4 απλές ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια πριν τις διακοπές – Πες «αντίο» στο… μανίκι!

4 εύκολες ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι για πιο γραμμωμένα και σφιχτά χέρια πριν τις καλοκαιρινές διακοπές

Με μια ματιά Τέσσερις απλές ασκήσεις (Tricep Dips, Push-ups, Arm Circles, Bicep Curls) μπορούν να γίνουν στο σπίτι για γραμμωμένα χέρια.

Απαιτούνται 15-20 λεπτά προπόνησης, 3-4 φορές την εβδομάδα, χωρίς ακριβό εξοπλισμό.

Η άσκηση Tricep Dips στοχεύει στο πίσω μέρος των χεριών, ενώ τα Push-ups γυμνάζουν χέρια, στήθος και ώμους.

Οι Arm Circles δυναμώνουν ώμους και χέρια, ενώ οι Bicep Curls μπορούν να γίνουν με μπουκάλια νερού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί του έρχονται τα αμάνικα tops, τα φορέματα, τα μαγιό και οι εμφανίσεις που αφήνουν τα χέρια σε πρώτο πλάνο. Αν θέλεις να αποκτήσεις πιο σφιχτά και γραμμωμένα μπράτσα χωρίς να χρειάζεται να πας γυμναστήριο, υπάρχουν μερικές πολύ απλές ασκήσεις που μπορείς να κάνεις εύκολα στο σπίτι.

Το καλύτερο; Δεν χρειάζεσαι ακριβό εξοπλισμό ούτε πολύ χρόνο. Με μόλις 15-20 λεπτά προπόνησης, 3-4 φορές την εβδομάδα, μπορείς να ενεργοποιήσεις τους μυς των χεριών και να δεις σταδιακά μεγαλύτερη δύναμη και καλύτερη γράμμωση.

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Αν συνδυάσεις αυτές τις ασκήσεις με ισορροπημένη διατροφή, αρκετό νερό και συνέπεια, τα αποτελέσματα θα φανούν ακόμα πιο γρήγορα. Ώρα λοιπόν να πεις… «αντίο» στο μανίκι και να υποδεχτείς το καλοκαίρι με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

1. Tricep Dips σε καρέκλα

Η ιδανική άσκηση για το πίσω μέρος των χεριών, εκεί όπου συγκεντρώνεται συνήθως η χαλάρωση.

Πώς θα την κάνεις:

Στήριξε τα χέρια σε μια σταθερή καρέκλα.

Τέντωσε τα πόδια μπροστά.

Λύγισε αργά τους αγκώνες και κατέβα χαμηλά.

Πίεσε ξανά προς τα πάνω.

3 σετ x 12 επαναλήψεις

2. Push-ups

Μία από τις πιο ολοκληρωμένες ασκήσεις για χέρια, στήθος και ώμους.

Πώς θα την κάνεις:

Τοποθέτησε τα χέρια λίγο πιο ανοιχτά από τους ώμους.

Κράτησε το σώμα σε ευθεία.

Κατέβα αργά και ανέβα πιέζοντας τις παλάμες.

Αν σου φαίνεται δύσκολο, ξεκίνα με τα γόνατα στο πάτωμα.

3 σετ x 10-15 επαναλήψεις

3. Arm Circles

Μπορεί να φαίνεται εύκολη, όμως μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα νιώσεις τους ώμους και τα χέρια να… καίνε.

Πώς θα την κάνεις:

Άπλωσε τα χέρια στο πλάι.

Κάνε μικρούς κύκλους προς τα εμπρός για 30 δευτερόλεπτα.

Έπειτα άλλαξε φορά για άλλα 30 δευτερόλεπτα.

3 γύροι

4. Bicep Curls

Δεν έχεις βαράκια; Κανένα πρόβλημα. Δύο μπουκάλια νερού κάνουν εξαιρετική δουλειά.

Πώς θα την κάνεις:

Κράτα από ένα μπουκάλι σε κάθε χέρι.

Λύγισε τους αγκώνες φέρνοντας τα χέρια προς τους ώμους.

Κατέβα αργά και επανάλαβε.

3 σετ x 15 επαναλήψεις

Η συνέπεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Δεν χρειάζονται εξαντλητικές προπονήσεις ούτε αμέτρητες ώρες γυμναστικής. Λίγα λεπτά άσκησης σχεδόν κάθε μέρα, σε συνδυασμό με σωστή ενυδάτωση και ισορροπημένη διατροφή, αρκούν για να δεις τα χέρια σου πιο δυνατά, σφιχτά και γραμμωμένα. Ξεκίνα σήμερα και μέχρι τις διακοπές θα έχεις ήδη κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα!