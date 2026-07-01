Το άγνωστο demo των Coldplay για τον James Bond που θα μπορούσε να είχε γράψει ιστορία

Με μια ματιά Πρώιμες ηχογραφήσεις των Coldplay, συμπεριλαμβανομένων demos, βγαίνουν σε δημοπρασία.

Το υλικό προέρχεται από τις Blue Room sessions, πριν το ντεμπούτο άλμπουμ τους "Parachutes".

Περιλαμβάνεται ακουστικό demo του Chris Martin για τραγούδι του James Bond.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει και υλικό άλλων συγκροτημάτων και μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια μοναδική ευκαιρία για τους συλλέκτες και τους φανατικούς θαυμαστές των Coldplay ανοίγει αυτή την εβδομάδα. Ένα πλούσιο αρχείο με πρώιμες ηχογραφήσεις του βρετανικού συγκροτήματος, που περιλαμβάνει στούντιο κασέτες, εναλλακτικές μίξεις και demos από την περίοδο πριν από το ντεμπούτο άλμπουμ τους «Parachutes», βγαίνει σε δημοπρασία μέσω του οίκου Wax Poetics.

Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής προέρχεται από τον παραγωγό και μηχανικό ήχου Chris Allison. Το υλικό εστιάζει στις περίφημες Blue Room sessions, που πραγματοποιήθηκαν στα Orinoco Studios του Λονδίνου, αμέσως αφότου η μπάντα υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με την Parlophone. Οι ηχογραφήσεις αυτές αποτελούν ουσιαστικά τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίστηκε ο ήχος που καθιέρωσε το συγκρότημα παγκοσμίως.

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Στη συλλογή περιλαμβάνονται αρχικές DAT μίξεις, ακυκλοφόρητες εκδοχές γνωστών κομματιών, μια ακυκλοφόρητη ηχογράφηση του «We Never Change», καθώς και μια κασέτα με 9 κομμάτια, εκ των οποίων δύο δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας. Ίσως το πιο ενδιαφέρον εύρημα του αρχείου είναι ένα ακουστικό demo που ηχογράφησε ο Chris Martin, σε μια προσπάθεια να γράψει το ομότιτλο τραγούδι για την ταινία James Bond The World Is Not Enough το 1999. Η σύνθεση εκείνη δεν επιλέχθηκε ποτέ, καθώς τη θέση της πήραν οι Garbage, και η εκδοχή του Martin παρέμενε μέχρι σήμερα άγνωστη και ανεκμετάλλευτη.

Ο Chris Allison δήλωσε πως πρόκειται για μια ματιά στη δημιουργία και την παραγωγή μιας μουσικής που αγαπήθηκε ιδιαίτερα, επισημαίνοντας πως είναι κομμάτια της μουσικής ιστορίας που αξίζουν να βρίσκονται στα χέρια των θαυμαστών αντί να μαζεύουν σκόνη σε μια αποθήκη.

Οι κασέτες αυτές αποτυπώνουν τους Coldplay στην απόλυτη αφετηρία τους. Λίγο μετά τις εν λόγω ηχογραφήσεις, το Parachutes κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2000, κερδίζοντας τελικά ένα βραβείο Grammy και ανοίγοντας τον δρόμο για μια καριέρα γεμάτη από κορυφές στα charts και sold-out παγκόσμιες περιοδείες.

Η δημοπρασία, που περιλαμβάνει επίσης υλικό από συγκροτήματα όπως οι Beta Band, οι Wedding Present και οι Red Hot Chili Peppers, θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή προσφορών έως τις 19 Ιουλίου. Σημειώνεται πως ένα μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον φιλανθρωπικό οργανισμό Restore the Music, ο οποίος χρηματοδοτεί την αγορά μουσικών οργάνων και εξοπλισμού σε σχολεία με περιορισμένους πόρους.