlists, αλλά για ανεβασμένη διάθεση μέχρι το πρωί. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Late emotional hit; Παίζουν ακόμα;»

Με λίγα λόγια, η playlist της Φαίης Βώκου είναι γεμάτη ρυθμό, latin vibes, club energy και καθόλου… heartbreak. Γιατί, όπως φαίνεται, το καλοκαίρι του 2026 είναι φτιαγμένο για να το ζήσεις δυνατά, με την ένταση στο τέρμα και τη μουσική να μην σταματά ποτέ.

Ραδιοφωνική παραγωγός του Mad Radio 106,2 στο στούντιο.

Η μουσική είναι αυτή που δίνει τον ρυθμό σε κάθε καλοκαίρι και οι αγαπημένες μας επιλογές γίνονται οι αναμνήσεις που μένουν. Από δυνατά club beats μέχρι τραγούδια που παίζουν ασταμάτητα στις διαδρομές, στις διακοπές και στα ηλιοβασιλέματα, η playlist του καλοκαιριού του 2026 διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Οι επιλογές της Φαίης Βώκου αποτυπώνουν ακριβώς αυτό το mood: πολλή ενέργεια, ανεβασμένη διάθεση και μουσική που σε κάνει να πατάς το repeat ξανά και ξανά.

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mad radio 106.2 playlist Καλοκαίρι 2026 μουσική Φαίη Βώκου
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