MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 σχολιάζουν τα highlights των φετινών βραβείων

Από τη Dara μέχρι το εκρηκτικό φινάλε, οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 σχολιάζουν τα acts των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ που έγιναν viral

Με μια ματιά Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 σχολίασαν τα MAD VMA 2026, αποκαλύπτοντας backstage στιγμές.

Η βράβευση της DARA μετά τη Eurovision και το grand finale Ελένης Φουρέιρα - Θοδωρή Φέρρη ξεχώρισαν.

Αναδείχθηκαν επιτυχημένες συνεργασίες διαφορετικών γενεών και καλλιτεχνών, όπως Ρία Ελληνίδου-Άντζελα Δημητρίου.

Συζητήθηκε η επιρροή του streaming και του digital buzz στους νικητές, καθώς και η δυναμική της νέας γενιάς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία, όμως ο πραγματικός χαμός ξεκινάει τώρα στα social media και στα ραδιοφωνικά μικρόφωνα. Ο απόηχος της πιο λαμπερής μουσικής βραδιάς της χρονιάς έχει ήδη μετατραπεί σε ασταμάτητο digital content, με το κοινό να ξαναζεί τις πιο δυνατές στιγμές μέσα από reactions, clips και highlights που κυριαρχούν στο διαδίκτυο.

Ποιοι όμως γνωρίζουν καλύτερα τι συνέβη πίσω από τα φώτα της σκηνής; Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2, η απόλυτη dream team των VMA, βρέθηκαν από τα καμαρίνια μέχρι το stage και έζησαν όλο τον παλμό της βραδιάς από πρώτο χέρι. Με τη δική τους εμπειρία μεταφέρουν όλα όσα έγιναν talk of the town, αποκαλύπτοντας στιγμές που δεν κατέγραψαν ποτέ οι τηλεοπτικές κάμερες.

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Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και η Κατερίνα Ψύχα παίρνουν θέση, απαντούν στα καυτά ερωτήματα της βραδιάς και μοιράζονται αποκλειστικά backstage παρασκήνια, δίνοντας στο κοινό μια πιο αυθεντική εικόνα για το τι πραγματικά συνέβη στα MAD VMA 2026.

Γιάννης Χατζηγεωργίου

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου έδωσε τη δική του εικόνα για τα MAD VMA 2026 μέσα από απαντήσεις που αποτυπώνουν ξεκάθαρα το κλίμα της βραδιάς, αλλά και τις στιγμές που ξεχώρισαν τόσο πάνω όσο και πίσω από τη σκηνή.

Για εκείνον, το απόλυτο viral moment της χρονιάς ήταν η βράβευση της Dara μετά τη νίκη της στη Eurovision, μια στιγμή που, όπως σημείωσε, έμοιαζε περισσότερο με καταγραφή σύγχρονης μουσικής ιστορίας παρά με μια απλή απονομή. Στο κομμάτι των performances, ξεχώρισε την απρόσμενη συνεργασία της Ρίας Ελληνίδου με την Άντζελα Δημητρίου, δύο διαφορετικών γενεών καλλιτέχνιδες που κατάφεραν να ενώσουν το κοινό και να απογειώσουν την ενέργεια της βραδιάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναφορά του στη συνεργασία του Αντώνη Ρέμου με την Klavdia, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις πιο συζητημένες στιγμές στα social media, συνδυάζοντας εμπειρία και νέα γενιά σε ένα δυνατό αποτέλεσμα. Όσον αφορά τους φετινούς νικητές, ο ίδιος στάθηκε στο γεγονός ότι τα βραβεία αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μουσική προτίμηση του κοινού, τονίζοντας παράλληλα τη δυναμική που δείχνει η νέα γενιά καλλιτεχνών στην ελληνική σκηνή.

Από το backstage, περιέγραψε ένα εκρηκτικό κλίμα γεμάτο ενέργεια, συναντήσεις με καλλιτέχνες και αυθόρμητες στιγμές, ξεχωρίζοντας ιδιαίτερα το ζωντανό «Χρόνια Πολλά» στη Lila μέσα από το Mad Radio 106,2, μια στιγμή που, όπως είπε, είχε έντονα ανθρώπινο χαρακτήρα μέσα σε μια μεγάλη παραγωγή. Για εκείνον, όμως, η κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν ξανά η βράβευση της DARA, καθώς ένιωσε ότι εκείνη τη στιγμή ολόκληρο το στάδιο ενώθηκε σε μια κοινή μουσική εμπειρία.

Κατερίνα Ψύχα

Η Κατερίνα Ψύχα έδωσε τη δική της ξεκάθαρη εικόνα για τα MAD VMA 2026, εστιάζοντας στις στιγμές που κυριάρχησαν τόσο στο stage όσο και στα social media, αλλά και στο έντονο backstage κλίμα της βραδιάς.

Για το απόλυτο «viral moment of the year», ξεχώρισε το grand finale με την Ελένη Φουρέιρα και τον Θοδωρή Φέρρη, το οποίο έκλεισε τη βραδιά με εκρηκτικό τρόπο και προκάλεσε τεράστιο social buzz και έντονα live reactions. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Dara με το «Bangaranga», σημειώνοντας πως η εμφάνισή της έχει ήδη χτίσει ισχυρό viral momentum χάρη στη σκηνική της ενέργεια και το international vibe που έφερε στο show.

Στα performances που δεν περίμενε κανείς αλλά έκλεψαν την παράσταση, στάθηκε στον APON με τη Μαριώ στο «Ρεμπέτικο», ένα ιδιαίτερο fusion σύγχρονου ήχου και παραδοσιακού στοιχείου που έδωσε ξεχωριστό χαρακτήρα στη βραδιά. Εξίσου εντυπωσιακό χαρακτήρισε και το medley της Μαρίνας Σπανού, το οποίο ανέδειξε τη μουσική της ταυτότητα έξω από τα όρια της mainstream pop φόρμας.

Όσον αφορά τις συνεργασίες που έγιναν instant talk of social media, η Κατερίνα Ψύχα ξεχώρισε το mix FY x Ρία Ελληνίδου x Ellize, που κυριάρχησε σε digital clips και έγινε γρήγορα viral.

Για το hot κομμάτι, σημείωσε πως το κοινό παραμένει μοιρασμένο όπως κάθε χρόνο, με τους φετινούς νικητές να στηρίζονται έντονα σε streaming, airplay και digital απήχηση, ενώ άνοιξε και η συζήτηση για το κατά πόσο θα έπρεπε να δίνεται μεγαλύτερο βάρος σε πιο artistic ή live performance κριτήρια. Συνολικά, όπως είπε, πρόκειται για ένα κλασικό VMA debate mode που πάντα συνοδεύει τη διοργάνωση.

Τέλος, περιέγραψε ένα backstage γεμάτο ένταση, ρυθμό και συνεχή ροή περιεχομένου, με τη dream team των MAD radio hosts να κρατά τον παλμό on και off stage. Ξεχώρισε ιδιαίτερα τη συνέντευξη με τη Dara από το καμαρίνι της, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις πιο δυνατές εμπειρίες της βραδιάς. Στο «Best moment of the night» voting, ανέδειξε τρεις μεγάλους υποψήφιους: το closing act Φουρέιρα x Φέρρης, το unexpected fusion APON x Μαριώ και το international performance της Dαρα, με το grand finale να θεωρείται το πιο safe winner λόγω της τεράστιας απήχησης στο κοινό.

Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 έδωσαν το δικό τους ξεκάθαρο στίγμα για το VMA 2026 Aftermath, αποδεικνύοντας ότι οι συζητήσεις και το buzz γύρω από το show μόλις ξεκίνησαν. Μέσα από τις δικές τους μαρτυρίες, είδαμε πώς οι fusions διαφορετικών γενεών, οι διεθνείς συνεργασίες και οι αυθόρμητες ανθρώπινες στιγμές στα παρασκήνια είναι αυτά που τελικά μένουν χαραγμένα στη μνήμη μας. Η μουσική βιομηχανία συνεχίζει να εξελίσσεται, να ρισκάρει με ανατρεπτικούς ήχους και να προκαλεί τα απαραίτητα debates που κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού στα ύψη. Αν θέλετε να βλέπετε πρώτοι όλα τα αποκλειστικά βίντεο, τα highlights και τα interviews από τα καμαρίνια, μείνετε συντονισμένοι στα social media και στις εκπομπές του Mad Radio 106,2. Εσείς, τελικά, με ποιο act από αυτά που ξεχώρισαν οι παραγωγοί μας ταυτιστείτε περισσότερο και ποιο θα ψηφίζατε ως το απόλυτο «Best moment»;