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Screen News 01.07.2026

Το «Obsession» διέλυσε το box office με κέρδη 495 φορές πάνω από το budget του

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Από τις φεστιβαλικές αίθουσες στην κορυφή του παγκόσμιου box office το «Obsession» επαναπροσδιορίζει τις δυνατότητες του κινηματογράφου τρόμου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το "Obsession" είναι ένα horror θρίλερ με budget 750.000 δολαρίων που έχει φτάσει 371,1 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
  • Η ταινία ξεπέρασε σε εισπράξεις θρυλικές ταινίες τρόμου και παραμένει στην κορυφή στις ΗΠΑ για επτά εβδομάδες.
  • Στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η πιο εμπορική ταινία τρόμου για ενήλικες στην ιστορία της αγοράς.
  • Ο σκηνοθέτης Curry Barker ετοιμάζει νέα ταινία, ενώ το "Obsession" είναι πλέον διαθέσιμο ψηφιακά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στην κινηματογραφική βιομηχανία, όπου τα μεγάλα στούντιο ξοδεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια για να προσελκύσουν το κοινό, η περίπτωση του «Obsession» του Curry Barker έρχεται να ανατρέψει κάθε κανόνα. Με έναν προϋπολογισμό παραγωγής μόλις 750.000 δολαρίων, το horror θρίλερ που απέκτησε η Focus Features για 15 εκατομμύρια δολάρια στο Φεστιβάλ του Τορόντο το 2025, έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο εισπρακτικό φαινόμενο που προκαλεί ίλιγγο.

obsession_block_buster
https://www.instagram.com/obsessionthemovie/

Με τις παγκόσμιες εισπράξεις να έχουν εκτοξευθεί στα 371,1 εκατομμύρια δολάρια, το «Obsession» έχει αφήσει πίσω του θρυλικές ταινίες του είδους, όπως το «Get Out» και το «Blair Witch Project». Η ιστορία του Bear, ενός υπαλλήλου μουσικού καταστήματος που χρησιμοποιεί ένα μαγικό αντικείμενο για να κερδίσει την αγάπη της συναδέλφου του Νίκι, εξελίχθηκε από μια μικρή ανεξάρτητη παραγωγή σε ένα πολιτισμικό γεγονός που κυριαρχεί στα box office παγκοσμίως.

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Η εμπορική πορεία της ταινίας είναι πρωτοφανής. Μετά το άνοιγμα των 17,1 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, η δυναμική της όχι μόνο δεν κάμφθηκε, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις αυξήθηκε, διαψεύδοντας τους αναλυτές που περίμεναν μια σύντομη φεστιβαλική πορεία. Με 233,8 εκατομμύρια δολάρια μόνο στην αμερικανική αγορά, το φιλμ παραμένει σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων του κοινού για πάνω από επτά εβδομάδες.

obsession_block_buster_movie
https://www.instagram.com/obsessionthemovie/

Παγκόσμια κυριαρχία και διεθνή ρεκόρ

Η επιτυχία δεν περιορίζεται στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το «Obsession» αναδείχθηκε στην πιο εμπορική ταινία τρόμου για ενήλικες στην ιστορία της αγοράς, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στις πτώσεις των εισιτηρίων. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Ινδία, όπου παραμένει η νούμερο ένα επιλογή ανάμεσα στις χολιγουντιανές παραγωγές, ξεπερνώντας εισπρακτικά blockbusters όπως το «The Nun» και το «Annabelle».

Από τη Μέση Ανατολή μέχρι το Μεξικό και τις Φιλιππίνες, η ταινία του Barker έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πιστό κοινό που αναζητά πρωτότυπες ιστορίες εκτός του παραδοσιακού συστήματος των μεγάλων στούντιο. Η ικανότητα του σκηνοθέτη να μετατρέπει μια απλή ιδέα σε μια καθηλωτική, επικίνδυνη εμμονή, φαίνεται πως ήταν το κλειδί για την παγκόσμια απήχηση.

Το επόμενο βήμα για τον Curry Barker

Ενώ το Obsession συνεχίζει να γεμίζει τις αίθουσες, ο Κάρι Μπάρκερ δεν επαναπαύεται. Βρίσκεται ήδη στο στάδιο του post-production για τη νέα του ταινία, την υπερφυσική κωμωδία «Anything but Ghosts», στην οποία πρωταγωνιστούν ονόματα όπως η Bryce Dallas Howard και ο Aaron Paul. Παρά το γεγονός ότι οι 2 ταινίες δεν συνδέονται σεναριακά, οι θαυμαστές περιμένουν με αγωνία ένα ειδικό Easter egg που θα συνδέει το νέο φιλμ με την επιτυχία του Obsession.

 

Από την 30ή Ιουνίου, η ταινία περνά στη νέα της φάση, καθώς γίνεται διαθέσιμη μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (PVOD), προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να τη δει ξανά ή να την ανακαλύψει για πρώτη φορά. Το «Obsession» απέδειξε ότι, παρά την κυριαρχία των υπερπαραγωγών, ο ανεξάρτητος κινηματογράφος έχει τη δύναμη να μαγνητίσει τον κόσμο, αρκεί να διαθέτει μια ιστορία που αγγίζει τους συλλογικούς φόβους και τις επιθυμίες μας.

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