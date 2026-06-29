Charli XCX: Το νέο video clip για το «Wink Wink» είναι η πιο τολμηρή της στιγμή!

Η pop star αφήνει πίσω της το «bad girl» image και μας εισάγει στο νέο της δισκογραφικό project, υποσχόμενη μια καλοκαιρινή εμπειρία

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το νέο video clip της Charli XCX για το τραγούδι «Wink Wink».

Το νέο άλμπουμ της Charli XCX, «Music, Fashion, Film», κυκλοφορεί στις 24 Ιουλίου.

Η Charli XCX δηλώνει ότι αφήνει πίσω της την εικόνα του «bad girl».

Η καλλιτέχνιδα θα εμφανιστεί σε φεστιβάλ όπως τα Lollapalooza και Outside Lands. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Charli XCX δεν σταματά να επαναπροσδιορίζει το στίγμα της. Με το βλέμμα στραμμένο στην 24η Ιουλίου, ημέρα κυκλοφορίας του νέου της άλμπουμ «Music, Fashion, Film» μέσω της Atlantic Records, η pop star παρουσιάζει το «Wink Wink», το τρίτο κατά σειρά single που έρχεται να ταράξει τα νερά της φετινής μουσικής σκηνής.

Στο music video του «Wink Wink», σε σκηνοθεσία του επί χρόνια συνεργάτη της Aidan Zamiri, η καλλιτέχνιδα εμφανίζεται πιο σίγουρη από ποτέ. Παίζοντας με την ειρωνεία και το χιούμορ, η Charli XCX υιοθετεί μια νέα στάση, δηλώνοντας πως αφήνει πίσω της τον τίτλο του «bad girl». Το βίντεο αποτελεί μια αισθητική βουτιά στον κόσμο που χτίζει για το νέο της project, διατηρώντας το τολμηρό και σύγχρονο ύφος που έχουμε λατρέψει στις πρόσφατες δουλειές της.

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Πέρα από την ταμπέλα της Pop

Μετά την κυκλοφορία των «Rock Music» και «SS26», οι θαυμαστές της είχαν αρχίσει τις εικασίες για τη μουσική κατεύθυνση του δίσκου. Η ίδια η Charli XCX ξεκαθάρισε το τοπίο, διευκρινίζοντας ότι το «Music, Fashion, Film» δεν είναι ένας rock δίσκος, παρόλο που η έμπνευσή της αντλείται από ένα ευρύ φάσμα ήχων, πολύ πέρα από τα στενά όρια της dance μουσικής.

Το επερχόμενο άλμπουμ αποτελεί μια φιλόδοξη κίνηση, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη δισκογραφική της δουλειά για το 2026, μετά το soundtrack του Wuthering Heights, και έρχεται ως συνέχεια του καθοριστικού για την καριέρα της Brat.

Ένα καλοκαίρι στην κορυφή των φεστιβάλ

Η Charli XCX δεν περιορίζεται μόνο στο στούντιο. Το νέο της υλικό θα πάρει «σάρκα και οστά» πάνω στη σκηνή, καθώς ετοιμάζεται για μια σειρά εμφανίσεων σε αρένες, ενώ θα ηγηθεί του line-up σε κορυφαία φεστιβάλ όπως τα Lollapalooza και Outside Lands.

Με το «Wink Wink», η Charli XCX επιβεβαιώνει ότι παραμένει μια από τις πιο ανήσυχες καλλιτέχνιδες της γενιάς της, έτοιμη να μετατρέψει το καλοκαίρι του 2026 σε δικό της, δημιουργικό σταθμό.